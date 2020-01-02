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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 50535054505550565057>
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:11

  shapo написав:
Согласен.
И этот подход необходимо спроецировать на юденраты и капо которые,как тут пишет один персонаж, а другие с ним согласны на более чем 100% и есть главные виновники Холокоста


Признаюсь - в вопросе еврейского коллаборационизма не очень силен. Но попытки переложить вину за Холокост с немцев на евреев - это самая настоящая реабилитация нацизма, за которую в Германии полагается уголовное преследование
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:13

  detroytred написав:Занятная у Вас постановка вопроса (плохие-хорошие народы).

https://m.youtube.com/watch?v=rGrafAa5PQA

Ніколи в мене такого не було. Просто дістав вже порожній триндьож про антисиметизм і нацистів. Ну і, заразом, висунув свою версію живучості побутового європейського антисемитезму. А про народи Ви помилились адресою...
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:13

  Libo написав:Мы реалистично смотрим на вещи и на историю.

Нам не ждать небесной манны,
Бог, грехи мои прости!
Путь к земле обетованной -
Самый верный из шести.

В кровь ступни…
И наши души
Вновь сжигают на костре.
Что им стоит храм разрушить,
Нашим братьям во Христе!

Вновь проглочена обида
И запита не водой.
Ты сияй, звезда Давида,
Путеводную звездой!!!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:17

  Libo написав:Я пару лет назад читал статью из одного немецкого авторитетного журнала …
Там сенсационная тема. Оказывается, немцы отправляли евреев на курорты, поправлять здоровье и наслаждаться жизнью … А эти курортные лагеря были в управлении украинцев … Когда война закончилась, немцы ужаснулись, что там вытворяли с евреями украинцы! :shock:


Даю 99%, что ты врешь. Современные немцы крайне аккуратны в отношении преступлений нацизма, и за своих предков ответственность с себя не снимают. Даже сами цензурируют попытки их оправдания - вплоть до остракизма в его сегодняшнем понимании. Просто не подпускают подобных мразей к средствам массовой информации
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 січ, 2020 23:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:18

  Libo написав:
  shapo написав:Т.е. вы искренне убеждены что Холокост устроили сами евреи?
Сами евреи построили лагеря уничтожения на востоке Польше, привезли эшелонами туда евреев со всей европы и отравили их газом?
И это не говоря о том, что сами расстреляли евреев в Бабьем, Полтавском,Херсонском и пр. ярах.


Мы реалистично смотрим на вещи и на историю. Но последнее время главжида в союзничестве с немцами наглым образом перевирает историю и всячески обеляют себя, обвиняя в своих грехах других … Нашли для этого украинцев, посчитали, что мы не можем постоять на себя …
Я пару лет назад читал статью из одного немецкого авторитетного журнала …
Там сенсационная тема. Оказывается, немцы отправляли евреев на курорты, поправлять здоровье и наслаждаться жизнью … А эти курортные лагеря были в управлении украинцев … Когда война закончилась, немцы ужаснулись, что там вытворяли с евреями украинцы! :shock: Главжида не опровергла, а подхватила тему ... Тебя гаденыша наняли вонять на форумах в том же духе … Но ты не на тех нарвался. :?

Называется всё примерно так:
Профессор Геббельс творит чудеса!
По факту и с кацапией проблем не было - но Восточный Геббельс решил начать войну.
13-14й прямым образом начался со стона вражеских СМИ, что у баранов языки отбирают.

Теперь подливают масло в огонь с ... и евреями.

По факту в Умань съезжается уся бомжатня, что дома их скажем не очень принимают за полноценных - и для них здесь "Земля воспетая" - год город отмывается и отчищается.

Вот ОНО и вносит раздор. Хотя и свои слишком либерально относятся. Как только поднимается вопрос о экономическом криминале - сразу начинается вой - антисемитизьм!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:19

  Перес де Куэльяр написав:
  shapo написав:Нет, антисемитизм есть и на уровне политических партий есть. Вам напомнить выступление Олежки Тягнибока на Говерле или девчушки из правого сектора в Одессе?
Якщо жиду щось не подобається в Україні і в українцях, він може поїхати на свою Богом дану Батьківщину за потягом свого єврейського буття. Доречі поляки вживають визначення жид, що є еврей без всякого натяку на приниження. І тільки в Україні реагують, як на образу від слова жид.
Навіть прибиральниця, що тут працює.

Ты опять запел старую песню "чемодан, вокзал,...."
Вот только не все отсюда едут только с чемоданами хотя их уже миллионы, в т.ч.этнических украинцев,
некоторые уходят с территориями
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:21

  Перес де Куэльяр написав:
  shapo написав:Нет, антисемитизм есть и на уровне политических партий есть. Вам напомнить выступление Олежки Тягнибока на Говерле или девчушки из правого сектора в Одессе?
Якщо жиду щось не подобається в Україні і в українцях, він може поїхати на свою Богом дану Батьківщину за потягом свого єврейського буття. Доречі поляки вживають визначення жид, що є еврей без всякого натяку на приниження. І тільки в Україні реагують, як на образу від слова жид.
Навіть прибиральниця, що тут працює.

Дык там они не "жиды" - они там равноправные граждане.
И тогда работать приходится как и всем.
- Воровать там не дадут!
"Беня в США."
"Звягильский в Израиле"
- Но деньги там примут(Лазаренко)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:21

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:К Вам тот же вопрос, что к Кармелюку. Что по поводу поста Переса, с кот. началось обсуждение?

Старий маразматіку, підла твоя совкова душа нащадка вертухаїв і доносчиків.
Я тобі казав не згадувати мене в своїй писанині?
Ти вже минуле ходяче, Світ змінився сьогодні і зрозумій, що ти ніяк не вплинеш на нього.
Або визнай це, або сконаєш, залишаючись горбатим.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:23

  Libo написав: Главжида не опровергла, а подхватила тему ... Тебя гаденыша наняли вонять на форумах в том же духе … Но ты не на тех нарвался. :?


Кусок дерьма, соври ещё про обучение в школах Европы протоколов сионских мудрецов, а то фантазия твоя как-то обмельчала
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:23

  zРадио написав: попытки переложить вину за Холокост с немцев на евреев - это самая настоящая реабилитация нацизма, за которую в Германии полагается уголовное преследование


Немцы перед евреями провинились и проиграли войну. Пусть извиняются и лижут теперь им ж.
Мои деды ни в чем перед евреями не провинились. Они наоборот их спасли от истребления. Главжида должна за это благодарить мой народ, а не требовать извинений за то, что сейчас выдумывают всякие шапо и прочая их мразь. :?
Libo
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