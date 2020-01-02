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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5055505650575058 Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:49 ЛАД написав: Кармелюк, так как, надо мне выходить из интернета, чтобы убедиться в полном отсутствии антисемитизма и ксенофобии? , так как, надо мне выходить из интернета, чтобы убедиться в полном отсутствии антисемитизма и ксенофобии?

Треба! І проблема ця нагальна! Чим швидше Ви це зробите - тим краще Вам же і буде! Бо Ви так нічого і не зрозуміли... Може коли вийдете...Трохи спокійно поміркуєте...Може тоді дійде... Треба! І проблема ця нагальна! Чим швидше Ви це зробите - тим краще Вам же і буде! Бо Ви так нічого і не зрозуміли... Може коли вийдете...Трохи спокійно поміркуєте...Може тоді дійде... Кармелюк 1

Повідомлень: 593 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 02:11 Кармелюк написав: ЛАД написав: Кармелюк, так как, надо мне выходить из интернета, чтобы убедиться в полном отсутствии антисемитизма и ксенофобии? , так как, надо мне выходить из интернета, чтобы убедиться в полном отсутствии антисемитизма и ксенофобии?

Треба! І проблема ця нагальна! Чим швидше Ви це зробите - тим краще Вам же і буде! Бо Ви так нічого і не зрозуміли... Може коли вийдете...Трохи спокійно поміркуєте...Може тоді дійде... Треба! І проблема ця нагальна! Чим швидше Ви це зробите - тим краще Вам же і буде! Бо Ви так нічого і не зрозуміли... Може коли вийдете...Трохи спокійно поміркуєте...Може тоді дійде...

Ну-ну...

Утром Вы сказали, что не видели пост Переса. Сейчас тоже не видите? Или согласны? Ну-ну...Утром Вы сказали, что не видели пост Переса. Сейчас тоже не видите? Или согласны? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15003 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 04:38 Российские пропагандистские каналы - "Первый канал", НТВ и RT - скрыли счетчики лайков и дизлайкив под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина второй год подряд. Об этом сообщает издание УНИАН, ссылаясь на российские источники.

Так, 2 января стало известно, на одном из этапов в видео на НТВ было 34 000 отрицательных и только 10 000 положительных оценок. На момент публикации кнопки "нравится/не нравится" убрали, так же как и возможность комментировать. На странице "Первого канала" после обеда 1 января, когда счетчики еще не были выключены, выступление Путина набрало более 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.

В России отмечают, что таким образом пропагандисты росСМИ действуют уже второй год подряд. В декабре 2019-го "Россия-24" скрыла счетчик лайков под опубликованной пресс-конференцией Путина. В 2018 году под роликами с новогодним обращением Путина также были скрыты комментарии и отключены ругательства.

Зараз 54 на 15





Порівнюємо з поздоровленням Зеленського

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8498 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 05:19 Перший раз за все життя повністю подивився поздоровлення президента. Красиво зроблено; якісно та оригінально.

путін і порошенко виглядають сіро і зашуровано порівняно з Зеленським. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8498 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 07:05 Перес де Куэльяр написав: shapo написав: Ты опять запел старую песню "чемодан, вокзал,...."

Вот только не все отсюда едут только с чемоданами хотя их уже миллионы, в т.ч.этнических украинцев,

некоторые уходят с территориями Ты опять запел старую песню "чемодан, вокзал,...."Вот только не все отсюда едут только с чемоданами хотя их уже миллионы, в т.ч.этнических украинцев,некоторые уходят с территориями Хочу запитати тебе жида, ти будеш захищати від ворога Україну і українську землю? Якщо ні, заткни пельку жидівську і на йух в Ізраїль з чемоданом вказаний тобі напрямок.

І скільки ж такої саранчі зараз в Україні, з одною метою, пограбувати її і знищити.

А жити потім десь в іншому місці. Хочу запитати тебе жида, ти будеш захищати від ворога Україну і українську землю? Якщо ні, заткни пельку жидівську і на йух в Ізраїль з чемоданом вказаний тобі напрямок.І скільки ж такої саранчі зараз в Україні, з одною метою, пограбувати її і знищити.А жити потім десь в іншому місці.



Ты из окопа строишь, защитничик хренов, вместе с такими же вояками как либо или с дивана?

Если нет, закрой свою хохляцкую пасть и сходи в том же направлении Ты из окопа строишь, защитничик хренов, вместе с такими же вояками как либо или с дивана?Если нет, закрой свою хохляцкую пасть и сходи в том же направлении Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2569 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5055505650575058 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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