Треба! І проблема ця нагальна! Чим швидше Ви це зробите - тим краще Вам же і буде! Бо Ви так нічого і не зрозуміли... Може коли вийдете...Трохи спокійно поміркуєте...Може тоді дійде...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:49
Треба! І проблема ця нагальна! Чим швидше Ви це зробите - тим краще Вам же і буде! Бо Ви так нічого і не зрозуміли... Може коли вийдете...Трохи спокійно поміркуєте...Може тоді дійде...
Додано: П'ят 03 січ, 2020 02:11
Ну-ну...
Утром Вы сказали, что не видели пост Переса. Сейчас тоже не видите? Или согласны?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 04:38
Российские пропагандистские каналы - "Первый канал", НТВ и RT - скрыли счетчики лайков и дизлайкив под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина второй год подряд. Об этом сообщает издание УНИАН, ссылаясь на российские источники.
Так, 2 января стало известно, на одном из этапов в видео на НТВ было 34 000 отрицательных и только 10 000 положительных оценок. На момент публикации кнопки "нравится/не нравится" убрали, так же как и возможность комментировать. На странице "Первого канала" после обеда 1 января, когда счетчики еще не были выключены, выступление Путина набрало более 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.
В России отмечают, что таким образом пропагандисты росСМИ действуют уже второй год подряд. В декабре 2019-го "Россия-24" скрыла счетчик лайков под опубликованной пресс-конференцией Путина. В 2018 году под роликами с новогодним обращением Путина также были скрыты комментарии и отключены ругательства.
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Порівнюємо з поздоровленням Зеленського
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 03 січ, 2020 05:19
Перший раз за все життя повністю подивився поздоровлення президента. Красиво зроблено; якісно та оригінально.
путін і порошенко виглядають сіро і зашуровано порівняно з Зеленським.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 03 січ, 2020 07:05
Ты из окопа строишь, защитничик хренов, вместе с такими же вояками как либо или с дивана?
Если нет, закрой свою хохляцкую пасть и сходи в том же направлении
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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