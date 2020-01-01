Ошибся, признаю. Тебе 60+.
Это что-то меняет, в твоём вранье о погромах ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:02
Ошибся, признаю. Тебе 60+.
Это что-то меняет, в твоём вранье о погромах ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:05
Единожды совравший кто тебе поверит?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:06
Re: Політичні дискусії
Яка мені справа до громадян, які вдома розповідають анекодоти про хохлів, чи євреям до аналогічних анекодотів про жидів?
Поки вони мене не зачіпають особисто, то їх ксенофобія віртуальна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:08
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:10
Re: Політичні дискусії
Партійний антисемитизм чи ксенофобія повинен бути в партійних документах, а із факта антисемитезма окремих послів чи партійних діячів, не витікають такі глобальні узагальнення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:12
Тут никакого противоречия.
Антисемитов, тем более, активных всё же меньшинство, относительно незначительное.
"Пассивных" побольше, но пока нет обострений они могут проголосовать и за еврея (по другим соображениям, побеждающим некоторую неприязнь).
Преувеличивать всё это не следует, но и делать вид, что всяких анти- не существует, как уже писал, не стоит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:18
А я и не утверждал что во всех политических партиях и движениях в Украине он есть.
Но от этого он никуда не делся, и это уже точно не бытовой антисемитизм впитанный с молоком матери большинством граждан Украины
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:26
Re: Політичні дискусії
Интересный момент.
Активно задвигают мнимый антисемитизм в Украине.
А вот тот факт, что Зеленский отдыхает в государственной резиденции "Синегора", любимое детище Кучмы. Хотя до этого Зеленский был против всего этого от прошлой власти.
Этот факт стараются не замечать.
Вова-неЛОх почувствовал вкус власти. Кортежи, самолёты, резиденции.
Эта зелёная плесень пойдёт на второй срок, зубами будет цепляться за власть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:26
Посмеялся? Молодец. А Даннинг и Крюгер посмеялись над тобой
Антисемит склонен причислять в евреям всех более успешных, чем он сам - в этом, собственно, и проявляется антисемитизм. Это даже не парадокс, это очевидное следствие антисемитизма - он так работает, так он описан Дюрингом, Лагардом, Гитлером и прочими идейными вдохновителями нацизма.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:32
Re: Політичні дискусії
Так німці, по факту, більш успішні, ніж євреї. До речі, і в нас, і на Росії, жили мільйони німців, тільки погроми німців були тільки під час першої світовою, бо вороги.
Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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