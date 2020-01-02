Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:Закончить печальный рассказ о предательстве Иуды хочется словами свт. Иоанна Златоуста: “Заметьте это вы, сребролюбцы, и подумайте, что стало с предателем? Как он и денег лишился, и согрешил, и душу погубил свою? Таково тиранство сребролюбия! Ни серебром не воспользовался, ни жизнию настоящею, ни жизнию будущею, но… удавился.”
Одним из самых страшных и плохо излечимых видов гордыни является прелесть.
Прелесть – значит прельщение. Диавол прельщает человека, принимая вид ангела Света, святых, Богородицы и даже Самого Христа. Человеку прельщенному даются от сатаны величайшие духовные переживания, он может совершать подвиги, даже чудеса, но все это есть пленение бесовскими силами. А в основе этого лежит гордыня. Человек возгордился своими духовными трудами, деланием, совершал их из тщеславия, гордости, часто напоказ, без смирения, и тем самым открыл душу действию враждебных сил.
Диавол искушал Христа в пустыне, перед выходом Его на проповедь Евангелия. Эту же мысль злой дух пытался внушить апостолу Петру, когда тот стал отговаривать Христа от Искупительных страданий, и тут же получил от Него жесткую отповедь: “…Отойди от меня, сатана! Ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое”. Спаситель хорошо знал, кто пытался говорить с Ним через самого преданного ученика.
Грех гордости, начинаясь порой с мелкого тщеславия и гордыни, может вырасти до страшной духовной болезни. Вот почему святые отцы называли эту страсть самой опасной и наибольшей из страстей. Как же борются с гордыней, презрением ближних, самовозвышением? Что противопоставить этой страсти?
Святые отцы учат, что противоположная гордыне добродетель – любовь. Самая большая из страстей борется наивысшей добродетелью.
Как стяжать любовь к ближнему?
Как говорится, легко любить все человечество, но очень непросто любить конкретного человека со всеми его недостатками и слабостями. Когда Господа спросили: «Какая наибольшая заповедь в законе?», Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22: 37–39).
Любовь – это великое чувство, которое роднит нас с Богом, ибо «Бог есть любовь». Путь борьбы со страстями нелегок и тернист, мы часто изнемогаем, падаем, терпим поражение, иногда кажется, что сил больше нет, но снова встаем и начинаем бороться. Потому что путь этот единственный для православного христианина. «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть» (Мф. 6: 24). Невозможно служить Богу и оставаться рабом страстей.
Человек, ведущий борьбу со страстями и побеждающий их, венчается за это от Господа. Однажды преподобного Серафима Саровского спросили: «Кто в нашем монастыре выше всех предстоит перед Богом?». И преподобный ответил, что это повар с монастырской кухни, по происхождению из бывших солдат. Старец сказал также: «Характер у этого повара от природы огненный. Он готов в запальчивости убить человека, но его непрестанная борьба внутри души привлекает к нему великое благоволение Божие. За борьбу ему подается свыше благодатная сила Святого Духа, ибо непреложно Божие слово, которое говорит: “Побеждающему (себя) дам место сесть с Собою и облеку в белые одежды”. И, наоборот, если человек не борется с собой, то доходит до ужасного ожесточения, которое влечет к верной гибели и отчаянию».
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 02 січ, 2020 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
shapo написав:Это ведь вечный вопрос "Почему люди ненавидят себе подобных"
Абсолютно згодний. Друге імя диявола - розділяючий.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
shapo написав:Что такое "реальный" антисемитизм? Кто и когда такой термин придумал?
Список ОБСЄ ще раз процитувати? Чи тільки самі євреї можуть визначити, що таке антисемитизм? Щось набридло мені переливати по три рази з пустого в порожнє, і слухати про те, що в українському глечику є щось страшне і нелюдське. Ми не на російскому ток-шоу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід.
Ахренеть. И этот человек говорит об отсутствии антисемитизма в Украине
Можу ще раз - побутовий антисиметизм був, є і буде. Реального практично немає. Ще раз треба? Я, для себе, визначив причини європейського антисемитизму. Кому вони не подобаються, може розказувати про біблійних ангелочків. Мені до цього байдуже.
И кстати, он прямо указывает: *Нужно учить замечать антисемитские высказывания, которые уже стали обыденным явлением, и не отводить взгляд, когда на кого-то нападают. Нужно учить вмешиваться - устно либо сообщая о происходящем правоохранительным органам. Молчаливое большинство должно отказаться от своей пассивности и безразличия и проявить гражданское мужество. Но этому всему сначала нужно научиться.*
Собственно, ЛАД так и поступает: увидел случай и ЗАМЕТИЛ.
Непонятны претензии к его поступкам...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 02 січ, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.