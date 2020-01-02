Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:42

Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: Так, минуточку. Так, минуточку. Не викручуйся, я тобі написав зовсім про інше.

Теми, які ти обсмокчуєш з кагортою, є потенційних зрадників.

З кого відродились ЗСУ? Хто став на захист Країни в 14-році?

Звісно патріоти України і націоналісти. І мені не важлива їх національність, чи мова, бо за два місяці на передку, навіть ічкерієць і російськомовний починає говорити українською

А ти тут плетеш якусь маячню. Не викручуйся, я тобі написав зовсім про інше.Теми, які ти обсмокчуєш з кагортою, є потенційних зрадників.З кого відродились ЗСУ? Хто став на захист Країни в 14-році?Звісно патріоти України і націоналісти. І мені не важлива їх національність, чи мова, бо за два місяці на передку, навіть ічкерієць і російськомовний починає говорити українськоюА ти тут плетеш якусь маячню.

Зачем преувеличивать-то?ВСУ вiдродились из ВСУ. А если ещё точнее (объективнее), то глубоких коренных изменений никаких и не произошло.На порядок улучшилось материальное обеспечение-оснащение и ... всьоооо!Изменения в остальных составляющих не глубоки. Есть, але не глубоки. Из разряда -- нызенько-нызенько.Ведь это абсурд -- убд-ки в воюющей стране до сих пор судятся с государством за ... отпускные. Каждый индивидуально через суд...Жалуются на увеличившийся бумагооборот и т.д.З.Ы. Ещё раз: выгоден и удобен был властям и олигархам)) формат добробатов -- его и использовали. Присмотритесь -- значительная их часть под МВД и губернаторами (территориальная оборона).Помимо очевидной причины такого подхода следует признать и эффективность выбранного формата против того сброда.За это добробатам честь и хвала.За то, что заменили Нацгвардию и МВД.Второе преувеличение -- это Ваша попытка представить осуждение конкретных противоправных действий конкретных добровольцев и националистов, как осуждение добровольцев и националистов взагалi.Уберите свои преувеличения-гиперболизации. На них базируются все Ваши пафосные выпады.