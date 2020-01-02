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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:35
shapo написав: Kudrjavuy написав: Libo написав:
Я надеюсь, ты не считаешь, что циклон-6 для Аушвица и Треблинки поставляла Украина?
Почему евреи-капо, уничтожившие своими еврейскими руками миллионы своих соплеменников не виноваты, а в чем-то виноваты украинцы? Уже договорились до того, твари, что украинцы уже чуть ли не виноватее немцев … Уже пора соответствующую статью в УК вводить, а то берега своего Йордана совсем уже потеряли.
100++++
Т.е. вы искренне убеждены что Холокост устроили сами евреи?
Сами евреи построили лагеря уничтожения на востоке Польше, привезли эшелонами туда евреев со всей европы и отравили их газом?
И это не говоря о том, что сами расстреляли евреев в Бабьем, Полтавском,Херсонском и пр. ярах.
Кудрявый, насколько я понял из его мутных постов, убежден в том, что сегодняшние проблемы Украины объясняются тем, что евреи уничтожают украинцев.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:49
Перес де Куэльяр написав: zРадио написав:
PS: ладно, я заканчиваю. Спор потерял актуальность еще тогда, когда на сторону отрицальщиков фактов нео-нацизма стали... барабанная дробь... сами нео-нацисты
Ото краще помовчи, бо перший разом ЛАДом і Шапо тему фашизма, нацизма, антисимітизма підіймаєш тут і приписуєш українцям.
А забуваєш, що йде війна на Сході і тільки націоналісти і патріоти України здатні захистити суверенність і цілісність Держави.
Тобто ти, зі своїми друзями займаєшся підривною діяльністю на українському форумі,що прирівнюється до співпраці на користь ворога.
Замислись над цим.
Хто ти є?
Так, минуточку.
Во-первых, я никогда и полуслова плохого не сказал в отношении ВСУ! Защитники суверенитета - это они. Националисты и патриоты - это совсем другой разрез общества. Можно объявлять себя патриотом, но при этом и близко не быть причастным к защите Украины. Точно также можно быть защитником Украины, не кичясь таким пафосным титулом, как "патриот".
Во-вторых, националисты, которые своей нетолерантностью оскорбляют русских, евреев и других граждан Украины-представителей нацменьшинств, защищающих Украину на передовой и работающих на ее безопасность в тылу, своим поведением оказывают родине лишь медвежью услугу. Поэтому их ксенофобию необходимо пресекать. Что я и стараюсь делать.
Я и тебе говорил неоднократно, что когда ты обращаешь свой радикализм против граждан Украины вместо россиян, ты только ослабляешь наши позиции, а не укрепляешь их... В ВСУ минимум треть русскоязычных, минимум половина прихожан УПЦ и уж точно большинство не боготворит Бандеру. Проявляй толерантность, не играй на различиях! У каждого есть свое сакральное, связанное с малой родиной и семьей. Единственное, что важно - это полный консенсус в части защиты независимости и неделимости Украины!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:03
zРадио написав:
Так, минуточку.
Не викручуйся, я тобі написав зовсім про інше.
Теми, які ти обсмокчуєш з кагортою, є потенційних зрадників.
З кого відродились ЗСУ? Хто став на захист Країни в 14-році?
Звісно патріоти України і націоналісти. І мені не важлива їх національність, чи мова, бо за два місяці на передку, навіть ічкерієць і російськомовний починає говорити українською
А ти тут плетеш якусь маячню.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:17
К ночи подтянулись ещё два мерзавца.
Нечисть пробуждается ночью?
И после сегодняшней "дискуссии" кто-то будет доказывать, что у нас нет ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности?
Два откровенных антисемита Перес и Либо, один завуалированный - Кудрявый. Lapay как вариант "интеллигентного" антисемитизма.
И весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я написал буквально 2 фразы с осуждением поста Переса.
Вместо того, чтобы поддержать или хотя бы промолчать, целый день мусора и грязи.
При этом с ветки ДС посты Переса и Либо удалены, но без всякого наказания, без бана хоть на полдня.
В результате посты Либо перенёс сюда "канадо-украинец", а сегодня они и лично отметились здесь со своим антисемитизмом.
О махровом хамстве Переса я уж просто молчу.
А мне будут советовать "выйти из интернета".
Модерация на высоком идейно-политическом уровне.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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