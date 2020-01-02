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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5054505550565057 Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:42 Schmit написав: shapo написав: Чего давать?

Внесение конгрессменами США Азова в список террористических организаций, ролики агрессора о деятельности этого батальона или личные свидетельства тех кто был рядом с ними?

Так для вас это не аргумент, а злобная клевета на воинов света и добра Чего давать?Внесение конгрессменами США Азова в список террористических организаций, ролики агрессора о деятельности этого батальона или личные свидетельства тех кто был рядом с ними?Так для вас это не аргумент, а злобная клевета на воинов света и добра

Это только ваши слова. Давайте ссылки на расследования, что они натворили. Но только не с ресурсов Дыры, РФ или шариев. Это только ваши слова. Давайте ссылки на расследования, что они натворили. Но только не с ресурсов Дыры, РФ или шариев.



Чьи расследования?

Украинской прокуратуры отпускающей явных убийц типа Стерненко или Авакова создавшего и покровительствующего этим батальонам?

Российские и американские заявление найдете сами Чьи расследования?Украинской прокуратуры отпускающей явных убийц типа Стерненко или Авакова создавшего и покровительствующего этим батальонам?Российские и американские заявление найдете сами Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2569 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:44 Libo написав: Мои деды ни в чем перед евреями не провинились. Они наоборот их спасли от истребления. Главжида должна за это благодарить мой народ, а не требовать извинений за то, что сейчас выдумывают всякие шапо и прочая их мразь. Мои деды ни в чем перед евреями не провинились. Они наоборот их спасли от истребления. Главжида должна за это благодарить мой народ, а не требовать извинений за то, что сейчас выдумывают всякие шапо и прочая их мразь.



Чего-чего.

Кого спасли твои деды,клоун?

Шли куда пошлют клятые москали и плевать хотели на каких-то евреев Чего-чего.Кого спасли твои деды,клоун?Шли куда пошлют клятые москали и плевать хотели на каких-то евреев Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2569 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:49 Re: Політичні дискусії Schmit написав: shapo написав: Там.

Про батальон торнадо напомнить и чем он занимался?

А Азовы и пр. там были такими белыми и пушистыми что местные жители их ненавидят? Там.Про батальон торнадо напомнить и чем он занимался?А Азовы и пр. там были такими белыми и пушистыми что местные жители их ненавидят?

Батальон Торнадо получил по заслугам. С той же стороны никто не наказан. Батальон Торнадо получил по заслугам. С той же стороны никто не наказан.



Как с той стороны никто не наказан ? Там 80 процентов организаторов ОРДЛО и командиров 2014 года уже в живых нет Как с той стороны никто не наказан ? Там 80 процентов организаторов ОРДЛО и командиров 2014 года уже в живых нет Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14511 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3857 раз. Подякували: 5774 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5054505550565057 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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