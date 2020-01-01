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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 50475048504950505051> Додано: Чет 02 січ, 2020 19:51 pesikot написав: zРадио написав:

Заметьте, что даже большинство порохоботов считает Порошенко евреем, хотя он таковым не является. И на нашей ветке была масса таких примеров. Заметьте, что даже большинство порохоботов считает Порошенко евреем, хотя он таковым не является. И на нашей ветке была масса таких примеров.

Наглое враньё Что же ты без вранья обойтись не можешь ?

Тема о еврействе Порошенко задвигалась такими как ты. Вальцман и всё такое прочее Наглое враньёЧто же ты без вранья обойтись не можешь ?Тема о еврействе Порошенко задвигалась такими как ты. Вальцман и всё такое прочее



Ты - подлый лжец, обличенный уже не раз!

zРадио написав: shapo написав: pesikot написав: Ешё одному Вятрович в штаны нагадил.



Но ты забываешь, как о Порошенко говорили, что он Вальцман. Как нагнеталась общая обстановка, что евреи Вальцман, Гройман и Яценюк захватили власть.



Но тогда ты и тебе подобные радостно подхватывали, "да, Вальцман", "да, Гройсман".

А теперь истерично ищете антисемитизм, которого нет Ешё одному Вятрович в штаны нагадил.Но ты забываешь, как о Порошенко говорили, что он Вальцман. Как нагнеталась общая обстановка, что евреи Вальцман, Гройман и Яценюк захватили власть.Но тогда ты и тебе подобные радостно подхватывали, "да, Вальцман", "да, Гройсман".А теперь истерично ищете антисемитизм, которого нет



Ты врать когда-нибудь так беспардонно перестанешь?

Где и когда zРадио такую чушь говорил? Ты врать когда-нибудь так беспардонно перестанешь?Где и когда zРадио такую чушь говорил?



pesikot в принципе не стесняется называть белое черным, хотя точно знает, что я его мокну Не будет исключения и в этот раз - о еврейском происхождении Порошенко говорят сами порохоботы, а я их сажаю в лужи!

в принципе не стесняется называть белое черным, хотя точно знает, что я его мокнуНе будет исключения и в этот раз - о еврейском происхождении Порошенко говорят сами порохоботы, а я их сажаю в лужи! Ты - подлый лжец, обличенный уже не раз! zРадио

Повідомлень: 4550 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 19:51 ЛАД написав: Так сейчас и выезжают мало.

Уже почти некому. Так сейчас и выезжают мало.Уже почти некому.



Так в Украине "антисемитизм" против тех, которых "почти некому" ? Есть некое "явление" против тех, кого уже почти нет



ЛАД, что же вы меня так огорчили



Кстати, ещё один массовый отъезд был совсем недавно, в РФ с весны 2014, в Украине со второй половины 2014.

Причина одна - агрессия РФ Так в Украине "антисемитизм" против тех, которых "почти некому" ? Есть некое "явление" против тех, кого уже почти нетЛАД, что же вы меня так огорчилиКстати, ещё один массовый отъезд был совсем недавно, в РФ с весны 2014, в Украине со второй половины 2014.Причина одна - агрессия РФ "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3638 З нами з: 31.08.09 Подякував: 264 раз. Подякували: 809 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 19:53 pesikot написав: ЛАД написав: М-да...

Вы уже явно в Европе.

Правда, за своего Вас там признают, скорее всего, только наци. М-да...Вы уже явно в Европе.Правда, за своего Вас там признают, скорее всего, только наци.

ЛАД, мой вам совет - выйдите из интернета. Или используйте его по назначению.



Опять в стотысячный раз, здесь задвигают тему антисемизма в Украине. И так, и сяк натягивают сову на глобус. А всё не получается.



