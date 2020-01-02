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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5053505450555056
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 05:19

Перший раз за все життя повністю подивився поздоровлення президента. Красиво зроблено; якісно та оригінально.
путін і порошенко виглядають сіро і зашуровано порівняно з Зеленським.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:45


Тут под боком людей зверски пытают и убивают, а некоторые форумчане все выискивают мифический фашизм и антисемитизм в Украине. Не там ищете, уважаемые.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:42

  Перес де Куэльяр написав:
  zРадио написав:Так, минуточку.
Не викручуйся, я тобі написав зовсім про інше.
Теми, які ти обсмокчуєш з кагортою, є потенційних зрадників.
З кого відродились ЗСУ? Хто став на захист Країни в 14-році?
Звісно патріоти України і націоналісти. І мені не важлива їх національність, чи мова, бо за два місяці на передку, навіть ічкерієць і російськомовний починає говорити українською
А ти тут плетеш якусь маячню.

Зачем преувеличивать-то?
ВСУ вiдродились из ВСУ. А если ещё точнее (объективнее), то глубоких коренных изменений никаких и не произошло.
На порядок улучшилось материальное обеспечение-оснащение и ... всьоооо!

Изменения в остальных составляющих не глубоки. Есть, але не глубоки. Из разряда -- нызенько-нызенько.
Ведь это абсурд -- убд-ки в воюющей стране до сих пор судятся с государством за ... отпускные. Каждый индивидуально через суд...
Жалуются на увеличившийся бумагооборот и т.д.

З.Ы. Ещё раз: выгоден и удобен был властям и олигархам)) формат добробатов -- его и использовали. Присмотритесь -- значительная их часть под МВД и губернаторами (территориальная оборона).
Помимо очевидной причины такого подхода следует признать и эффективность выбранного формата против того сброда.
За это добробатам честь и хвала.
За то, что заменили Нацгвардию и МВД.

Второе преувеличение -- это Ваша попытка представить осуждение конкретных противоправных действий конкретных добровольцев и националистов, как осуждение добровольцев и националистов взагалi.

Уберите свои преувеличения-гиперболизации. На них базируются все Ваши пафосные выпады.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:48

  Schmit написав:
Тут под боком людей зверски пытают и убивают, а некоторые форумчане все выискивают мифический фашизм и антисемитизм в Украине. Не там ищете, уважаемые.

Там.
Про батальон торнадо напомнить и чем он занимался?
А Азовы и пр. там были такими белыми и пушистыми что местные жители их ненавидят?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:49

  Schmit написав:
Тут под боком людей зверски пытают и убивают, а некоторые форумчане все выискивают мифический фашизм и антисемитизм в Украине. Не там ищете, уважаемые.

В таком ключе говорили торнадовцы ...

Осуждать конкретные противоправные поступки - разве это выискивать?
Это же не голословные обобщенные заявления (аля, как у пуйла).
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 січ, 2020 09:54, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:55

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Там.
Про батальон торнадо напомнить и чем он занимался?
А Азовы и пр. там были такими белыми и пушистыми что местные жители их ненавидят?

Батальон Торнадо получил по заслугам. С той же стороны никто не наказан.
А про Азовы и пр. - давайте примеры.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:02

  Schmit написав:
  shapo написав:Там.
Про батальон торнадо напомнить и чем он занимался?
А Азовы и пр. там были такими белыми и пушистыми что местные жители их ненавидят?

Батальон Торнадо получил по заслугам. С той же стороны никто не наказан.
.

Не наказан, потому что нет возможности дотянуться до той стороны.

Если своих (торнадовцев) наказывают, то тех (с той стороны), думаю, тем более наказали бы, имея возможность.

Что-то из разряда *бей своих, чтобы чужие боялись*))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:06

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Не наказан, потому что нет возможности дотянуться до той стороны.

Если своих (торнадовцев) наказывают, то тех (с той стороны), думаю, тем более наказали бы, имея возможность.

Что-то из разряда *бей своих, чтобы чужие боялись*))

Да кто ж их накажет, амнистия будет всем ради мира. Ведь мир нам нужен любой ценой.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:07

  Schmit написав:
  shapo написав:Там.
Про батальон торнадо напомнить и чем он занимался?
А Азовы и пр. там были такими белыми и пушистыми что местные жители их ненавидят?

Батальон Торнадо получил по заслугам. С той же стороны никто не наказан.
А про Азовы и пр. - давайте примеры.

Чего давать?
Внесение конгрессменами США Азова в список террористических организаций, ролики агрессора о деятельности этого батальона или личные свидетельства тех кто был рядом с ними?
Так для вас это не аргумент, а злобная клевета на воинов света и добра
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:14

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Чего давать?
Внесение конгрессменами США Азова в список террористических организаций, ролики агрессора о деятельности этого батальона или личные свидетельства тех кто был рядом с ними?
Так для вас это не аргумент, а злобная клевета на воинов света и добра

Это только ваши слова. Давайте ссылки на расследования, что они натворили. Но только не с ресурсов Дыры, РФ или шариев.
Schmit
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