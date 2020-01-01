Додано: Чет 02 січ, 2020 19:21

freeze написав: Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.

Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.

freeze написав: Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма. Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.

shapo написав: 3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же. 3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.

Индекс счастья - это эфимерное понятие.Примерно, как в том анекдоте про рыбалку нового русского и мужичка "Почему одним — все, а другим — ничего…".Я встречал много пенсионеров, которые получают по минимуму и они счастливы - у них поддержка детей, внуки не забывают. С подружками на прогулки выходят.А есть, у которых пенсия такая, что и работающий столько не зарабатывает, а злые, как мой кот.Давайте поразмышляем на тему "если бы".Если бы в СССР начали в конце 1970-х то, что начал Дэн Сяопин в Китае, наверное могли бы выйти из ситуации.Но была огромная проблема качества управленцев.Это не только проблема Украины, это проблема всего СССР вцелом.Высокие цены на нефть в 1970-х позволили заморозить ситуацию, но руководство не пожелало развиваться.Устроили Олимпиаду, которая могла бы дать толчок к развитию. Но перед этим влезли в Афганистан. И расходы на Олимпиаду легли мёртвым грузом.Ну а дальше гонки на лафетах.Когда пришёл Горбачёв, он понимал, что систему надо менять. Он искренне хотел поменять и сделать лучше. Ни кого не напоминает, а ?Но никто тогда в СССР тупо не имел представления, по какому пути проводить изменения. Всё та же проблема качества управленцев