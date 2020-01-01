RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 504650475048504950505051>
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:31

  Faceless написав:
  shapo написав:О том как евреи катаются тут как сыр в масле расскажите тем евреям кто уехал отсюда бросив все в начале 90-х и продолжает уезжать сейчас не понимая какое счастье они здесь теряют.

Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально.


Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2551
З нами з: 29.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:33

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  Faceless написав:
  shapo написав:О том как евреи катаются тут как сыр в масле расскажите тем евреям кто уехал отсюда бросив все в начале 90-х и продолжает уезжать сейчас не понимая какое счастье они здесь теряют.

Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально.


Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов


Сейчас, слава богу, уже не 90-е.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26205
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1135 раз.
Подякували: 6159 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:33

Re: Політичні дискусії

lapay написав:Не має в нас реального антисемитизму. Побутовий є, був і буде, але він віртуальний, від нього євреї не страждають, хіба що якісь гіперчутливі особи.



Ребята, у нас президент страны, избранный невероятным большинством голосов населения, еврей Так что тема реального антисемитизма, имхо, преувеличена, может есть очень небольшое количество граждан-антисемитов, но они даже в Африке есть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14509
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3857 раз.
Подякували: 5767 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:33

  shapo написав:
Да-да, все северный агрессор делает.
И факельные шествия устраивает на манер штурмовиков 30-х, и улицы переименовывает, и историю переписывает.


Да-да, факельное шествие на манер штурмовиков, и где ? в Севастополе :)
И всё это в Крыму сейчас есть
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 02 січ, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3638
З нами з: 31.08.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:39

  ЛАД написав:М-да...
Вы уже явно в Европе. :)
Правда, за своего Вас там признают, скорее всего, только наци.

ЛАД, мой вам совет - выйдите из интернета. Или используйте его по назначению.

Опять в стотысячный раз, здесь задвигают тему антисемизма в Украине. И так, и сяк натягивают сову на глобус. А всё не получается.

При этом, любое несогласие с евреем здесь считается ... та-дам, антисемитизмом :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3638
З нами з: 31.08.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:40

  freeze написав:
lapay написав:Не має в нас реального антисемитизму. Побутовий є, був і буде, але він віртуальний, від нього євреї не страждають, хіба що якісь гіперчутливі особи.



Ребята, у нас президент страны, избранный невероятным большинством голосов населения, еврей Так что тема реального антисемитизма, имхо, преувеличена, может есть очень небольшое количество граждан-антисемитов, но они даже в Африке есть.


Не согласен - это типичное когнитивное искажение по Даннингу-Крюгеру, присущее доброй половине пересичных. Мол, там все наверху ж##ы. Заметьте, что даже большинство порохоботов считает Порошенко евреем, хотя он таковым не является. И на нашей ветке была масса таких примеров. Национальности реального еврея Зеленского электорат не придал никакого значения только потому, что и Порошенко, и всех остальных он тоже причисляет к евреям в силу своих антисемитских убеждений
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4550
З нами з: 02.05.18
Подякував: 870 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:42

  lapay написав:........
В нас хоч раз таке було?
...........

Надо дожидаться пока будет?

В дев'яності і зараз виїжджають всі, а не тільки євреї, в них пік був в семидесяті.

Тут Вы ошибаетесь. В 70-е были попытки выезда. Тогда удавалось выехать единицам - не выпускали. Массовый выезд начался в конце 80-х с пиком в первой половине 90-х.
Не має в нас реального антисемитизму. Побутовий є, був і буде, але він віртуальний, від нього євреї не страждають, хіба що якісь гіперчутливі особи.

Побутовий це не реальний? Віртуальний? Від нього не страждають?
Дуже цікаво. :)

Иногда лучше промолчать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14998
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4305 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:43

  shapo написав:Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов

Да ладно, погромов боялись.
Ты часом Украину с РФ не спутал ? :)

Выезжали, потому что можно было выехать и погромы здесь не при чём. Не ври
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3638
З нами з: 31.08.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:45

  Faceless написав:
shapo написав:
  Faceless написав:...............
Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально.


Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов


Сейчас, слава богу, уже не 90-е.

Так сейчас и выезжают мало.
Уже почти некому. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14998
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4305 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:46

  zРадио написав:
Не согласен - это типичное когнитивное искажение по Даннингу-Крюгеру, присущее доброй половине пересичных. Мол, там все наверху ж##ы.

Таки и кто у нас антисемит ? :) ЛАД, отрегируйте :)

  zРадио написав:Заметьте, что даже большинство порохоботов считает Порошенко евреем, хотя он таковым не является. И на нашей ветке была масса таких примеров.

Наглое враньё :) Что же ты без вранья обойтись не можешь ? :)
Тема о еврействе Порошенко задвигалась такими как ты. Вальцман и всё такое прочее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3638
З нами з: 31.08.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 504650475048504950505051>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.