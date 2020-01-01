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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:35
lapay написав: ЛАД написав:
Побутовий це не реальний? Віртуальний? Від нього не страждають?
Дуже цікаво.
Яка мені справа до громадян, які вдома розповідають анекодоти про хохлів, чи євреям до аналогічних анекодотів про жидів?
Поки вони мене не зачіпають особисто, то їх ксенофобія віртуальна.
Анекдоты анекдотами. Но бытовой антисемитизм не только в анекдотах на кухне. Он может проявляться в более серьёзных вещах.
В программе или др. документах КПСС тоже не было никакого антисемитизма, а в жизни был. В частности, при трудоустройстве, при поступлении в вузы на ряд специальностей.pesikot
Если я разрушаю ваш розовый мир, так это не моя проблема, а проблема вашего восприятия.
У вас и в Украине - антисемитизм
Мой мир уже давно далёк от розового. Так что Вы его не разрушите.
А антисемитизм, так же как расизм, антицыганщина ( не знаю, как правильно назвать) и др. анти- в Украине присутствуют. Сегодня, к счастью, не зашкаливают.
К Вам тот же вопрос, что к Кармелюку. Что по поводу поста Переса, с кот. началось обсуждение?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:37
lapay написав: zРадио написав:
Антисемит склонен причислять в евреям всех более успешных, чем он сам - в этом, собственно, и проявляется антисемитизм. Это даже не парадокс, это очевидное следствие антисемитизма - он так работает, так он описан Дюрингом, Лагардом, Гитлером и прочими идейными вдохновителями нацизма.
Так німці, по факту, більш успішні, ніж євреї. До речі, і в нас, і на Росії, жили мільйони німців, тільки погроми німців були тільки під час першої світовою, бо вороги.
Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід.
"Антисемитизма у нас нет".
Правда, есть антисемиты.
Ваш пост - хороший пример.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:38
ЛАД написав:
А антисемитизм, так же как расизм, антицыганщина ( не знаю, как правильно назвать).
ксенофобія
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:46
ЛАД написав:
"Антисемитизма у нас нет".
Правда, есть антисемиты.
Ваш пост - хороший пример.
Побутовий є, і буде. Хоча б тому, що ми частина загальноєвропейської антисимітської "традиції". Можна ховати голову в пісок, і казати, що ця традиція виросла на порожньому місці.
Я не страус. Якщо вже когось так муляє антисемитизм, то непогано б було визначити причини його виникнення і причини його живучості.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:46
lapay написав:
Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід.
Ахренеть.
И этот человек говорит об отсутствии антисемитизма в Украине
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:51
lapay написав:
Я не страус. Якщо вже когось так муляє антисемитизм, то непогано б було визначити причини його виникнення і причини його живучості.
А причины уже очень точно и ярко сформулировал zРадио
zРадио написав:
Антисемит склонен причислять в евреям всех более успешных, чем он сам - в этом, собственно, и проявляется антисемитизм.
Можете,конечно, сослаться на католическую и православную церковь немало поспособствовавших за 2000 лет антисемитизму и подготовивших Холокост, но в нынешнее время это единственная причина в которой признаться таким как вы это все равно что признаться в собственной неполноценности.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:56
shapo написав: lapay написав:
Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід.
Ахренеть.
И этот человек говорит об отсутствии антисемитизма в Украине
Можу ще раз - побутовий антисиметизм був, є і буде. Реального практично немає. Ще раз треба?
Я, для себе, визначив причини європейського антисемитизму. Кому вони не подобаються, може розказувати про біблійних ангелочків. Мені до цього байдуже.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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