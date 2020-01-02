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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:36
Козак-характерник написав: Libo написав:
всякие шапо и прочая их мразь.
Коли Ісус прийшов на Йордан хреститися від Йоана, то почув голос свого Отця: «Ти єси Син мій любий, у тобі – моє уподобання» (Мр 1,11). Цими словами Отець Небесний не тільки «тоді звернувся» до свого Сина Ісуса Христа, але «повсякчасно звертається» до кожної людини. Тому що кожна людина, якою б навіть лихою вона не була, – носить в собі «образ і подобу» Бога
Мне больше по душе как атеисту "око за око"
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:38
lapay написав:
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів уважає, що в українській мові слово «жид» завжди було нейтральним і не мало антисемітського характеру. Негативного забарвлення слово «жид» набуло через те, що воно має негативне значення у російській мові.
О, так Тягнибок - российский провокатор? Я так и знал
Еще в начале 2000-х он публично, будучи членом партии Наша Україна, сказал: "ми звільнемо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті"
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:41
shapo написав:
Мне больше по душе
как атеисту "око за око"
Як так? Атеісти вже визнають наявність душі?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:42
Libo написав: Перес де Куэльяр написав:
Треба жиду визначитись, чого більше в ньому, жидівства, чи українства, бо польські жиди вони поляки в душі і серці, а у нас жиди, самі знаєте хто.
У нас основная масса нормальных.
Таких как Шапо практически нет. Он никогда в Украине не жил. Из Средней Азии. Подделал документы, дал взятку и получил украинский паспорт. Эта тварь должна сидеть в тюрьме, а не вести свою вонючую сионистскую пропаганду и гадить на украинский народ, который еще платит этой нечисти пенсию.
Клоун, пенсию я заработал себе сам, причём за 30 лет работы в Украине.
Про взятки и какой-то украинский й паспорт соври ещё раз. В 1989г был советский паспорт.
Сионистская пропаганда это из советских газет 70-х.
Ты, убогий, даже здесь что-нибудь посвежее выдать не можешь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:43
zРадио написав:
О, так Тягнибок - российский провокатор? Я так и знал
Еще в начале 2000-х он публично, будучи членом партии Наша Україна, сказал: "ми звільнемо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті"
Не знав, що в російській мові є термін "москалі".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:48
shapo написав:
Ты опять запел старую песню "чемодан, вокзал,...."
Вот только не все отсюда едут только с чемоданами хотя их уже миллионы, в т.ч.этнических украинцев,
некоторые уходят с территориями
Хочу запитати тебе жида, ти будеш захищати від ворога Україну і українську землю? Якщо ні, заткни пельку жидівську і на йух в Ізраїль з чемоданом вказаний тобі напрямок.
І скільки ж такої саранчі зараз в Україні, з одною метою, пограбувати її і знищити.
А жити потім десь в іншому місці.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:50
Перес де Куэльяр написав:
Хочу запитати тебе жида, ти будеш захищати від ворога Україну і українську землю?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:59
Перес де Куэльяр написав: shapo написав:
Ты опять запел старую песню "чемодан, вокзал,...."
Вот только не все отсюда едут только с чемоданами хотя их уже миллионы, в т.ч.этнических украинцев,
некоторые уходят с территориями
Хочу запитати тебе жида, ти будеш захищати від ворога Україну і українську землю? Якщо ні, заткни пельку жидівську і на йух в Ізраїль з чемоданом вказаний тобі напрямок.
І скільки ж такої саранчі зараз в Україні, з одною метою, пограбувати її і знищити.
А жити потім десь в іншому місці.
Гонтарева так и сделала. Она тоже жидівка? И куда смотрел Порох
PS: ладно, я заканчиваю. Спор потерял актуальность еще тогда, когда на сторону отрицальщиков фактов нео-нацизма стали... барабанная дробь... сами нео-нацисты
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