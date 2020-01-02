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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:04
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:17
Про фразу - могу принести извинения задевает ваше невігласство
Особенность наша - что лезут поучать чужие, что не бельмеса не понимают, или "свои" - тупо продажные(что бы не сказать беспросветно глупые). Всё же над форумом выставил бы "Украина - не Россия", не Германия, не Польша, не США, не Венгрия, ...
Говорят, что преступность не имеет лица: В Украине "эти лица" имею ярко выраженную национальную подоплёку. И наоборот - организованная преступность подставляет редких выходцев, имеющих национальную принадлежность к коренному народу.
Любая внутренняя Государственная политика будет "ущербна", когда на прикорме иноземные СМИ от страны оккупанта, что уже "Защитили" Крым, Донбасс,... - готовят плацдарм для "защиты" остальных.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:21
Re: Політичні дискусії
Отсюда: когда деруться по пьянке два кума(не могут определиться, кому первому идти до кумы), а один из них еврей - ур** из-за поребрика кричат, про геноцид и антисемитизм.
Всегда существует точка отсчёта, для самоопределения.
Именно совковая насильственная безликость сегодня и взята ими на вооружение.
Ментально для нас приемлимо - но понимание разделения приходит позже, ибо вроде как на одном языке, но совершенно отличающееся восприятие.
Третьи же лица ну не бельмеса в этом не тянут.
Именно язык - является определяющим фактором. (говорим по русски, а думаем и вкладываем содержание как на украинском - это последствия насильственной русификации)
Но мы маємо, що маємо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 03 січ, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:26
Мне стыдно за такое правосудие и такие правоохранительные органы которые сейчас в Украине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:29
Schmit
От пару нюансів про промову Зеленського і реакцію на неї ...
Ви схоже явно патріот України - але :
Конкретно до Вас - чому Ви спілкуєтеся російською ?
Наступне - як хоч якось можна відокремити себе від "русского мира" - спілкуючись російською ?
Зеленський реально зробив акценти на європейську модель суспільства . Саме тому практично всі зауваження починаються зі слів - "от якби у нас не було війни" ...
Тобто про економіку під час війни взагалі можна забути ? Якось неадекватно - ні ? В 2015 можна було так і зробити - але ж не зробили чомусь . Зараз повернутися до такого ?
От я не знаю і досі - що від Зеленського чекати , але і якогось плану дій ( навіть в минулому ) ні від кого іншого не чую ... ( Ну крім медведчуковців ) ...
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:32
Возможно, Вы правы.
И насчёт американских конгрессменов (хотя они ссылаются на данные ООН), и насчёт фейков в двух др. ссылках.
Но, возможно, и нет. И это совсем не "распятые мальчики".
Для этого нужна серьезная проверка фактов соотв. органами. Так же, как и в случае с обвиняемыми в убийстве Шеремета.
Но таким расследованием никто не занимается.
Априори утверждать что Азов безгрешен нельзя, так же как и обвинять их.
Хотя вполне вероятно, что обвинения в их адрес обоснованы - в истории гражданские войны всегда были весьма жестоки.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:33
На подобный войнах пришлось побывать ещё в совковые времена.
Могу заверить только в одном:
Когда наёмные кликуши поднимают вой, про национальное самоопределение - обязательно за спиной начинают грабить по чёрному.(при чём грабят по взрослому отбирая всё, всё, за что можно получить реальные деньги и вывести их)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:41
Re: Політичні дискусії
Незрозуміло, чому українофоб і досі сидить в Києві? Ааа, мабуть через улюблену маму? Ну так це голіма відмазка - треба давно сидіти в ізраїльских окопах, бо палестинці не сплять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:42
Мне 63 и в таком возрасте не воюют.
А вот ты почему не в окопах,малец?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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