При этом, любое несогласие с евреем здесь считается ... та-дам, антисемитизмом ЛАД, мой вам совет - выйдите из интернета. Или используйте его по назначению.Опять в стотысячный раз, здесь задвигают тему антисемизма в Украине. И так, и сяк натягивают сову на глобус. А всё не получается.При этом, любое несогласие с евреем здесь считается ... та-дам, антисемитизмом

Вы знаете, когда я учился в школе, в старших классах ученики должны были проводить в классе политинформации. Уж не помню, как часто - раз в неделю или чаще.

Советские времена, всё такое, сами понимаете, как и что надо было говорить и говорилось.



Ваши ежедневные сводки по исполнению и пропагандистскому уровню мне очень живо напоминают те политинформации.

Но если Вам так хочется, пожалуйста.

При этом я не даю Вам советов "выйдите из интернета. Или используйте его по назначению". Вы знаете, когда я учился в школе, в старших классах ученики должны были проводить в классе политинформации. Уж не помню, как часто - раз в неделю или чаще.Советские времена, всё такое, сами понимаете, как и что надо было говорить и говорилось.Ваши ежедневные сводки по исполнению и пропагандистскому уровню мне очень живо напоминают те политинформации.Но если Вам так хочется, пожалуйста.При этом я не даю Вам советов "выйдите из интернета. Или используйте его по назначению". Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 січ, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14998 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 19:54 Політичні дискусії



Суб 07 вер, 2019 12:30

zРадио написав: mephala написав: zРадио написав:

Справедливо. Но это для нас с вами, знающих историю. Для перечисленных же персонажей антисемитизм - всего лишь один штамп из длинного набора, формирующего их мировоззрение. И поверьте, этот диссонанс там далеко не иденственный... Справедливо. Но это для нас с вами, знающих историю. Для перечисленных же персонажей антисемитизм - всего лишь один штамп из длинного набора, формирующего их мировоззрение. И поверьте, этот диссонанс там далеко не иденственный...

і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея.

ото антисемітизм в країні і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея.ото антисемітизм в країні



Вот же дешевый манипулятор. Это кто "другий єврей"? Порошенко - молдаванин, если че. Он и не является, и не воспринимается евреем. А вот то, что за Зеленского не голосовали 25%, среди которых много антисемитов, вот это достаточно показательно Вот же дешевый манипулятор. Это кто "другий єврей"? Порошенко - молдаванин, если че. Он и не является, и не воспринимается евреем. А вот то, что за Зеленского не голосовали 25%, среди которых много антисемитов, вот это достаточно показательно zРадио

Повідомлень: 4550 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 19:54 shapo написав: Убийства и избиения евреев теперь не пройдут для тех кто будет это делать также безнаказанно как 80 или даже 50 лет назад.

Препятствием послужит существование государства Израиль.

О том как евреи катаются тут как сыр в масле расскажите тем евреям кто уехал отсюда бросив все в начале 90-х и продолжает уезжать сейчас не понимая какое счастье они здесь теряют. Убийства и избиения евреев теперь не пройдут для тех кто будет это делать также безнаказанно как 80 или даже 50 лет назад.Препятствием послужит существование государства Израиль.О том как евреи катаются тут как сыр в масле расскажите тем евреям кто уехал отсюда бросив все в начале 90-х и продолжает уезжать сейчас не понимая какое счастье они здесь теряют.





lapay написав: В нас хоч раз таке було?

https://www.osce.org/uk/odihr/376144?download=true

Тулуза: 19 березня 2012 р. трьох дітей та батька одного з них було застрелено поблизу єврейської школи;

• Бургас: 18 липня 2012 р. терорист-смертник підірвав бомбу в автобусі в аеро-порту міста Бургас, що в Болгарії, унаслідок чого загинули 7 громадян Ізраїлю і ще 32 особи отримали поранення;

• Оверленд-Парк, штат Канзас: 13 квітня 2014 р. трьох осіб було вбито біля єврейського общинного центру;

• Брюссель: 24 травня 2014 р. чотирьох осіб було вбито під час нападу на Єврей-ський музей Бельгії

;• Париж: 9 січня 2015 р. в супермаркеті кошерних продуктів було взято в заруч-ники 29 осіб, чотирьох з яких було вбито

Копенгаген: 15 лютого 2015 р. внаслідок нападу на синагогу було вбито співро-бітника служби охорони і поранено двох поліцейських

У багатьох державах-учасницях ОБСЄ вчиняються насильницькі антисемітські напади. Серед таких випадків фізичного насильства:

• застосування зброї, зокрема, вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, ножів і бейсбольних біт;

• спроби здійснити наїзд автомобілем на жертв;

• побиття;

• хапання, штовхання, удари, плювки та інші подібні напади.

