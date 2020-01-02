Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Восстановлю один удалённый пост без одной фразы, из-за кот., по-видимому, и удалили.
К ночи подтянулись ещё два мерзавца. Нечисть пробуждается ночью?
И после сегодняшней "дискуссии" кто-то будет доказывать, что у нас нет ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности?
Два откровенных антисемита Перес и Либо, один завуалированный - Кудрявый. Lapay как вариант "интеллигентного" антисемитизма. И весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я написал буквально 2 фразы с осуждением поста Переса. Вместо того, чтобы поддержать или хотя бы промолчать, целый день мусора и грязи. При этом с ветки ДС посты Переса и Либо удалены, но без всякого наказания, без бана хоть на полдня. В результате посты Либо перенёс сюда "канадо-украинец", а сегодня они и лично отметились здесь со своим антисемитизмом. О махровом хамстве Переса я уж просто молчу. А мне будут советовать "выйти из интернета".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Кудрявый, насколько я понял из его мутных постов, убежден в том, что сегодняшние проблемы Украины объясняются тем, что евреи уничтожают украинцев.
Что за бред? - Именно организованной преступностью по национальным признакам. - Их коммуникацией с сородичами(у которых общие интересы, как внутри страны так за рубежом - в том числе стране Агрессоре), в результате чего организовано физическая ликвидация Украины, как Государства.(Населения, экономики, территории, промышленности,.... - список бесконечен) - Коротко и ясно, прошу не перевирать и не выкручивать, как велит хозяин.
Я уже как-то просил Вас высказываться яснее. Потому что первые Ваши 2 абзаца вроде как подтверждают то, что я написал. Фразу насчёт хозяина не понял. Это Вы о чём?
shapo написав:Чьи расследования? Украинской прокуратуры отпускающей явных убийц типа Стерненко или Авакова создавшего и покровительствующего этим батальонам? Российские и американские заявление найдете сами
Короче доказательств никаких. Голословные обвинения. И дальше про евреев.
Kudrjavuy написав:В Украинской трактовке, население за 1000 лет дало разное определение словам: "Жид" и "еврей". Поэтому, в Украине применение данных слов имеет часто противоположные значения. Лицо из-вне в этом словоблудии не ориентируется. По примеру для нас "чернокожий" - это "негр", но уже в США "негр" это не "политкорректное выражение"
[quote="4833001:Schmit"][quote="4832998:detroytred"]Не наказан, потому что нет возможности дотянуться до той стороны.
Если своих (торнадовцев) наказывают, то тех (с той стороны), думаю, тем более наказали бы, имея возможность.
Что-то из разряда *бей своих, чтобы чужие боялись*))[/quote] Да кто ж их накажет, амнистия будет всем ради мира. Ведь мир нам нужен любой ценой.[/quote] Насчёт мира тут у нас и впрямь какой-то разколбас))
Имхо: Нужно или по закону -- война так война, ВП и воевать всем до победного конца (не взирая на якобы мощь рашки. Как аргумент - вьетнамцы... А с учётом того, что мы обороняемся от агрессора и весь развитой западный мир нас поддержит, плюс - рашкованам-то (массовым) за что тут у нас умирать, то вероятность победы очень и очень велика.
- или раз уж гибридная))), то по ключевым вопросам (как воевать, как идти на мир - с амнистией, с отведением и т.д.) -- референдумы.
А так имеем хрен зна що. Сами только из-за этого хрен зна що чубимся. Одни так хотят-видят, другие - по-другому, третьи иначе, четвертые...
В то время как мудилы стригут бабло, наживаются и фиг что делают для кардинальных изменений. Дон Кихоты сражаются с ветряными мельницами. Герои-прометеи тихо погибают. А воз тыхенько-тыхенько.
Kudrjavuy написав:В Украинской трактовке, население за 1000 лет дало разное определение словам: "Жид" и "еврей". Поэтому, в Украине применение данных слов имеет часто противоположные значения. Лицо из-вне в этом словоблудии не ориентируется. По примеру для нас "чернокожий" - это "негр", но уже в США "негр" это не "политкорректное выражение"
А почему вы тогда на "хохла" обижаетесь?
Тут он прав, Вы просто не поняли. Кудрявый как раз и написал о том, что в отличие от некоторых др. стран у нас "жид" имеет оскорбительное звучание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
shapo написав:Там. Про батальон торнадо напомнить и чем он занимался? А Азовы и пр. там были такими белыми и пушистыми что местные жители их ненавидят?
Батальон Торнадо получил по заслугам. С той же стороны никто не наказан.
Как с той стороны никто не наказан ? Там 80 процентов организаторов ОРДЛО и командиров 2014 года уже в живых нет
откуда такие данные про 80% ? вы слабо себе представляете масштаб совершённых там преступлений, совершали же их далеко не только "организаторы ОРДЛО и командиры 2014 года". о преступлениях со стороны добробатов, просто, здесь более осведомлены, чем о том, что происходило там. кстати, разговаривал с жителями , отнюдь не с "самой" проукраинской позицией,села, которое в 2014 освобождад айдар. наслушавшись страшилок про правыйсектор итд, прятались где только могли, однако были приятно удивлены, что дело ограничилось проверкой паспортов. к тому же айдаровцы помогали местным, были дисциплинированы. а вот сменившими их всу были менее довольны, да и пьянство среди всу распространено поболее.
Посты Переса и Либо удалены, но, как и следовало ожидать, никаких наказаний авторам не последовало. Это к вопросу о судах, законности и морали в обществе. За удалённые посты есть статья в УК, но на форуме не выносится даже моральное наказание в виде бана. Тем самым персонажи фактически поддерживаются. И, кстати, пост viewtopic.php?p=4832837#p4832837 не противоречит правилам форума и не является махровым хамством? Меня, бывало, банили и за меньшее. Ощущение, как будто прошёл через грязную подворотню.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.