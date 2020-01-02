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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5050505150525053
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:55

  lapay написав:
  shapo написав:Что такое "реальный" антисемитизм?
Кто и когда такой термин придумал?

Список ОБСЄ ще раз процитувати? Чи тільки самі євреї можуть визначити, що таке антисемитизм?



Т.е. ответить по существу нечего.
Тогда вопросов больше нет.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:08

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Можно послушать, что говорит раввин из Кельна:
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%B0%D0%B ... a-50989052

И кстати, он прямо указывает:
*Нужно учить замечать антисемитские высказывания, которые уже стали обыденным явлением, и не отводить взгляд, когда на кого-то нападают. Нужно учить вмешиваться - устно либо сообщая о происходящем правоохранительным органам. Молчаливое большинство должно отказаться от своей пассивности и безразличия и проявить гражданское мужество. Но этому всему сначала нужно научиться.*

Так можна і Путю послухати, про руський мір, про те, що росія і сама виграла б другу світову, що Україні віддали руські південно-східні області, бо там було багато пролетаріату, і т.д.
Що повинен сказати равін - що євреї погані, а німці гарні? Я цю гіпотезу про заздрість через більш успішних чув вже не раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:10

  shapo написав:Что такое "реальный" антисемитизм?


Дружище, это ты мне растолкуй, что такое антисемитизм. В контексте евреев капо - КАмерадшафтПолицай - которые верой и правдой служили фюреру в концлагерях, травили в газовых камерах и сжигали в печках других евреев.
Это тоже антисемитизм? Или нет, это нормаль, когда евреи евреев? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:15

  detroytred написав:
Собственно, ЛАД так и поступает: увидел случай и ЗАМЕТИЛ.

Непонятны претензии к его поступкам...


Ой, этой претензии уже лет 25-30. Ура-патриоты всерьез считают, что говорить о проблемах Украины - значит работать на РФ. Я постоянно подвергаюсь нападкам порохоботов за это. ЛАД, кстати, тоже. Да и вы - чего уж там :)

Не знаю, быть может, где-то на передовой для 1% общества, где нужно исполнять приказы без тени сомнений (а так и работает воинская дисциплина), это и правильно. Но не на гражданке для 99% общества, где существующие проблемы необходимо РЕШАТЬ, а не ЗАБАЛТЫВАТЬ. Сами, увы, они никуда не денутся...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 січ, 2020 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:17

  Libo написав:
  shapo написав:Что такое "реальный" антисемитизм?


Дружище, это ты мне растолкуй, что такое антисемитизм. В контексте евреев капо - КАмерадшафтПолицай - которые верой и правдой служили фюреру в концлагерях, травили в газовых камерах и сжигали в печках других евреев.
Это тоже антисемитизм? Или нет, это нормаль, когда евреи евреев? :roll:


Тамбовский волк тебе друг.
Клоун, не ври как обычно,здесь ведь не ясельная группа.
И в юденратах в управлении, и в лагерях были капо из евреев которые все равно шли в те же газовые камеры, только последними.
Вот только сами они евреев в европе не отлавливали т.к. это делали сами немцы и их добровольные помощники из местного населения, и циклон-б для Аушвица и и Треблинки не поставляли, и составы не пригоняли для отправки в лагеря смерти,и нюрнбергские законы не утверждали , и т.д.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:35

  shapo написав:Вот только сами они циклон-б для Аушвица и и Треблинки не поставляли


Я надеюсь, ты не считаешь, что циклон-6 для Аушвица и Треблинки поставляла Украина?
:roll: Почему евреи-капо, уничтожившие своими еврейскими руками миллионы своих соплеменников не виноваты, а в чем-то виноваты украинцы? Уже договорились до того, твари, что украинцы уже чуть ли не виноватее немцев … Уже пора соответствующую статью в УК вводить, а то берега своего Йордана совсем уже потеряли. :?
Libo
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