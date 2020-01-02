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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5055505650575058 Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:35 shapo написав: Kudrjavuy написав: Libo написав: Я надеюсь, ты не считаешь, что циклон-6 для Аушвица и Треблинки поставляла Украина?

Почему евреи-капо, уничтожившие своими еврейскими руками миллионы своих соплеменников не виноваты, а в чем-то виноваты украинцы? Уже договорились до того, твари, что украинцы уже чуть ли не виноватее немцев … Уже пора соответствующую статью в УК вводить, а то берега своего Йордана совсем уже потеряли. Я надеюсь, ты не считаешь, что циклон-6 для Аушвица и Треблинки поставляла Украина?Почему евреи-капо, уничтожившие своими еврейскими руками миллионы своих соплеменников не виноваты, а в чем-то виноваты украинцы? Уже договорились до того, твари, что украинцы уже чуть ли не виноватее немцев … Уже пора соответствующую статью в УК вводить, а то берега своего Йордана совсем уже потеряли.

100++++ 100++++



Т.е. вы искренне убеждены что Холокост устроили сами евреи?

Сами евреи построили лагеря уничтожения на востоке Польше, привезли эшелонами туда евреев со всей европы и отравили их газом?

И это не говоря о том, что сами расстреляли евреев в Бабьем, Полтавском,Херсонском и пр. ярах. Т.е. вы искренне убеждены что Холокост устроили сами евреи?Сами евреи построили лагеря уничтожения на востоке Польше, привезли эшелонами туда евреев со всей европы и отравили их газом?И это не говоря о том, что сами расстреляли евреев в Бабьем, Полтавском,Херсонском и пр. ярах.

Кудрявый, насколько я понял из его мутных постов, убежден в том, что сегодняшние проблемы Украины объясняются тем, что евреи уничтожают украинцев. Кудрявый, насколько я понял из его мутных постов, убежден в том, что сегодняшние проблемы Украины объясняются тем, что евреи уничтожают украинцев. ЛАД 2 Повідомлень: 15002 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:49 Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: PS: ладно, я заканчиваю. Спор потерял актуальность еще тогда, когда на сторону отрицальщиков фактов нео-нацизма стали... барабанная дробь... сами нео-нацисты PS: ладно, я заканчиваю. Спор потерял актуальность еще тогда, когда на сторону отрицальщиков фактов нео-нацизма стали... барабанная дробь... сами нео-нацисты

Ото краще помовчи, бо перший разом ЛАДом і Шапо тему фашизма, нацизма, антисимітизма підіймаєш тут і приписуєш українцям.

А забуваєш, що йде війна на Сході і тільки націоналісти і патріоти України здатні захистити суверенність і цілісність Держави.

Тобто ти, зі своїми друзями займаєшся підривною діяльністю на українському форумі,що прирівнюється до співпраці на користь ворога.

Замислись над цим.

Хто ти є? Ото краще помовчи, бо перший разом ЛАДом і Шапо тему фашизма, нацизма, антисимітизма підіймаєш тут і приписуєш українцям.А забуваєш, що йде війна на Сході і тільки націоналісти і патріоти України здатні захистити суверенність і цілісність Держави.Тобто ти, зі своїми друзями займаєшся підривною діяльністю на українському форумі,що прирівнюється до співпраці на користь ворога.Замислись над цим.Хто ти є?



Так, минуточку.



Во-первых, я никогда и полуслова плохого не сказал в отношении ВСУ! Защитники суверенитета - это они. Националисты и патриоты - это совсем другой разрез общества. Можно объявлять себя патриотом, но при этом и близко не быть причастным к защите Украины. Точно также можно быть защитником Украины, не кичясь таким пафосным титулом, как "патриот".



Во-вторых, националисты, которые своей нетолерантностью оскорбляют русских, евреев и других граждан Украины-представителей нацменьшинств, защищающих Украину на передовой и работающих на ее безопасность в тылу, своим поведением оказывают родине лишь медвежью услугу. Поэтому их ксенофобию необходимо пресекать. Что я и стараюсь делать.



