Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:Я надеюсь, ты не считаешь, что циклон-6 для Аушвица и Треблинки поставляла Украина?
Такого государственного образования тогда просто не было. Была УССР в составе СССР и земли западной Украины в составе Польши.
Libo написав: Почему евреи-капо, уничтожившие своими еврейскими руками миллионы своих соплеменников не виноваты,
Ого,оказывается одни евреи были в капо. Это в каком концлагере было? И прямо руками уничтожили своих соплеменников? Я же тебя предупредил что здесь не детский сад.
Libo написав: а в чем-то виноваты украинцы? Уже договорились до того, твари, что украинцы уже чуть ли не виноватее немцев … Уже пора соответствующую статью в УК вводить, а то берега своего Йордана совсем уже потеряли.
Никто никогда не обвинял всех украинцев , в т.ч. и послы Израиля и Польши по поводу последних факельных шествий. Они обвинили государство потворствующее героизации неоднозначных деятелей замешанных в Холокосте. Среди украинцев были и праведники спасавшие евреев, но их было намного меньше чем те кто их сдавал.
shapo написав:Вот только сами они циклон-б для Аушвица и и Треблинки не поставляли
Я надеюсь, ты не считаешь, что циклон-6 для Аушвица и Треблинки поставляла Украина? Почему евреи-капо, уничтожившие своими еврейскими руками миллионы своих соплеменников не виноваты, а в чем-то виноваты украинцы? Уже договорились до того, твари, что украинцы уже чуть ли не виноватее немцев … Уже пора соответствующую статью в УК вводить, а то берега своего Йордана совсем уже потеряли.
100++++
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Libo написав:Я надеюсь, ты не считаешь, что циклон-6 для Аушвица и Треблинки поставляла Украина? Почему евреи-капо, уничтожившие своими еврейскими руками миллионы своих соплеменников не виноваты, а в чем-то виноваты украинцы? Уже договорились до того, твари, что украинцы уже чуть ли не виноватее немцев … Уже пора соответствующую статью в УК вводить, а то берега своего Йордана совсем уже потеряли.
100++++
Т.е. вы искренне убеждены что Холокост устроили сами евреи? Сами евреи построили лагеря уничтожения на востоке Польше, привезли эшелонами туда евреев со всей европы и отравили их газом? И это не говоря о том, что сами расстреляли евреев в Бабьем, Полтавском,Херсонском и пр. ярах.
И кстати, он прямо указывает: *Нужно учить замечать антисемитские высказывания, которые уже стали обыденным явлением, и не отводить взгляд, когда на кого-то нападают. Нужно учить вмешиваться - устно либо сообщая о происходящем правоохранительным органам. Молчаливое большинство должно отказаться от своей пассивности и безразличия и проявить гражданское мужество. Но этому всему сначала нужно научиться.*
Так можна і Путю послухати, про руський мір, про те, що росія і сама виграла б другу світову, що Україні віддали руські південно-східні області, бо там було багато пролетаріату, і т.д. Що повинен сказати равін - що євреї погані, а німці гарні? Я цю гіпотезу про заздрість через більш успішних чув вже не раз.
Занятная у Вас постановка вопроса (плохие-хорошие народы).
shapo написав: Среди украинцев были и праведники спасавшие евреев, но их было намного меньше чем те кто их сдавал.
Вот тут уже не могу с вами согласиться. Нельзя сравнивать количества тех, кто спасал и тех, кто сдавал. Нужно сравнивать количества тех, кто НЕ сдавал и тех, кто сдавал. И при таком сравнении последних будет нааааамного меньше, чем первых.
В условиях угрозы расправы тех, кто НЕ спасал, но и НЕ сдавал, обвинить не в чем. Такая моя позиция
shapo написав: Среди украинцев были и праведники спасавшие евреев, но их было намного меньше чем те кто их сдавал.
Вот тут уже не могу с вами согласиться. Нельзя сравнивать количества тех, кто спасал и тех, кто сдавал. Нужно сравнивать количества тех, кто НЕ сдавал и тех, кто сдавал. И при таком сравнении последних будет нааааамного меньше, чем первых.
В условиях угрозы расправы тех, кто НЕ спасал, но и НЕ сдавал, обвинить не в чем. Такая моя позиция
Согласен. И этот подход необходимо спроецировать на юденраты и капо которые,как тут пишет один персонаж, а другие с ним согласны на более чем 100% и есть главные виновники Холокоста
shapo написав:Нет, антисемитизм есть и на уровне политических партий есть. Вам напомнить выступление Олежки Тягнибока на Говерле или девчушки из правого сектора в Одессе?
Якщо жиду щось не подобається в Україні і в українцях, він може поїхати на свою Богом дану Батьківщину за потягом свого єврейського буття. Доречі поляки вживають визначення жид, що є еврей без всякого натяку на приниження. І тільки в Україні реагують, як на образу від слова жид. Навіть прибиральниця, що тут працює.
shapo написав:Т.е. вы искренне убеждены что Холокост устроили сами евреи? Сами евреи построили лагеря уничтожения на востоке Польше, привезли эшелонами туда евреев со всей европы и отравили их газом? И это не говоря о том, что сами расстреляли евреев в Бабьем, Полтавском,Херсонском и пр. ярах.
Мы реалистично смотрим на вещи и на историю. Но последнее время главжида в союзничестве с немцами наглым образом перевирает историю и всячески обеляют себя, обвиняя в своих грехах других … Нашли для этого украинцев, посчитали, что мы не можем постоять на себя … Я пару лет назад читал статью из одного немецкого авторитетного журнала … Там сенсационная тема. Оказывается, немцы отправляли евреев на курорты, поправлять здоровье и наслаждаться жизнью … А эти курортные лагеря были в управлении украинцев … Когда война закончилась, немцы ужаснулись, что там вытворяли с евреями украинцы! Главжида не опровергла, а подхватила тему ... Тебя гаденыша наняли вонять на форумах в том же духе … Но ты не на тех нарвался.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.