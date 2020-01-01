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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5048504950505051>
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:02

  shapo написав:По поводу вранья это к тебе.
Ты еще за мои 70+ лет не ответил со вчерашнего дня.

Ошибся, признаю. Тебе 60+.

Это что-то меняет, в твоём вранье о погромах ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:05

  pesikot написав:
  shapo написав:По поводу вранья это к тебе.
Ты еще за мои 70+ лет не ответил со вчерашнего дня.

Ошибся, признаю. Тебе 60+.

Это что-то меняет, в твоём вранье о погромах ?


Единожды совравший кто тебе поверит?
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:06

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Побутовий це не реальний? Віртуальний? Від нього не страждають?
Дуже цікаво.

Яка мені справа до громадян, які вдома розповідають анекодоти про хохлів, чи євреям до аналогічних анекодотів про жидів?
Поки вони мене не зачіпають особисто, то їх ксенофобія віртуальна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:08

  shapo написав:
Единожды совравший кто тебе поверит?

Взаимно :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:10

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Нет, антисемитизм есть и на уровне политических партий есть. Вам напомнить выступление Олежки Тягнибока на Говерле или девчушки из правого сектора в Одессе

Партійний антисемитизм чи ксенофобія повинен бути в партійних документах, а із факта антисемитезма окремих послів чи партійних діячів, не витікають такі глобальні узагальнення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:12

  freeze написав:
lapay написав:Не має в нас реального антисемитизму. Побутовий є, був і буде, але він віртуальний, від нього євреї не страждають, хіба що якісь гіперчутливі особи.



Ребята, у нас президент страны, избранный невероятным большинством голосов населения, еврей Так что тема реального антисемитизма, имхо, преувеличена, может есть очень небольшое количество граждан-антисемитов, но они даже в Африке есть.

Тут никакого противоречия.
Антисемитов, тем более, активных всё же меньшинство, относительно незначительное.
"Пассивных" побольше, но пока нет обострений они могут проголосовать и за еврея (по другим соображениям, побеждающим некоторую неприязнь).
Преувеличивать всё это не следует, но и делать вид, что всяких анти- не существует, как уже писал, не стоит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:18

  lapay написав:
  shapo написав:Нет, антисемитизм есть и на уровне политических партий есть. Вам напомнить выступление Олежки Тягнибока на Говерле или девчушки из правого сектора в Одессе

Партійний антисемитизм чи ксенофобія повинен бути в партійних документах, а із факта антисемитезма окремих послів чи партійних діячів, не витікають такі глобальні узагальнення.


А я и не утверждал что во всех политических партиях и движениях в Украине он есть.
Но от этого он никуда не делся, и это уже точно не бытовой антисемитизм впитанный с молоком матери большинством граждан Украины
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:26

Re: Політичні дискусії

Интересный момент.
Активно задвигают мнимый антисемитизм в Украине.

А вот тот факт, что Зеленский отдыхает в государственной резиденции "Синегора", любимое детище Кучмы. Хотя до этого Зеленский был против всего этого от прошлой власти.
Этот факт стараются не замечать.

Вова-неЛОх почувствовал вкус власти. Кортежи, самолёты, резиденции.
Эта зелёная плесень пойдёт на второй срок, зубами будет цепляться за власть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:26

  pesikot написав:
  zРадио написав: Нет, родное сердце, это придумка порохоботов, потому что среди них ксенофобия и антисемитизм распространены гораздо шире, чем среди остальных - это наиболее радикальная и нетолерантная часть общества.

Порошенко - еврей, потому что "порохоботы" - антисемиты :)
В анналы :)

zРадио, не смеши меня так :D


Посмеялся? Молодец. А Даннинг и Крюгер посмеялись над тобой :mrgreen:

Антисемит склонен причислять в евреям всех более успешных, чем он сам - в этом, собственно, и проявляется антисемитизм. Это даже не парадокс, это очевидное следствие антисемитизма - он так работает, так он описан Дюрингом, Лагардом, Гитлером и прочими идейными вдохновителями нацизма.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:32

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Антисемит склонен причислять в евреям всех более успешных, чем он сам - в этом, собственно, и проявляется антисемитизм. Это даже не парадокс, это очевидное следствие антисемитизма - он так работает, так он описан Дюрингом, Лагардом, Гитлером и прочими идейными вдохновителями нацизма.

Так німці, по факту, більш успішні, ніж євреї. До речі, і в нас, і на Росії, жили мільйони німців, тільки погроми німців були тільки під час першої світовою, бо вороги.
Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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