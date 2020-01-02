Т.е. ответить по существу нечего.
Тогда вопросов больше нет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:55
Т.е. ответить по существу нечего.
Тогда вопросов больше нет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:08
Re: Політичні дискусії
Так можна і Путю послухати, про руський мір, про те, що росія і сама виграла б другу світову, що Україні віддали руські південно-східні області, бо там було багато пролетаріату, і т.д.
Що повинен сказати равін - що євреї погані, а німці гарні? Я цю гіпотезу про заздрість через більш успішних чув вже не раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:10
Дружище, это ты мне растолкуй, что такое антисемитизм. В контексте евреев капо - КАмерадшафтПолицай - которые верой и правдой служили фюреру в концлагерях, травили в газовых камерах и сжигали в печках других евреев.
Это тоже антисемитизм? Или нет, это нормаль, когда евреи евреев?
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:15
Ой, этой претензии уже лет 25-30. Ура-патриоты всерьез считают, что говорить о проблемах Украины - значит работать на РФ. Я постоянно подвергаюсь нападкам порохоботов за это. ЛАД, кстати, тоже. Да и вы - чего уж там
Не знаю, быть может, где-то на передовой для 1% общества, где нужно исполнять приказы без тени сомнений (а так и работает воинская дисциплина), это и правильно. Но не на гражданке для 99% общества, где существующие проблемы необходимо РЕШАТЬ, а не ЗАБАЛТЫВАТЬ. Сами, увы, они никуда не денутся...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 січ, 2020 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:17
Тамбовский волк тебе друг.
Клоун, не ври как обычно,здесь ведь не ясельная группа.
И в юденратах в управлении, и в лагерях были капо из евреев которые все равно шли в те же газовые камеры, только последними.
Вот только сами они евреев в европе не отлавливали т.к. это делали сами немцы и их добровольные помощники из местного населения, и циклон-б для Аушвица и и Треблинки не поставляли, и составы не пригоняли для отправки в лагеря смерти,и нюрнбергские законы не утверждали , и т.д.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:35
Я надеюсь, ты не считаешь, что циклон-6 для Аушвица и Треблинки поставляла Украина?
Почему евреи-капо, уничтожившие своими еврейскими руками миллионы своих соплеменников не виноваты, а в чем-то виноваты украинцы? Уже договорились до того, твари, что украинцы уже чуть ли не виноватее немцев … Уже пора соответствующую статью в УК вводить, а то берега своего Йордана совсем уже потеряли.
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