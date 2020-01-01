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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 50475048504950505051>
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:51

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Заметьте, что даже большинство порохоботов считает Порошенко евреем, хотя он таковым не является. И на нашей ветке была масса таких примеров.

Наглое враньё :) Что же ты без вранья обойтись не можешь ? :)
Тема о еврействе Порошенко задвигалась такими как ты. Вальцман и всё такое прочее


Ты - подлый лжец, обличенный уже не раз!
  zРадио написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:Ешё одному Вятрович в штаны нагадил.

Но ты забываешь, как о Порошенко говорили, что он Вальцман. Как нагнеталась общая обстановка, что евреи Вальцман, Гройман и Яценюк захватили власть.

Но тогда ты и тебе подобные радостно подхватывали, "да, Вальцман", "да, Гройсман".
А теперь истерично ищете антисемитизм, которого нет :)


Ты врать когда-нибудь так беспардонно перестанешь?
Где и когда zРадио такую чушь говорил?


pesikot в принципе не стесняется называть белое черным, хотя точно знает, что я его мокну :mrgreen: Не будет исключения и в этот раз - о еврейском происхождении Порошенко говорят сами порохоботы, а я их сажаю в лужи!
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:51

  ЛАД написав:Так сейчас и выезжают мало.
Уже почти некому. :)


Так в Украине "антисемитизм" против тех, которых "почти некому" ? Есть некое "явление" против тех, кого уже почти нет :)

ЛАД, что же вы меня так огорчили :)

Кстати, ещё один массовый отъезд был совсем недавно, в РФ с весны 2014, в Украине со второй половины 2014.
Причина одна - агрессия РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:53

  pesikot написав:
  ЛАД написав:М-да...
Вы уже явно в Европе. :)
Правда, за своего Вас там признают, скорее всего, только наци.

ЛАД, мой вам совет - выйдите из интернета. Или используйте его по назначению.

Опять в стотысячный раз, здесь задвигают тему антисемизма в Украине. И так, и сяк натягивают сову на глобус. А всё не получается.

При этом, любое несогласие с евреем здесь считается ... та-дам, антисемитизмом :)

Вы знаете, когда я учился в школе, в старших классах ученики должны были проводить в классе политинформации. Уж не помню, как часто - раз в неделю или чаще.
Советские времена, всё такое, сами понимаете, как и что надо было говорить и говорилось.

Ваши ежедневные сводки по исполнению и пропагандистскому уровню мне очень живо напоминают те политинформации.
Но если Вам так хочется, пожалуйста.
При этом я не даю Вам советов "выйдите из интернета. Или используйте его по назначению".
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 січ, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:54

Політичні дискусії

Суб 07 вер, 2019 12:30
  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:
Справедливо. Но это для нас с вами, знающих историю. Для перечисленных же персонажей антисемитизм - всего лишь один штамп из длинного набора, формирующего их мировоззрение. И поверьте, этот диссонанс там далеко не иденственный...

і 73% обрали єврея в президенти. а інші 25% голосували за другого єврея. :lol:
ото антисемітизм в країні :lol:


Вот же дешевый манипулятор. Это кто "другий єврей"? Порошенко - молдаванин, если че. Он и не является, и не воспринимается евреем. А вот то, что за Зеленского не голосовали 25%, среди которых много антисемитов, вот это достаточно показательно
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:54

  shapo написав:Убийства и избиения евреев теперь не пройдут для тех кто будет это делать также безнаказанно как 80 или даже 50 лет назад.
Препятствием послужит существование государства Израиль.
О том как евреи катаются тут как сыр в масле расскажите тем евреям кто уехал отсюда бросив все в начале 90-х и продолжает уезжать сейчас не понимая какое счастье они здесь теряют.



