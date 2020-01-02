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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 50565057505850595060>
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:04

  Ukrainian написав:Перший раз за все життя повністю подивився поздоровлення президента. Красиво зроблено; якісно та оригінально.
путін і порошенко виглядають сіро і зашуровано порівняно з Зеленським.

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:17

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:Кудрявый, насколько я понял из его мутных постов, убежден в том, что сегодняшние проблемы Украины объясняются тем, что евреи уничтожают украинцев.

Что за бред?
- Именно организованной преступностью по национальным признакам.
- Их коммуникацией с сородичами(у которых общие интересы, как внутри страны так за рубежом - в том числе стране Агрессоре), в результате чего организовано физическая ликвидация Украины, как Государства.(Населения, экономики, территории, промышленности,.... - список бесконечен)
- Коротко и ясно, прошу не перевирать и не выкручивать, как велит хозяин.

Я уже как-то просил Вас высказываться яснее.
Потому что первые Ваши 2 абзаца вроде как подтверждают то, что я написал.
Фразу насчёт хозяина не понял. Это Вы о чём?

Да, с Вашим постом viewtopic.php?p=4833104#p4833104 согласен.


Про фразу - могу принести извинения задевает ваше невігласство

Особенность наша - что лезут поучать чужие, что не бельмеса не понимают, или "свои" - тупо продажные(что бы не сказать беспросветно глупые). Всё же над форумом выставил бы "Украина - не Россия", не Германия, не Польша, не США, не Венгрия, ...

Говорят, что преступность не имеет лица: В Украине "эти лица" имею ярко выраженную национальную подоплёку. И наоборот - организованная преступность подставляет редких выходцев, имеющих национальную принадлежность к коренному народу.

Любая внутренняя Государственная политика будет "ущербна", когда на прикорме иноземные СМИ от страны оккупанта, что уже "Защитили" Крым, Донбасс,... - готовят плацдарм для "защиты" остальных.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:21

Re: Політичні дискусії

Отсюда: когда деруться по пьянке два кума(не могут определиться, кому первому идти до кумы), а один из них еврей - ур** из-за поребрика кричат, про геноцид и антисемитизм.
Всегда существует точка отсчёта, для самоопределения.

Именно совковая насильственная безликость сегодня и взята ими на вооружение.
Ментально для нас приемлимо - но понимание разделения приходит позже, ибо вроде как на одном языке, но совершенно отличающееся восприятие.
Третьи же лица ну не бельмеса в этом не тянут.

Именно язык - является определяющим фактором. (говорим по русски, а думаем и вкладываем содержание как на украинском - это последствия насильственной русификации)
Но мы маємо, що маємо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 03 січ, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:26

  Schmit написав:С обозревателя "конгрессмены потребовали..." общеизвестный факт, могли бы и не приводить данную ссылку. У нас тоже есть кучка безумных или легковерных депутатов. И в парламентах каждой демократической страны такие есть.
А вот две вторые ссылки - очередные распятые мальчики. Вам должно быть стыдно выкладывать такой трэш.


Мне стыдно за такое правосудие и такие правоохранительные органы которые сейчас в Украине
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:29

Schmit
От пару нюансів про промову Зеленського і реакцію на неї ...
Ви схоже явно патріот України - але :
Конкретно до Вас - чому Ви спілкуєтеся російською ?
Наступне - як хоч якось можна відокремити себе від "русского мира" - спілкуючись російською ?
Зеленський реально зробив акценти на європейську модель суспільства . Саме тому практично всі зауваження починаються зі слів - "от якби у нас не було війни" ...
Тобто про економіку під час війни взагалі можна забути ? Якось неадекватно - ні ? В 2015 можна було так і зробити - але ж не зробили чомусь . Зараз повернутися до такого ?
От я не знаю і досі - що від Зеленського чекати , але і якогось плану дій ( навіть в минулому ) ні від кого іншого не чую ... ( Ну крім медведчуковців ) ...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:32

  Schmit написав:


С обозревателя "конгрессмены потребовали..." общеизвестный факт, могли бы и не приводить данную ссылку. У нас тоже есть кучка безумных или легковерных депутатов. И в парламентах каждой демократической страны такие есть.

А вот две вторые ссылки - очередные распятые мальчики. Вам должно быть стыдно выкладывать такой трэш.

Возможно, Вы правы.
И насчёт американских конгрессменов (хотя они ссылаются на данные ООН), и насчёт фейков в двух др. ссылках.
Но, возможно, и нет. И это совсем не "распятые мальчики".
Для этого нужна серьезная проверка фактов соотв. органами. Так же, как и в случае с обвиняемыми в убийстве Шеремета.
Но таким расследованием никто не занимается.
Априори утверждать что Азов безгрешен нельзя, так же как и обвинять их.
Хотя вполне вероятно, что обвинения в их адрес обоснованы - в истории гражданские войны всегда были весьма жестоки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:33

  Puente написав:Schmit
От пару нюансів про промову Зеленського і реакцію на неї ...
Ви схоже явно патріот України - але :
Конкретно до Вас - чому Ви спілкуєтеся російською ?
Наступне - як хоч якось можна відокремити себе від "русского мира" - спілкуючись російською ?
Зеленський реально зробив акценти на європейську модель суспільства . Саме тому практично всі зауваження починаються зі слів - "от якби у нас не було війни" ...
Тобто про економіку під час війни взагалі можна забути ? Якось неадекватно - ні ? В 2015 можна було так і зробити - але ж не зробили чомусь . Зараз повернутися до такого ?
От я не знаю і досі - що від Зеленського чекати , але і якогось плану дій ( навіть в минулому ) ні від кого іншого не чую ... ( Ну крім медведчуковців ) ...

http://ukrrudprom.com/news/Konstantin_G ... _grab.html
На подобный войнах пришлось побывать ещё в совковые времена.
Могу заверить только в одном:
Когда наёмные кликуши поднимают вой, про национальное самоопределение - обязательно за спиной начинают грабить по чёрному.(при чём грабят по взрослому отбирая всё, всё, за что можно получить реальные деньги и вывести их)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:39

У поздравления Порошенка также отключены лайки и комментарии :)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:41

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Очередной "патриот" из очередной неизвестно откуда появившейся партии рассказывает как он и миллионы других украинцев готовы отдать жизнь за украинскую идентичность и украинские символы.
Непонятно только как за более чем 5 лет войны он и его товарищи по партии не воспользовались такой возможностью и вещают явно не из окопов Донбасса.

Незрозуміло, чому українофоб і досі сидить в Києві? Ааа, мабуть через улюблену маму? Ну так це голіма відмазка - треба давно сидіти в ізраїльских окопах, бо палестинці не сплять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:42

  lapay написав:
  shapo написав:Очередной "патриот" из очередной неизвестно откуда появившейся партии рассказывает как он и миллионы других украинцев готовы отдать жизнь за украинскую идентичность и украинские символы.
Непонятно только как за более чем 5 лет войны он и его товарищи по партии не воспользовались такой возможностью и вещают явно не из окопов Донбасса.

Незрозуміло, чому українофоб і досі сидить в Києві? Ааа, мабуть через улюблену маму? Ну так це голіма відмазка - треба давно сидіти в ізраїльских окопах, бо палестинці не сплять.


Мне 63 и в таком возрасте не воюют.
А вот ты почему не в окопах,малец?
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