RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5054505550565057
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:42

  Schmit написав:
  shapo написав:Чего давать?
Внесение конгрессменами США Азова в список террористических организаций, ролики агрессора о деятельности этого батальона или личные свидетельства тех кто был рядом с ними?
Так для вас это не аргумент, а злобная клевета на воинов света и добра

Это только ваши слова. Давайте ссылки на расследования, что они натворили. Но только не с ресурсов Дыры, РФ или шариев.


Чьи расследования?
Украинской прокуратуры отпускающей явных убийц типа Стерненко или Авакова создавшего и покровительствующего этим батальонам?
Российские и американские заявление найдете сами
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2569
З нами з: 29.05.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:44

  Libo написав:Мои деды ни в чем перед евреями не провинились. Они наоборот их спасли от истребления. Главжида должна за это благодарить мой народ, а не требовать извинений за то, что сейчас выдумывают всякие шапо и прочая их мразь. :?


Чего-чего.
Кого спасли твои деды,клоун?
Шли куда пошлют клятые москали и плевать хотели на каких-то евреев
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2569
З нами з: 29.05.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:49

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:
  shapo написав:Там.
Про батальон торнадо напомнить и чем он занимался?
А Азовы и пр. там были такими белыми и пушистыми что местные жители их ненавидят?

Батальон Торнадо получил по заслугам. С той же стороны никто не наказан.


Как с той стороны никто не наказан ? Там 80 процентов организаторов ОРДЛО и командиров 2014 года уже в живых нет
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14511
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3857 раз.
Подякували: 5774 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 5054505550565057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.