Насильницькі антисемітські напади можуть заподіяти серйозні фізичні та пси-хологічні травми, унаслідок яких жертви потребуватимуть госпіталізації, медич-ної та консультативної допомоги. В нас хоч раз таке було?Тулуза: 19 березня 2012 р. трьох дітей та батька одного з них було застрелено поблизу єврейської школи;• Бургас: 18 липня 2012 р. терорист-смертник підірвав бомбу в автобусі в аеро-порту міста Бургас, що в Болгарії, унаслідок чого загинули 7 громадян Ізраїлю і ще 32 особи отримали поранення;• Оверленд-Парк, штат Канзас: 13 квітня 2014 р. трьох осіб було вбито біля єврейського общинного центру;• Брюссель: 24 травня 2014 р. чотирьох осіб було вбито під час нападу на Єврей-ський музей Бельгії;• Париж: 9 січня 2015 р. в супермаркеті кошерних продуктів було взято в заруч-ники 29 осіб, чотирьох з яких було вбитоКопенгаген: 15 лютого 2015 р. внаслідок нападу на синагогу було вбито співро-бітника служби охорони і поранено двох поліцейськихУ багатьох державах-учасницях ОБСЄ вчиняються насильницькі антисемітські напади. Серед таких випадків фізичного насильства:• застосування зброї, зокрема, вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, ножів і бейсбольних біт;• спроби здійснити наїзд автомобілем на жертв;• побиття;• хапання, штовхання, удари, плювки та інші подібні напади.Насильницькі антисемітські напади можуть заподіяти серйозні фізичні та пси-хологічні травми, унаслідок яких жертви потребуватимуть госпіталізації, медич-ної та консультативної допомоги.



Это большей частью теракты которыми занимаются спецслужбы тех стран и Израиля.

В них кроме евреев погибли и солдаты, и полицейские.

То, что антисемитизм в европе вырос ни для кого не секрет.

В первую очередь это связано с наплывом мусульманских беженцев о преступлениях которых, в т.ч. на почве антисемитизма, европейские политиканы предпочитают умалчивать. К тому же европейский антисемитизм помогавший Гитлеру в Холокосте никуда не делся приобретя форму антисионизма.

А люди делают свои выводы.

Например, алия из Франции уже несколько лет делит первые места с Россией и Украиной.





lapay написав: В дев'яності і зараз виїжджають всі, а не тільки євреї, в них пік був в семидесяті. В дев'яності і зараз виїжджають всі, а не тільки євреї, в них пік був в семидесяті.



Куда бы вы выехали в начале 90-х если бы не были евреем,немцем или греком?

Про то как много выехало в 70-е просто смешно.В 70-е в Израиль выехало 132 тыс.человек, в США - 42 тыс.

В начале 90-х и начала 2000-х из бывшего СССР в Израиль приехало почти миллион человек,они изменили всю страну.







lapay написав: Не має в нас реального антисемитизму. Побутовий є, був і буде, але він віртуальний, від нього євреї не страждають, хіба що якісь гіперчутливі особи. Не має в нас реального антисемитизму. Побутовий є, був і буде, але він віртуальний, від нього євреї не страждають, хіба що якісь гіперчутливі особи.