  lapay написав:В нас хоч раз таке було?
https://www.osce.org/uk/odihr/376144?download=true
Тулуза: 19 березня 2012 р. трьох дітей та батька одного з них було застрелено поблизу єврейської школи;
• Бургас: 18 липня 2012 р. терорист-смертник підірвав бомбу в автобусі в аеро-порту міста Бургас, що в Болгарії, унаслідок чого загинули 7 громадян Ізраїлю і ще 32 особи отримали поранення;
• Оверленд-Парк, штат Канзас: 13 квітня 2014 р. трьох осіб було вбито біля єврейського общинного центру;
• Брюссель: 24 травня 2014 р. чотирьох осіб було вбито під час нападу на Єврей-ський музей Бельгії
;• Париж: 9 січня 2015 р. в супермаркеті кошерних продуктів було взято в заруч-ники 29 осіб, чотирьох з яких було вбито
Копенгаген: 15 лютого 2015 р. внаслідок нападу на синагогу було вбито співро-бітника служби охорони і поранено двох поліцейських
У багатьох державах-учасницях ОБСЄ вчиняються насильницькі антисемітські напади. Серед таких випадків фізичного насильства:
• застосування зброї, зокрема, вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, ножів і бейсбольних біт;
• спроби здійснити наїзд автомобілем на жертв;
• побиття;
• хапання, штовхання, удари, плювки та інші подібні напади.
Насильницькі антисемітські напади можуть заподіяти серйозні фізичні та пси-хологічні травми, унаслідок яких жертви потребуватимуть госпіталізації, медич-ної та консультативної допомоги.


Это большей частью теракты которыми занимаются спецслужбы тех стран и Израиля.
В них кроме евреев погибли и солдаты, и полицейские.
То, что антисемитизм в европе вырос ни для кого не секрет.
В первую очередь это связано с наплывом мусульманских беженцев о преступлениях которых, в т.ч. на почве антисемитизма, европейские политиканы предпочитают умалчивать. К тому же европейский антисемитизм помогавший Гитлеру в Холокосте никуда не делся приобретя форму антисионизма.
А люди делают свои выводы.
Например, алия из Франции уже несколько лет делит первые места с Россией и Украиной.


  lapay написав:В дев'яності і зараз виїжджають всі, а не тільки євреї, в них пік був в семидесяті.


Куда бы вы выехали в начале 90-х если бы не были евреем,немцем или греком?
Про то как много выехало в 70-е просто смешно.В 70-е в Израиль выехало 132 тыс.человек, в США - 42 тыс.
В начале 90-х и начала 2000-х из бывшего СССР в Израиль приехало почти миллион человек,они изменили всю страну.



  lapay написав: Не має в нас реального антисемитизму. Побутовий є, був і буде, але він віртуальний, від нього євреї не страждають, хіба що якісь гіперчутливі особи.


Нет, антисемитизм есть и на уровне политических партий есть. Вам напомнить выступление Олежки Тягнибока на Говерле или девчушки из правого сектора в Одессе?
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:57

  zРадио написав:Ты - подлый лжец, обличенный уже не раз!


Это "порохоботы" придумали "Вальцмана" ? Или это в твоей гнилой конторе придумали ? :)

Как взвился.
Это правильно, тебя же премии лишают и ЗП урезают, когда ты в лужу садишься.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:57

  pesikot написав:
  shapo написав:Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов

Да ладно, погромов боялись.
Ты часом Украину с РФ не спутал ? :)

Выезжали, потому что можно было выехать и погромы здесь не при чём. Не ври


По поводу вранья это к тебе.
Ты еще за мои 70+ лет не ответил со вчерашнего дня.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:58

  Faceless написав:
shapo написав:Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов

Сейчас, слава богу, уже не 90-е.


Как знать.
После серьезного кризиса который на носу госуправление м.б. потеряно и тогда можно будет вспомнить Украину 100-летней давности
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:59

  ЛАД написав:Вы знаете, когда я учился в школе, в старших классах ученики должны были проводить в классе политинформации. Уж не помню, как часто - раз в неделю или чаще.
Советские времена, всё такое, сами понимаете, как и что надо было говорить и говорилось.

Если я разрушаю ваш розовый мир, так это не моя проблема, а проблема вашего восприятия.

У вас и в Украине - антисемитизм :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:01

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Не согласен - это типичное когнитивное искажение по Даннингу-Крюгеру, присущее доброй половине пересичных.

Ти, походу, топ-менеджер в дурці. Бо вже сам часто таке несеш...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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