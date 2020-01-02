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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5050505150525053>
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:30

  shapo написав:
  Козак-характерник написав:Закончить печальный рассказ о предательстве Иуды хочется словами свт. Иоанна Златоуста:
Заметьте это вы, сребролюбцы, и подумайте, что стало с предателем? Как он и денег лишился, и согрешил, и душу погубил свою? Таково тиранство сребролюбия! Ни серебром не воспользовался, ни жизнию настоящею, ни жизнию будущею, но… удавился.”

Здесь версия поинтереснее
https://kinokrad.co/286675-poslednee-is ... rista.html

Одним из самых страшных и плохо излечимых видов гордыни является прелесть.

Прелесть – значит прельщение. Диавол прельщает человека, принимая вид ангела Света, святых, Богородицы и даже Самого Христа. Человеку прельщенному даются от сатаны величайшие духовные переживания, он может совершать подвиги, даже чудеса, но все это есть пленение бесовскими силами. А в основе этого лежит гордыня. Человек возгордился своими духовными трудами, деланием, совершал их из тщеславия, гордости, часто напоказ, без смирения, и тем самым открыл душу действию враждебных сил.

Диавол искушал Христа в пустыне, перед выходом Его на проповедь Евангелия. Эту же мысль злой дух пытался внушить апостолу Петру, когда тот стал отговаривать Христа от Искупительных страданий, и тут же получил от Него жесткую отповедь: “…Отойди от меня, сатана! Ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое”. Спаситель хорошо знал, кто пытался говорить с Ним через самого преданного ученика.

Грех гордости, начинаясь порой с мелкого тщеславия и гордыни, может вырасти до страшной духовной болезни. Вот почему святые отцы называли эту страсть самой опасной и наибольшей из страстей. Как же борются с гордыней, презрением ближних, самовозвышением? Что противопоставить этой страсти?

Святые отцы учат, что противоположная гордыне добродетель – любовь. Самая большая из страстей борется наивысшей добродетелью.

Как стяжать любовь к ближнему?

Как говорится, легко любить все человечество, но очень непросто любить конкретного человека со всеми его недостатками и слабостями. Когда Господа спросили: «Какая наибольшая заповедь в законе?», Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22: 37–39).

Любовь – это великое чувство, которое роднит нас с Богом, ибо «Бог есть любовь». Путь борьбы со страстями нелегок и тернист, мы часто изнемогаем, падаем, терпим поражение, иногда кажется, что сил больше нет, но снова встаем и начинаем бороться. Потому что путь этот единственный для православного христианина. «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть» (Мф. 6: 24). Невозможно служить Богу и оставаться рабом страстей.

Человек, ведущий борьбу со страстями и побеждающий их, венчается за это от Господа. Однажды преподобного Серафима Саровского спросили: «Кто в нашем монастыре выше всех предстоит перед Богом?». И преподобный ответил, что это повар с монастырской кухни, по происхождению из бывших солдат. Старец сказал также: «Характер у этого повара от природы огненный. Он готов в запальчивости убить человека, но его непрестанная борьба внутри души привлекает к нему великое благоволение Божие. За борьбу ему подается свыше благодатная сила Святого Духа, ибо непреложно Божие слово, которое говорит: “Побеждающему (себя) дам место сесть с Собою и облеку в белые одежды”. И, наоборот, если человек не борется с собой, то доходит до ужасного ожесточения, которое влечет к верной гибели и отчаянию».
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 02 січ, 2020 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:30

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А где грань между бытовым антисемитизмом и "реальным"?
В погромах и убийствах, и каких, единичных или массовых?

Я вже наводив список Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:36

Re: Політичні дискусії

Вже 10-та сторінка про вічне єврейське питання :shock:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:39

  lapay написав:
  shapo написав:А где грань между бытовым антисемитизмом и "реальным"?
В погромах и убийствах, и каких, единичных или массовых?

Я вже наводив список Політичні дискусії


Это ни о чем
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:40

  Ой+ написав:Вже 10-та сторінка про вічне єврейське питання :shock:


Оно такое же как и русское, украинское или любое иное.
Это ведь вечный вопрос "Почему люди ненавидят себе подобных"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:41

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Это ни о чем

Як і всі розмови про реальний антисемитизм в Україні. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:42

  shapo написав:Это ведь вечный вопрос "Почему люди ненавидят себе подобных"

Абсолютно згодний. :) Друге імя диявола - розділяючий.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:43

  lapay написав:
  shapo написав:Это ни о чем

Як і всі розмови про реальний антисемитизм в Україні. :)


Что такое "реальный" антисемитизм?
Кто и когда такой термин придумал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:50

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Что такое "реальный" антисемитизм?
Кто и когда такой термин придумал?

Список ОБСЄ ще раз процитувати? Чи тільки самі євреї можуть визначити, що таке антисемитизм?
Щось набридло мені переливати по три рази з пустого в порожнє, і слухати про те, що в українському глечику є щось страшне і нелюдське. Ми не на російскому ток-шоу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:55

  lapay написав:
  shapo написав:
  lapay написав:Не в успішності проблема євреїв, а в хитродупому лихварстві окремих єврейських особистостей, через яких страждає весь нарід.


Ахренеть.
И этот человек говорит об отсутствии антисемитизма в Украине

Можу ще раз - побутовий антисиметизм був, є і буде. Реального практично немає. Ще раз треба?
Я, для себе, визначив причини європейського антисемитизму. Кому вони не подобаються, може розказувати про біблійних ангелочків. Мені до цього байдуже.



Можно послушать, что говорит раввин из Кельна:
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%B0%D0%B ... a-50989052

И кстати, он прямо указывает:
*Нужно учить замечать антисемитские высказывания, которые уже стали обыденным явлением, и не отводить взгляд, когда на кого-то нападают. Нужно учить вмешиваться - устно либо сообщая о происходящем правоохранительным органам. Молчаливое большинство должно отказаться от своей пассивности и безразличия и проявить гражданское мужество. Но этому всему сначала нужно научиться.*

Собственно, ЛАД так и поступает: увидел случай и ЗАМЕТИЛ.

Непонятны претензии к его поступкам...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 02 січ, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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