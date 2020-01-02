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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:42
Schmit написав: shapo написав:
Чего давать?
Внесение конгрессменами США Азова в список террористических организаций, ролики агрессора о деятельности этого батальона или личные свидетельства тех кто был рядом с ними?
Так для вас это не аргумент, а злобная клевета на воинов света и добра
Это только ваши слова. Давайте ссылки на расследования, что они натворили. Но только не с ресурсов Дыры, РФ или шариев.
Чьи расследования?
Украинской прокуратуры отпускающей явных убийц типа Стерненко или Авакова создавшего и покровительствующего этим батальонам?
Российские и американские заявление найдете сами
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:44
Libo написав:
Мои деды ни в чем перед евреями не провинились. Они наоборот их спасли от истребления. Главжида должна за это благодарить мой народ, а не требовать извинений за то, что сейчас выдумывают всякие шапо и прочая их мразь.
Чего-чего.
Кого спасли твои деды,клоун?
Шли куда пошлют клятые москали и плевать хотели на каких-то евреев
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:49
Schmit написав: shapo написав:
Там.
Про батальон торнадо напомнить и чем он занимался?
А Азовы и пр. там были такими белыми и пушистыми что местные жители их ненавидят?
Батальон Торнадо получил по заслугам. С той же стороны никто не наказан.
Как с той стороны никто не наказан ? Там 80 процентов организаторов ОРДЛО и командиров 2014 года уже в живых нет
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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