Нет, антисемитизм есть и на уровне политических партий есть. Вам напомнить выступление Олежки Тягнибока на Говерле или девчушки из правого сектора в Одессе? Это большей частью теракты которыми занимаются спецслужбы тех стран и Израиля.В них кроме евреев погибли и солдаты, и полицейские.То, что антисемитизм в европе вырос ни для кого не секрет.В первую очередь это связано с наплывом мусульманских беженцев о преступлениях которых, в т.ч. на почве антисемитизма, европейские политиканы предпочитают умалчивать. К тому же европейский антисемитизм помогавший Гитлеру в Холокосте никуда не делся приобретя форму антисионизма.А люди делают свои выводы.Например, алия из Франции уже несколько лет делит первые места с Россией и Украиной.Куда бы вы выехали в начале 90-х если бы не были евреем,немцем или греком?Про то как много выехало в 70-е просто смешно.В 70-е в Израиль выехало 132 тыс.человек, в США - 42 тыс.В начале 90-х и начала 2000-х из бывшего СССР в Израиль приехало почти миллион человек,они изменили всю страну.Нет, антисемитизм есть и на уровне политических партий есть. Вам напомнить выступление Олежки Тягнибока на Говерле или девчушки из правого сектора в Одессе? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2551 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 19:57 zРадио написав: Ты - подлый лжец, обличенный уже не раз! Ты - подлый лжец, обличенный уже не раз!



Это "порохоботы" придумали "Вальцмана" ? Или это в твоей гнилой конторе придумали ?



Как взвился.

Это правильно, тебя же премии лишают и ЗП урезают, когда ты в лужу садишься. Это "порохоботы" придумали "Вальцмана" ? Или это в твоей гнилой конторе придумали ?Как взвился.Это правильно, тебя же премии лишают и ЗП урезают, когда ты в лужу садишься. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3638 З нами з: 31.08.09 Подякував: 264 раз. Подякували: 809 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 19:57 pesikot написав: shapo написав: Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов

Да ладно, погромов боялись.

Ты часом Украину с РФ не спутал ?



Выезжали, потому что можно было выехать и погромы здесь не при чём. Не ври Да ладно, погромов боялись.Ты часом Украину с РФ не спутал ?Выезжали, потому что можно было выехать и погромы здесь не при чём. Не ври



По поводу вранья это к тебе.

Ты еще за мои 70+ лет не ответил со вчерашнего дня. По поводу вранья это к тебе.Ты еще за мои 70+ лет не ответил со вчерашнего дня. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2551 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 19:58 Faceless написав: shapo написав: Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов

Сейчас, слава богу, уже не 90-е. Сейчас, слава богу, уже не 90-е.



Как знать.

После серьезного кризиса который на носу госуправление м.б. потеряно и тогда можно будет вспомнить Украину 100-летней давности Как знать.После серьезного кризиса который на носу госуправление м.б. потеряно и тогда можно будет вспомнить Украину 100-летней давности Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2551 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 19:59 ЛАД написав: Вы знаете, когда я учился в школе, в старших классах ученики должны были проводить в классе политинформации. Уж не помню, как часто - раз в неделю или чаще.

Советские времена, всё такое, сами понимаете, как и что надо было говорить и говорилось. Вы знаете, когда я учился в школе, в старших классах ученики должны были проводить в классе политинформации. Уж не помню, как часто - раз в неделю или чаще.Советские времена, всё такое, сами понимаете, как и что надо было говорить и говорилось.

Если я разрушаю ваш розовый мир, так это не моя проблема, а проблема вашего восприятия.



У вас и в Украине - антисемитизм Если я разрушаю ваш розовый мир, так это не моя проблема, а проблема вашего восприятия.У вас и в Украине - антисемитизм "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3638 З нами з: 31.08.09 Подякував: 264 раз. Подякували: 809 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 20:01 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Не согласен - это типичное когнитивное искажение по Даннингу-Крюгеру, присущее доброй половине пересичных. Не согласен - это типичное когнитивное искажение по Даннингу-Крюгеру, присущее доброй половине пересичных.

Ти, походу, топ-менеджер в дурці. Бо вже сам часто таке несеш... Ти, походу, топ-менеджер в дурці. Бо вже сам часто таке несеш... Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9449 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 50475048504950505051> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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