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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:31
Faceless написав: shapo написав:
О том как евреи катаются тут как сыр в масле расскажите тем евреям кто уехал отсюда бросив все в начале 90-х и продолжает уезжать сейчас не понимая какое счастье они здесь теряют.
Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально.
Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:33
shapo написав: Faceless написав: shapo написав:
О том как евреи катаются тут как сыр в масле расскажите тем евреям кто уехал отсюда бросив все в начале 90-х и продолжает уезжать сейчас не понимая какое счастье они здесь теряют.
Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально.
Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов
Сейчас, слава богу, уже не 90-е.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:33
lapay написав:Не має в нас реального антисемитизму. Побутовий є, був і буде, але він віртуальний, від нього євреї не страждають, хіба що якісь гіперчутливі особи.
Ребята, у нас президент страны, избранный невероятным большинством голосов населения, еврей
Так что тема реального антисемитизма, имхо, преувеличена, может есть очень небольшое количество граждан-антисемитов, но они даже в Африке есть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:33
shapo написав:
Да-да, все северный агрессор делает.
И факельные шествия устраивает на манер штурмовиков 30-х, и улицы переименовывает, и историю переписывает.
Да-да, факельное шествие на манер штурмовиков, и где ? в Севастополе
И всё это в Крыму сейчас есть
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 02 січ, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:39
ЛАД написав:
М-да...
Вы уже явно в Европе.
Правда, за своего Вас там признают, скорее всего, только наци.
ЛАД, мой вам совет - выйдите из интернета. Или используйте его по назначению.
Опять в стотысячный раз, здесь задвигают тему антисемизма в Украине. И так, и сяк натягивают сову на глобус. А всё не получается.
При этом, любое несогласие с евреем здесь считается ... та-дам, антисемитизмом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:40
freeze написав:
lapay написав:Не має в нас реального антисемитизму. Побутовий є, був і буде, але він віртуальний, від нього євреї не страждають, хіба що якісь гіперчутливі особи.
Ребята, у нас президент страны, избранный невероятным большинством голосов населения, еврей
Так что тема реального антисемитизма, имхо, преувеличена, может есть очень небольшое количество граждан-антисемитов, но они даже в Африке есть.
Не согласен - это типичное когнитивное искажение по Даннингу-Крюгеру, присущее доброй половине пересичных. Мол, там все наверху ж##ы. Заметьте, что даже большинство порохоботов считает Порошенко евреем, хотя он таковым не является. И на нашей ветке была масса таких примеров. Национальности реального еврея Зеленского электорат не придал никакого значения только потому, что и Порошенко, и всех остальных он тоже причисляет к евреям в силу своих антисемитских убеждений
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:42
lapay написав:
........
В нас хоч раз таке було?
...........
Надо дожидаться пока будет?
В дев'яності і зараз виїжджають всі, а не тільки євреї, в них пік був в семидесяті.
Тут Вы ошибаетесь. В 70-е были попытки выезда. Тогда удавалось выехать единицам - не выпускали. Массовый выезд начался в конце 80-х с пиком в первой половине 90-х.
Не має в нас реального антисемитизму. Побутовий є, був і буде, але він віртуальний, від нього євреї не страждають, хіба що якісь гіперчутливі особи.
Побутовий це не реальний? Віртуальний? Від нього не страждають?
Дуже цікаво.
Иногда лучше промолчать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:43
shapo написав:
Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов
Да ладно, погромов боялись.
Ты часом Украину с РФ не спутал ?
Выезжали, потому что можно было выехать и погромы здесь не при чём. Не ври
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:45
Faceless написав: shapo написав: Faceless написав:
...............
Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально.
Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов
Сейчас, слава богу, уже не 90-е.
Так сейчас и выезжают мало.
Уже почти некому.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:46
zРадио написав:
Не согласен - это типичное когнитивное искажение по Даннингу-Крюгеру, присущее доброй половине пересичных. Мол, там все наверху ж##ы.
Таки и кто у нас антисемит ? ЛАД
, отрегируйте
zРадио написав:
Заметьте, что даже большинство порохоботов считает Порошенко евреем, хотя он таковым не является. И на нашей ветке была масса таких примеров.
Наглое враньё
Что же ты без вранья обойтись не можешь ?
Тема о еврействе Порошенко задвигалась такими как ты. Вальцман и всё такое прочее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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