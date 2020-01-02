Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:21

Отсюда: когда деруться по пьянке два кума(не могут определиться, кому первому идти до кумы), а один из них еврей - ур** из-за поребрика кричат, про геноцид и антисемитизм.

Всегда существует точка отсчёта, для самоопределения.



Именно совковая насильственная безликость сегодня и взята ими на вооружение.

Ментально для нас приемлимо - но понимание разделения приходит позже, ибо вроде как на одном языке, но совершенно отличающееся восприятие.

Третьи же лица ну не бельмеса в этом не тянут.



Именно язык - является определяющим фактором. (говорим по русски, а думаем и вкладываем содержание как на украинском - это последствия насильственной русификации)

Но мы маємо, що маємо.

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 03 січ, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.