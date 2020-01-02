Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:22

[quote="4833001:Schmit"][quote="4832998:detroytred"]Не наказан, потому что нет возможности дотянуться до той стороны.



Если своих (торнадовцев) наказывают, то тех (с той стороны), думаю, тем более наказали бы, имея возможность.



Что-то из разряда *бей своих, чтобы чужие боялись*))[/quote]

Да кто ж их накажет, амнистия будет всем ради мира. Ведь мир нам нужен любой ценой.[/quote]

Насчёт мира тут у нас и впрямь какой-то разколбас))



Имхо:

Нужно или по закону -- война так война, ВП и воевать всем до победного конца (не взирая на якобы мощь рашки. Как аргумент - вьетнамцы...

А с учётом того, что мы обороняемся от агрессора и весь развитой западный мир нас поддержит, плюс - рашкованам-то (массовым) за что тут у нас умирать, то вероятность победы очень и очень велика.



- или раз уж гибридная))), то по ключевым вопросам (как воевать, как идти на мир - с амнистией, с отведением и т.д.) -- референдумы.





А так имеем хрен зна що.

Сами только из-за этого хрен зна що чубимся.

Одни так хотят-видят, другие - по-другому, третьи иначе, четвертые...



В то время как мудилы стригут бабло, наживаются и фиг что делают для кардинальных изменений.

Дон Кихоты сражаются с ветряными мельницами.

Герои-прометеи тихо погибают.

А воз тыхенько-тыхенько.