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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5048504950505051 Додано: Чет 02 січ, 2020 20:35 lapay написав: ЛАД написав: Побутовий це не реальний? Віртуальний? Від нього не страждають?

Дуже цікаво. Побутовий це не реальний? Віртуальний? Від нього не страждають?Дуже цікаво.

Яка мені справа до громадян, які вдома розповідають анекодоти про хохлів, чи євреям до аналогічних анекодотів про жидів?

Поки вони мене не зачіпають особисто, то їх ксенофобія віртуальна. Яка мені справа до громадян, які вдома розповідають анекодоти про хохлів, чи євреям до аналогічних анекодотів про жидів?Поки вони мене не зачіпають особисто, то їх ксенофобія віртуальна.

Анекдоты анекдотами. Но бытовой антисемитизм не только в анекдотах на кухне. Он может проявляться в более серьёзных вещах.

В программе или др. документах КПСС тоже не было никакого антисемитизма, а в жизни был. В частности, при трудоустройстве, при поступлении в вузы на ряд специальностей.



pesikot

Если я разрушаю ваш розовый мир, так это не моя проблема, а проблема вашего восприятия.



У вас и в Украине - антисемитизм

Мой мир уже давно далёк от розового. Так что Вы его не разрушите.

А антисемитизм, так же как расизм, антицыганщина ( не знаю, как правильно назвать) и др. анти- в Украине присутствуют. Сегодня, к счастью, не зашкаливают.



К Вам тот же вопрос, что к Кармелюку. Что по поводу поста Переса, с кот. началось обсуждение? Анекдоты анекдотами. Но бытовой антисемитизм не только в анекдотах на кухне. Он может проявляться в более серьёзных вещах.В программе или др. документах КПСС тоже не было никакого антисемитизма, а в жизни был. В частности, при трудоустройстве, при поступлении в вузы на ряд специальностей.Мой мир уже давно далёк от розового. Так что Вы его не разрушите.А антисемитизм, так же как расизм, антицыганщина ( не знаю, как правильно назвать) и др. анти- в Украине присутствуют. Сегодня, к счастью, не зашкаливают.К Вам тот же вопрос, что к Кармелюку. Что по поводу поста Переса, с кот. началось обсуждение? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14998 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 20:37 lapay написав: zРадио написав: Антисемит склонен причислять в евреям всех более успешных, чем он сам - в этом, собственно, и проявляется антисемитизм. Это даже не парадокс, это очевидное следствие антисемитизма - он так работает, так он описан Дюрингом, Лагардом, Гитлером и прочими идейными вдохновителями нацизма. Антисемит склонен причислять в евреям всех более успешных, чем он сам - в этом, собственно, и проявляется антисемитизм. Это даже не парадокс, это очевидное следствие антисемитизма - он так работает, так он описан Дюрингом, Лагардом, Гитлером и прочими идейными вдохновителями нацизма.

Так німці, по факту, більш успішні, ніж євреї. До речі, і в нас, і на Росії, жили мільйони німців, тільки погроми німців були тільки під час першої світовою, бо вороги.

Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід. Так німці, по факту, більш успішні, ніж євреї. До речі, і в нас, і на Росії, жили мільйони німців, тільки погроми німців були тільки під час першої світовою, бо вороги.Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід.

"Антисемитизма у нас нет".

Правда, есть антисемиты.

Ваш пост - хороший пример. "Антисемитизма у нас нет".Правда, есть антисемиты.Ваш пост - хороший пример. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14998 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 20:38 ЛАД написав: А антисемитизм, так же как расизм, антицыганщина ( не знаю, как правильно назвать).

А антисемитизм, так же как расизм, антицыганщина ( не знаю, как правильно назвать).

ксенофобія ксенофобія Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27259 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 20:46 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: "Антисемитизма у нас нет".

Правда, есть антисемиты.

Ваш пост - хороший пример. "Антисемитизма у нас нет".Правда, есть антисемиты.Ваш пост - хороший пример.

Побутовий є, і буде. Хоча б тому, що ми частина загальноєвропейської антисимітської "традиції". Можна ховати голову в пісок, і казати, що ця традиція виросла на порожньому місці.

Я не страус. Якщо вже когось так муляє антисемитизм, то непогано б було визначити причини його виникнення і причини його живучості. Побутовий є, і буде. Хоча б тому, що ми частина загальноєвропейської антисимітської "традиції". Можна ховати голову в пісок, і казати, що ця традиція виросла на порожньому місці.Я не страус. Якщо вже когось так муляє антисемитизм, то непогано б було визначити причини його виникнення і причини його живучості. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9449 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 20:46 lapay написав: Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід. Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід.



Ахренеть.

И этот человек говорит об отсутствии антисемитизма в Украине Ахренеть.И этот человек говорит об отсутствии антисемитизма в Украине Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2551 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 20:51 lapay написав: Я не страус. Якщо вже когось так муляє антисемитизм, то непогано б було визначити причини його виникнення і причини його живучості. Я не страус. Якщо вже когось так муляє антисемитизм, то непогано б було визначити причини його виникнення і причини його живучості.



А причины уже очень точно и ярко сформулировал zРадио



zРадио написав: Антисемит склонен причислять в евреям всех более успешных, чем он сам - в этом, собственно, и проявляется антисемитизм. Антисемит склонен причислять в евреям всех более успешных, чем он сам - в этом, собственно, и проявляется антисемитизм.



Можете,конечно, сослаться на католическую и православную церковь немало поспособствовавших за 2000 лет антисемитизму и подготовивших Холокост, но в нынешнее время это единственная причина в которой признаться таким как вы это все равно что признаться в собственной неполноценности. А причины уже очень точно и ярко сформулировалМожете,конечно, сослаться на католическую и православную церковь немало поспособствовавших за 2000 лет антисемитизму и подготовивших Холокост, но в нынешнее время это единственная причина в которой признаться таким как вы это все равно что признаться в собственной неполноценности. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2551 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 20:56 shapo написав: lapay написав: Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід. Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід.



Ахренеть.

И этот человек говорит об отсутствии антисемитизма в Украине Ахренеть.И этот человек говорит об отсутствии антисемитизма в Украине

Можу ще раз - побутовий антисиметизм був, є і буде. Реального практично немає. Ще раз треба?

Я, для себе, визначив причини європейського антисемитизму. Кому вони не подобаються, може розказувати про біблійних ангелочків. Мені до цього байдуже. Можу ще раз - побутовий антисиметизм був, є і буде. Реального практично немає. Ще раз треба?Я, для себе, визначив причини європейського антисемитизму. Кому вони не подобаються, може розказувати про біблійних ангелочків. Мені до цього байдуже. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9449 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5048504950505051 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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