Я и тебе говорил неоднократно, что когда ты обращаешь свой радикализм против граждан Украины вместо россиян, ты только ослабляешь наши позиции, а не укрепляешь их... В ВСУ минимум треть русскоязычных, минимум половина прихожан УПЦ и уж точно большинство не боготворит Бандеру. Проявляй толерантность, не играй на различиях! У каждого есть свое сакральное, связанное с малой родиной и семьей. Единственное, что важно - это полный консенсус в части защиты независимости и неделимости Украины! Так, минуточку.Во-первых, я никогда и полуслова плохого не сказал в отношении ВСУ! Защитники суверенитета - это они. Националисты и патриоты - это совсем другой разрез общества. Можно объявлять себя патриотом, но при этом и близко не быть причастным к защите Украины. Точно также можно быть защитником Украины, не кичясь таким пафосным титулом, как "патриот".Во-вторых, националисты, которые своей нетолерантностью оскорбляют русских, евреев и других граждан Украины-представителей нацменьшинств, защищающих Украину на передовой и работающих на ее безопасность в тылу, своим поведением оказывают родине лишь медвежью услугу. Поэтому их ксенофобию необходимо пресекать. Что я и стараюсь делать.Я и тебе говорил неоднократно, что когда ты обращаешь свой радикализм против граждан Украины вместо россиян, ты только ослабляешь наши позиции, а не укрепляешь их... В ВСУ минимум треть русскоязычных, минимум половина прихожан УПЦ и уж точно большинство не боготворит Бандеру. Проявляй толерантность, не играй на различиях! У каждого есть свое сакральное, связанное с малой родиной и семьей. Единственное, что важно - это полный консенсус в части защиты независимости и неделимости Украины! zРадио

Повідомлень: 4560 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:03 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Так, минуточку. Так, минуточку. Не викручуйся, я тобі написав зовсім про інше.

Теми, які ти обсмокчуєш з кагортою, є потенційних зрадників.

З кого відродились ЗСУ? Хто став на захист Країни в 14-році?

Звісно патріоти України і націоналісти. І мені не важлива їх національність, чи мова, бо за два місяці на передку, навіть ічкерієць і російськомовний починає говорити українською

А ти тут плетеш якусь маячню. Не викручуйся, я тобі написав зовсім про інше.Теми, які ти обсмокчуєш з кагортою, є потенційних зрадників.З кого відродились ЗСУ? Хто став на захист Країни в 14-році?Звісно патріоти України і націоналісти. І мені не важлива їх національність, чи мова, бо за два місяці на передку, навіть ічкерієць і російськомовний починає говорити українськоюА ти тут плетеш якусь маячню. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2588 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1022 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:17

Нечисть пробуждается ночью?



И после сегодняшней "дискуссии" кто-то будет доказывать, что у нас нет ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности?



Два откровенных антисемита Перес и Либо, один завуалированный - Кудрявый. Lapay как вариант "интеллигентного" антисемитизма.

И весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я написал буквально 2 фразы с осуждением поста Переса.

Вместо того, чтобы поддержать или хотя бы промолчать, целый день мусора и грязи.

При этом с ветки ДС посты Переса и Либо удалены, но без всякого наказания, без бана хоть на полдня.

В результате посты Либо перенёс сюда "канадо-украинец", а сегодня они и лично отметились здесь со своим антисемитизмом.

О махровом хамстве Переса я уж просто молчу.

А мне будут советовать "выйти из интернета".



Модерация на высоком идейно-политическом уровне. К ночи подтянулись ещё два мерзавца.Нечисть пробуждается ночью?И после сегодняшней "дискуссии" кто-то будет доказывать, что у нас нет ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности?Два откровенных антисемита Перес и Либо, один завуалированный - Кудрявый. Lapay как вариант "интеллигентного" антисемитизма.И весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я написал буквально 2 фразы с осуждением поста Переса.Вместо того, чтобы поддержать или хотя бы промолчать, целый день мусора и грязи.При этом с ветки ДС посты Переса и Либо удалены, но без всякого наказания, без бана хоть на полдня.В результате посты Либо перенёс сюда "канадо-украинец", а сегодня они и лично отметились здесь со своим антисемитизмом.О махровом хамстве Переса я уж просто молчу.А мне будут советовать "выйти из интернета".Модерация на высоком идейно-политическом уровне. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15002 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:29 Кармелюк, так как, надо мне выходить из интернета, чтобы убедиться в полном отсутствии антисемитизма и ксенофобии? , так как, надо мне выходить из интернета, чтобы убедиться в полном отсутствии антисемитизма и ксенофобии? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15002 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5055505650575058 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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