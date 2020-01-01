Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Заметьте, что даже большинство порохоботов считает Порошенко евреем, хотя он таковым не является. И на нашей ветке была масса таких примеров.
Наглое враньё Что же ты без вранья обойтись не можешь ? Тема о еврействе Порошенко задвигалась такими как ты. Вальцман и всё такое прочее
Ты - подлый лжец, обличенный уже не раз!
zРадио написав:
shapo написав:
pesikot написав:Ешё одному Вятрович в штаны нагадил.
Но ты забываешь, как о Порошенко говорили, что он Вальцман. Как нагнеталась общая обстановка, что евреи Вальцман, Гройман и Яценюк захватили власть.
Но тогда ты и тебе подобные радостно подхватывали, "да, Вальцман", "да, Гройсман". А теперь истерично ищете антисемитизм, которого нет
Ты врать когда-нибудь так беспардонно перестанешь? Где и когда zРадио такую чушь говорил?
pesikot в принципе не стесняется называть белое черным, хотя точно знает, что я его мокну Не будет исключения и в этот раз - о еврейском происхождении Порошенко говорят сами порохоботы, а я их сажаю в лужи!
ЛАД написав:М-да... Вы уже явно в Европе. Правда, за своего Вас там признают, скорее всего, только наци.
ЛАД, мой вам совет - выйдите из интернета. Или используйте его по назначению.
Опять в стотысячный раз, здесь задвигают тему антисемизма в Украине. И так, и сяк натягивают сову на глобус. А всё не получается.
При этом, любое несогласие с евреем здесь считается ... та-дам, антисемитизмом
Вы знаете, когда я учился в школе, в старших классах ученики должны были проводить в классе политинформации. Уж не помню, как часто - раз в неделю или чаще. Советские времена, всё такое, сами понимаете, как и что надо было говорить и говорилось.
Ваши ежедневные сводки по исполнению и пропагандистскому уровню мне очень живо напоминают те политинформации. Но если Вам так хочется, пожалуйста. При этом я не даю Вам советов "выйдите из интернета. Или используйте его по назначению".
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 січ, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав: Справедливо. Но это для нас с вами, знающих историю. Для перечисленных же персонажей антисемитизм - всего лишь один штамп из длинного набора, формирующего их мировоззрение. И поверьте, этот диссонанс там далеко не иденственный...
і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея. ото антисемітизм в країні
Вот же дешевый манипулятор. Это кто "другий єврей"? Порошенко - молдаванин, если че. Он и не является, и не воспринимается евреем. А вот то, что за Зеленского не голосовали 25%, среди которых много антисемитов, вот это достаточно показательно
shapo написав:Убийства и избиения евреев теперь не пройдут для тех кто будет это делать также безнаказанно как 80 или даже 50 лет назад. Препятствием послужит существование государства Израиль. О том как евреи катаются тут как сыр в масле расскажите тем евреям кто уехал отсюда бросив все в начале 90-х и продолжает уезжать сейчас не понимая какое счастье они здесь теряют.
lapay написав:В нас хоч раз таке було? https://www.osce.org/uk/odihr/376144?download=true Тулуза: 19 березня 2012 р. трьох дітей та батька одного з них було застрелено поблизу єврейської школи; • Бургас: 18 липня 2012 р. терорист-смертник підірвав бомбу в автобусі в аеро-порту міста Бургас, що в Болгарії, унаслідок чого загинули 7 громадян Ізраїлю і ще 32 особи отримали поранення; • Оверленд-Парк, штат Канзас: 13 квітня 2014 р. трьох осіб було вбито біля єврейського общинного центру; • Брюссель: 24 травня 2014 р. чотирьох осіб було вбито під час нападу на Єврей-ський музей Бельгії ;• Париж: 9 січня 2015 р. в супермаркеті кошерних продуктів було взято в заруч-ники 29 осіб, чотирьох з яких було вбито Копенгаген: 15 лютого 2015 р. внаслідок нападу на синагогу було вбито співро-бітника служби охорони і поранено двох поліцейських У багатьох державах-учасницях ОБСЄ вчиняються насильницькі антисемітські напади. Серед таких випадків фізичного насильства: • застосування зброї, зокрема, вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, ножів і бейсбольних біт; • спроби здійснити наїзд автомобілем на жертв; • побиття; • хапання, штовхання, удари, плювки та інші подібні напади. Насильницькі антисемітські напади можуть заподіяти серйозні фізичні та пси-хологічні травми, унаслідок яких жертви потребуватимуть госпіталізації, медич-ної та консультативної допомоги.
Это большей частью теракты которыми занимаются спецслужбы тех стран и Израиля. В них кроме евреев погибли и солдаты, и полицейские. То, что антисемитизм в европе вырос ни для кого не секрет. В первую очередь это связано с наплывом мусульманских беженцев о преступлениях которых, в т.ч. на почве антисемитизма, европейские политиканы предпочитают умалчивать. К тому же европейский антисемитизм помогавший Гитлеру в Холокосте никуда не делся приобретя форму антисионизма. А люди делают свои выводы. Например, алия из Франции уже несколько лет делит первые места с Россией и Украиной.
lapay написав:В дев'яності і зараз виїжджають всі, а не тільки євреї, в них пік був в семидесяті.
Куда бы вы выехали в начале 90-х если бы не были евреем,немцем или греком? Про то как много выехало в 70-е просто смешно.В 70-е в Израиль выехало 132 тыс.человек, в США - 42 тыс. В начале 90-х и начала 2000-х из бывшего СССР в Израиль приехало почти миллион человек,они изменили всю страну.
lapay написав: Не має в нас реального антисемитизму. Побутовий є, був і буде, але він віртуальний, від нього євреї не страждають, хіба що якісь гіперчутливі особи.
Нет, антисемитизм есть и на уровне политических партий есть. Вам напомнить выступление Олежки Тягнибока на Говерле или девчушки из правого сектора в Одессе?
ЛАД написав:Вы знаете, когда я учился в школе, в старших классах ученики должны были проводить в классе политинформации. Уж не помню, как часто - раз в неделю или чаще. Советские времена, всё такое, сами понимаете, как и что надо было говорить и говорилось.
Если я разрушаю ваш розовый мир, так это не моя проблема, а проблема вашего восприятия.
У вас и в Украине - антисемитизм
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой