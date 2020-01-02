Додано: Чет 02 січ, 2020 23:03

shapo написав: Т.е. вы искренне убеждены что Холокост устроили сами евреи?

Сами евреи построили лагеря уничтожения на востоке Польше, привезли эшелонами туда евреев со всей европы и отравили их газом?

И это не говоря о том, что сами расстреляли евреев в Бабьем, Полтавском,Херсонском и пр. ярах. Т.е. вы искренне убеждены что Холокост устроили сами евреи?Сами евреи построили лагеря уничтожения на востоке Польше, привезли эшелонами туда евреев со всей европы и отравили их газом?И это не говоря о том, что сами расстреляли евреев в Бабьем, Полтавском,Херсонском и пр. ярах.

Мы реалистично смотрим на вещи и на историю. Но последнее время главжида в союзничестве с немцами наглым образом перевирает историю и всячески обеляют себя, обвиняя в своих грехах других … Нашли для этого украинцев, посчитали, что мы не можем постоять на себя …Я пару лет назад читал статью из одного немецкого авторитетного журнала …Там сенсационная тема. Оказывается, немцы отправляли евреев на курорты, поправлять здоровье и наслаждаться жизнью … А эти курортные лагеря были в управлении украинцев … Когда война закончилась, немцы ужаснулись, что там вытворяли с евреями украинцы!Главжида не опровергла, а подхватила тему ... Тебя гаденыша наняли вонять на форумах в том же духе … Но ты не на тех нарвался.