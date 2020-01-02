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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5055505650575058>
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:08

Восстановлю один удалённый пост без одной фразы, из-за кот., по-видимому, и удалили.
К ночи подтянулись ещё два мерзавца.
Нечисть пробуждается ночью?

И после сегодняшней "дискуссии" кто-то будет доказывать, что у нас нет ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности?

Два откровенных антисемита Перес и Либо, один завуалированный - Кудрявый. Lapay как вариант "интеллигентного" антисемитизма.
И весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я написал буквально 2 фразы с осуждением поста Переса.
Вместо того, чтобы поддержать или хотя бы промолчать, целый день мусора и грязи.
При этом с ветки ДС посты Переса и Либо удалены, но без всякого наказания, без бана хоть на полдня.
В результате посты Либо перенёс сюда "канадо-украинец", а сегодня они и лично отметились здесь со своим антисемитизмом.
О махровом хамстве Переса я уж просто молчу.
А мне будут советовать "выйти из интернета". :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:12

  Kudrjavuy написав:shapo
Это Вы и Ваши предки спасали пана Жириновского? От кого?
И что теперь он Вам выдаёт?


1) В отличие от либо и др. "патриотов" я не спасатель хотя пару моих двоюродных дедов воевали в ВМВ
2) Жириновский родился в 1946г в г.Алма-Ате и спасать его было не нужно
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:16

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:Кудрявый, насколько я понял из его мутных постов, убежден в том, что сегодняшние проблемы Украины объясняются тем, что евреи уничтожают украинцев.

Что за бред?
- Именно организованной преступностью по национальным признакам.
- Их коммуникацией с сородичами(у которых общие интересы, как внутри страны так за рубежом - в том числе стране Агрессоре), в результате чего организовано физическая ликвидация Украины, как Государства.(Населения, экономики, территории, промышленности,.... - список бесконечен)
- Коротко и ясно, прошу не перевирать и не выкручивать, как велит хозяин.

Я уже как-то просил Вас высказываться яснее.
Потому что первые Ваши 2 абзаца вроде как подтверждают то, что я написал.
Фразу насчёт хозяина не понял. Это Вы о чём?

Да, с Вашим постом viewtopic.php?p=4833104#p4833104 согласен.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 січ, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:18

  Schmit написав:
  shapo написав:Чьи расследования?
Украинской прокуратуры отпускающей явных убийц типа Стерненко или Авакова создавшего и покровительствующего этим батальонам?
Российские и американские заявление найдете сами

Короче доказательств никаких. Голословные обвинения.
И дальше про евреев.


https://www.obozrevatel.com/abroad/v-ss ... kument.htm

http://rusonline.org/azov-prichasten-k- ... vili-v-dnr

https://ukraina.ru/exclusive/20190316/1022987191.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:20

  Kudrjavuy написав:В Украинской трактовке, население за 1000 лет дало разное определение словам:
"Жид" и "еврей".
Поэтому, в Украине применение данных слов имеет часто противоположные значения.
Лицо из-вне в этом словоблудии не ориентируется.
По примеру для нас "чернокожий" - это "негр", но уже в США "негр" это не "политкорректное выражение"


А почему вы тогда на "хохла" обижаетесь?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:22

[quote="4833001:Schmit"][quote="4832998:detroytred"]Не наказан, потому что нет возможности дотянуться до той стороны.

Если своих (торнадовцев) наказывают, то тех (с той стороны), думаю, тем более наказали бы, имея возможность.

Что-то из разряда *бей своих, чтобы чужие боялись*))[/quote]
Да кто ж их накажет, амнистия будет всем ради мира. Ведь мир нам нужен любой ценой.[/quote]
Насчёт мира тут у нас и впрямь какой-то разколбас))

Имхо:
Нужно или по закону -- война так война, ВП и воевать всем до победного конца (не взирая на якобы мощь рашки. Как аргумент - вьетнамцы...
А с учётом того, что мы обороняемся от агрессора и весь развитой западный мир нас поддержит, плюс - рашкованам-то (массовым) за что тут у нас умирать, то вероятность победы очень и очень велика.

- или раз уж гибридная))), то по ключевым вопросам (как воевать, как идти на мир - с амнистией, с отведением и т.д.) -- референдумы.


А так имеем хрен зна що.
Сами только из-за этого хрен зна що чубимся.
Одни так хотят-видят, другие - по-другому, третьи иначе, четвертые...

В то время как мудилы стригут бабло, наживаются и фиг что делают для кардинальных изменений.
Дон Кихоты сражаются с ветряными мельницами.
Герои-прометеи тихо погибают.
А воз тыхенько-тыхенько.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:24

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:В Украинской трактовке, население за 1000 лет дало разное определение словам:
"Жид" и "еврей".
Поэтому, в Украине применение данных слов имеет часто противоположные значения.
Лицо из-вне в этом словоблудии не ориентируется.
По примеру для нас "чернокожий" - это "негр", но уже в США "негр" это не "политкорректное выражение"


А почему вы тогда на "хохла" обижаетесь?

Тут он прав, Вы просто не поняли. Кудрявый как раз и написал о том, что в отличие от некоторых др. стран у нас "жид" имеет оскорбительное звучание.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:26

  freeze написав:
Schmit написав:
  shapo написав:Там.
Про батальон торнадо напомнить и чем он занимался?
А Азовы и пр. там были такими белыми и пушистыми что местные жители их ненавидят?

Батальон Торнадо получил по заслугам. С той же стороны никто не наказан.


Как с той стороны никто не наказан ? Там 80 процентов организаторов ОРДЛО и командиров 2014 года уже в живых нет

откуда такие данные про 80% ?
вы слабо себе представляете масштаб совершённых там преступлений, совершали же их далеко не только "организаторы ОРДЛО и командиры 2014 года".
о преступлениях со стороны добробатов, просто, здесь более осведомлены, чем о том, что происходило там.
кстати, разговаривал с жителями , отнюдь не с "самой" :mrgreen: проукраинской позицией,села, которое в 2014 освобождад айдар. наслушавшись страшилок про правыйсектор итд, прятались где только могли, однако были приятно удивлены, что дело ограничилось проверкой паспортов.
к тому же айдаровцы помогали местным, были дисциплинированы.
а вот сменившими их всу были менее довольны, да и пьянство среди всу распространено поболее.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:31

  Кармелюк написав:
  ЛАД написав:Кармелюк, так как, надо мне выходить из интернета, чтобы убедиться в полном отсутствии антисемитизма и ксенофобии? :mrgreen:

Треба! І проблема ця нагальна! Чим швидше Ви це зробите - тим краще Вам же і буде! Бо Ви так нічого і не зрозуміли... Може коли вийдете...Трохи спокійно поміркуєте...Може тоді дійде...

От конкретного ответа Вы ушли.
Интересно было услышать Ваше мнение о постах Переса и Либо. Сейчас их уже удалили, но, полагаю, Вы их прочитали и не будете ссылаться на то, что Вы их не видели.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:43

Посты Переса и Либо удалены, но, как и следовало ожидать, никаких наказаний авторам не последовало.
Это к вопросу о судах, законности и морали в обществе.
За удалённые посты есть статья в УК, но на форуме не выносится даже моральное наказание в виде бана. Тем самым персонажи фактически поддерживаются.
И, кстати, пост viewtopic.php?p=4832837#p4832837 не противоречит правилам форума и не является махровым хамством? Меня, бывало, банили и за меньшее. Ощущение, как будто прошёл через грязную подворотню.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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