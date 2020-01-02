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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5054505550565057>
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:27

  Kudrjavuy написав:Дык там они не "жиды" - они там равноправные граждане.
И тогда работать приходится как и всем.
- Воровать там не дадут!
"Беня в США."
"Звягильский в Израиле"
- Но деньги там примут(Лазаренко)

Ну-ну.
Значит, все евреи воры и жулики. А украинцев и др. воров в украинской власти и бизнесе не было и нет.
Это ещё один вариант антисемитизма отрицающих собственных жуликов
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:28

  zРадио написав:
Даю 99%, что ты врешь.


Меня не колышет, верит или не верит мне дешевая путинская подстилка. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:29

  Libo написав: всякие шапо и прочая их мразь. :?

Коли Ісус прийшов на Йордан хреститися від Йоана, то почув голос свого Отця: «Ти єси Син мій любий, у тобі – моє уподобання» (Мр 1,11). Цими словами Отець Небесний не тільки «тоді звернувся» до свого Сина Ісуса Христа, але «повсякчасно звертається» до кожної людини. Тому що кожна людина, якою б навіть лихою вона не була, – носить в собі «образ і подобу» Бога
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:30

  shapo написав:Значит, все евреи воры и жулики.


Нет. Богоизбранный честнейший народ.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:30

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:Дык там они не "жиды" - они там равноправные граждане.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4
Слід відзначити, що слово «жид» має виразно образливий відтінок у російськомовних громадян України. Тому вживання слова «жид» часто тягне за собою звинувачення оратора в антисемітизмі. Без негативного забарвлення слова, що мають аналогічне походження, зараз уживаються в польській мові — «Żydzi», словацькій — «Židia», чеській — «Židé», німецькій — «Jude», болгарській — «Жид», хорватській — «Židovi», словенській — «Žídi», «Žídje», «Júdje», боснійській — «Židovi» поряд з «Jevreji», литовській — «Žydas», угорській — «Zsidók», італійській — «giudeo», латині — «judaeus», з негативним у румунській — («Jidani»).

Зі здобуттям Україною незалежності неодноразово відбувалися спроби (особливо в західній частині країни) відновити офіційне вживання слова «жид» як рівнозначного синоніму «єврей».

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів уважає, що в українській мові слово «жид» завжди було нейтральним і не мало антисемітського характеру. Негативного забарвлення слово «жид» набуло через те, що воно має негативне значення у російській мові. Через заперечення євреїв, він радить не вживати це слово, хоча формальних підстав для цього немає[11].
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:31

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:Дык там они не "жиды" - они там равноправные граждане
Помилка у визначенні, якщо приміряти в українських реаліях.
Треба жиду визначитись, чого більше в ньому, жидівства, чи українства, бо польські жиди вони поляки в душі і серці, а у нас жиди, самі знаєте хто.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:31

  Kudrjavuy написав:
По факту в Умань съезжается уся бомжатня, что дома их скажем не очень принимают за полноценных - и для них здесь "Земля воспетая" - год город отмывается и отчищается.

А чего же вы не пишите что с этой недели пребывания "не полноценных" Умань живёт весь год и могилу никак не хочет Израилю отдать чтобы очистить город?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:32

  Libo написав:
  zРадио написав: попытки переложить вину за Холокост с немцев на евреев - это самая настоящая реабилитация нацизма, за которую в Германии полагается уголовное преследование


Немцы перед евреями провинились и проиграли войну. Пусть извиняются и лижут теперь им ж.
Мои деды ни в чем перед евреями не провинились. Они наоборот их спасли от истребления. Главжида должна за это благодарить мой народ, а не требовать извинений за то, что сейчас выдумывают всякие шапо и прочая их мразь. :?


Правильно. За своих дедов ни перед кем не извиняйся. Этого никто и не просит (разве только от некоторых упоротых время от времени исходят обвинения в массовых изнасилованиях европеек и прочий бред).

Ну а по поводу сегодняшних проявлений нео-нацизма - за условных Регоров ни ты, ни я не в ответе. Но когда представители власти принимают участие в открытии мемориальных табличек подразделению СС, тут уже претензии Израиля и Польши более, чем обоснованы. Удивительно, что сами немцы еще не высказали свое "фе" по этому факту...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:34

  Libo написав:
  shapo написав:Значит, все евреи воры и жулики.


Нет. Богоизбранный честнейший народ.

Первый раз за вечер не соврал
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:36

  Перес де Куэльяр написав:Треба жиду визначитись, чого більше в ньому, жидівства, чи українства, бо польські жиди вони поляки в душі і серці, а у нас жиди, самі знаєте хто.


У нас основная масса нормальных.
Таких как Шапо практически нет. Он никогда в Украине не жил. Из Средней Азии. Подделал документы, дал взятку и получил украинский паспорт. Эта тварь должна сидеть в тюрьме, а не вести свою вонючую сионистскую пропаганду и гадить на украинский народ, который еще платит этой нечисти пенсию. :?
Libo
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