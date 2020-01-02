Додано: П'ят 03 січ, 2020 04:38

Российские пропагандистские каналы - "Первый канал", НТВ и RT - скрыли счетчики лайков и дизлайкив под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина второй год подряд. Об этом сообщает издание УНИАН, ссылаясь на российские источники.

Так, 2 января стало известно, на одном из этапов в видео на НТВ было 34 000 отрицательных и только 10 000 положительных оценок. На момент публикации кнопки "нравится/не нравится" убрали, так же как и возможность комментировать. На странице "Первого канала" после обеда 1 января, когда счетчики еще не были выключены, выступление Путина набрало более 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.

В России отмечают, что таким образом пропагандисты росСМИ действуют уже второй год подряд. В декабре 2019-го "Россия-24" скрыла счетчик лайков под опубликованной пресс-конференцией Путина. В 2018 году под роликами с новогодним обращением Путина также были скрыты комментарии и отключены ругательства.

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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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