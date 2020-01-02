Признаюсь - в вопросе еврейского коллаборационизма не очень силен. Но попытки переложить вину за Холокост с немцев на евреев - это самая настоящая реабилитация нацизма, за которую в Германии полагается уголовное преследование
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:11
Признаюсь - в вопросе еврейского коллаборационизма не очень силен. Но попытки переложить вину за Холокост с немцев на евреев - это самая настоящая реабилитация нацизма, за которую в Германии полагается уголовное преследование
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:13
Ніколи в мене такого не було. Просто дістав вже порожній триндьож про антисиметизм і нацистів. Ну і, заразом, висунув свою версію живучості побутового європейського антисемитезму. А про народи Ви помилились адресою...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:13
Нам не ждать небесной манны,
Бог, грехи мои прости!
Путь к земле обетованной -
Самый верный из шести.
В кровь ступни…
И наши души
Вновь сжигают на костре.
Что им стоит храм разрушить,
Нашим братьям во Христе!
Вновь проглочена обида
И запита не водой.
Ты сияй, звезда Давида,
Путеводную звездой!!!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:17
Даю 99%, что ты врешь. Современные немцы крайне аккуратны в отношении преступлений нацизма, и за своих предков ответственность с себя не снимают. Даже сами цензурируют попытки их оправдания - вплоть до остракизма в его сегодняшнем понимании. Просто не подпускают подобных мразей к средствам массовой информации
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 січ, 2020 23:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:18
Называется всё примерно так:
Профессор Геббельс творит чудеса!
По факту и с кацапией проблем не было - но Восточный Геббельс решил начать войну.
13-14й прямым образом начался со стона вражеских СМИ, что у баранов языки отбирают.
Теперь подливают масло в огонь с ... и евреями.
По факту в Умань съезжается уся бомжатня, что дома их скажем не очень принимают за полноценных - и для них здесь "Земля воспетая" - год город отмывается и отчищается.
Вот ОНО и вносит раздор. Хотя и свои слишком либерально относятся. Как только поднимается вопрос о экономическом криминале - сразу начинается вой - антисемитизьм!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:19
Ты опять запел старую песню "чемодан, вокзал,...."
Вот только не все отсюда едут только с чемоданами хотя их уже миллионы, в т.ч.этнических украинцев,
некоторые уходят с территориями
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:21
Дык там они не "жиды" - они там равноправные граждане.
И тогда работать приходится как и всем.
- Воровать там не дадут!
"Беня в США."
"Звягильский в Израиле"
- Но деньги там примут(Лазаренко)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:21
Re: Політичні дискусії
Старий маразматіку, підла твоя совкова душа нащадка вертухаїв і доносчиків.
Я тобі казав не згадувати мене в своїй писанині?
Ти вже минуле ходяче, Світ змінився сьогодні і зрозумій, що ти ніяк не вплинеш на нього.
Або визнай це, або сконаєш, залишаючись горбатим.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:23
Кусок дерьма, соври ещё про обучение в школах Европы протоколов сионских мудрецов, а то фантазия твоя как-то обмельчала
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:23
Немцы перед евреями провинились и проиграли войну. Пусть извиняются и лижут теперь им ж.
Мои деды ни в чем перед евреями не провинились. Они наоборот их спасли от истребления. Главжида должна за это благодарить мой народ, а не требовать извинений за то, что сейчас выдумывают всякие шапо и прочая их мразь.
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