Додано: Чет 02 січ, 2020 20:26

Интересный момент.

Активно задвигают мнимый антисемитизм в Украине.



А вот тот факт, что Зеленский отдыхает в государственной резиденции "Синегора", любимое детище Кучмы. Хотя до этого Зеленский был против всего этого от прошлой власти.

Этот факт стараются не замечать.



Вова-неЛОх почувствовал вкус власти. Кортежи, самолёты, резиденции.

Эта зелёная плесень пойдёт на второй срок, зубами будет цепляться за власть

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой