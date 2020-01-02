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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5055505650575058>
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:36

  Козак-характерник написав:
  Libo написав: всякие шапо и прочая их мразь. :?

Коли Ісус прийшов на Йордан хреститися від Йоана, то почув голос свого Отця: «Ти єси Син мій любий, у тобі – моє уподобання» (Мр 1,11). Цими словами Отець Небесний не тільки «тоді звернувся» до свого Сина Ісуса Христа, але «повсякчасно звертається» до кожної людини. Тому що кожна людина, якою б навіть лихою вона не була, – носить в собі «образ і подобу» Бога

Мне больше по душе как атеисту "око за око"
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:38

  lapay написав:Доктор філологічних наук Олександр Пономарів уважає, що в українській мові слово «жид» завжди було нейтральним і не мало антисемітського характеру. Негативного забарвлення слово «жид» набуло через те, що воно має негативне значення у російській мові.


О, так Тягнибок - российский провокатор? Я так и знал :mrgreen: Еще в начале 2000-х он публично, будучи членом партии Наша Україна, сказал: "ми звільнемо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:41

  shapo написав:Мне больше по душе как атеисту "око за око"

Як так? Атеісти вже визнають наявність душі? :wink:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:42

  Libo написав:
  Перес де Куэльяр написав:Треба жиду визначитись, чого більше в ньому, жидівства, чи українства, бо польські жиди вони поляки в душі і серці, а у нас жиди, самі знаєте хто.


У нас основная масса нормальных.
Таких как Шапо практически нет. Он никогда в Украине не жил. Из Средней Азии. Подделал документы, дал взятку и получил украинский паспорт. Эта тварь должна сидеть в тюрьме, а не вести свою вонючую сионистскую пропаганду и гадить на украинский народ, который еще платит этой нечисти пенсию. :?

Клоун, пенсию я заработал себе сам, причём за 30 лет работы в Украине.
Про взятки и какой-то украинский й паспорт соври ещё раз. В 1989г был советский паспорт.
Сионистская пропаганда это из советских газет 70-х.
Ты, убогий, даже здесь что-нибудь посвежее выдать не можешь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:43

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:О, так Тягнибок - российский провокатор? Я так и знал :mrgreen: Еще в начале 2000-х он публично, будучи членом партии Наша Україна, сказал: "ми звільнемо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті"

Не знав, що в російській мові є термін "москалі". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:48

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Ты опять запел старую песню "чемодан, вокзал,...."
Вот только не все отсюда едут только с чемоданами хотя их уже миллионы, в т.ч.этнических украинцев,
некоторые уходят с территориями
Хочу запитати тебе жида, ти будеш захищати від ворога Україну і українську землю? Якщо ні, заткни пельку жидівську і на йух в Ізраїль з чемоданом вказаний тобі напрямок.
І скільки ж такої саранчі зараз в Україні, з одною метою, пограбувати її і знищити.
А жити потім десь в іншому місці.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:50

  Перес де Куэльяр написав: Хочу запитати тебе жида, ти будеш захищати від ворога Україну і українську землю?

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:59

  Перес де Куэльяр написав:
  shapo написав:Ты опять запел старую песню "чемодан, вокзал,...."
Вот только не все отсюда едут только с чемоданами хотя их уже миллионы, в т.ч.этнических украинцев,
некоторые уходят с территориями
Хочу запитати тебе жида, ти будеш захищати від ворога Україну і українську землю? Якщо ні, заткни пельку жидівську і на йух в Ізраїль з чемоданом вказаний тобі напрямок.
І скільки ж такої саранчі зараз в Україні, з одною метою, пограбувати її і знищити.
А жити потім десь в іншому місці.


Гонтарева так и сделала. Она тоже жидівка? И куда смотрел Порох :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS: ладно, я заканчиваю. Спор потерял актуальность еще тогда, когда на сторону отрицальщиков фактов нео-нацизма стали... барабанная дробь... сами нео-нацисты :?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:23

  lapay написав:
  shapo написав:Что такое "реальный" антисемитизм?
Кто и когда такой термин придумал?

Список ОБСЄ ще раз процитувати? Чи тільки самі євреї можуть визначити, що таке антисемитизм?
Щось набридло мені переливати по три рази з пустого в порожнє, і слухати про те, що в українському глечику є щось страшне і нелюдське. Ми не на російскому ток-шоу.

Если Вы негру скажете "черножопый" - это "реальный" расизм или не совсем?
Или "реальный" расизм это только суд Линча?

Не притворяйтесь, будто Вы не понимаете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:28

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:PS: ладно, я заканчиваю. Спор потерял актуальность еще тогда, когда на сторону отрицальщиков фактов нео-нацизма стали... барабанная дробь... сами нео-нацисты

Ото краще помовчи, бо перший разом ЛАДом і Шапо тему фашизма, нацизма, антисимітизма підіймаєш тут і приписуєш українцям.
А забуваєш, що йде війна на Сході і тільки націоналісти і патріоти України здатні захистити суверенність і цілісність Держави.
Тобто ти, зі своїми друзями займаєшся підривною діяльністю на українському форумі,що прирівнюється до співпраці на користь ворога.
Замислись над цим.
Хто ти є?
Перес де Куэльяр
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