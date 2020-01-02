Puente написав:

От пару нюансів про промову Зеленського і реакцію на неї ...Ви схоже явно патріот України - але :Конкретно до Вас - чому Ви спілкуєтеся російською ?Наступне - як хоч якось можна відокремити себе від "русского мира" - спілкуючись російською ?Зеленський реально зробив акценти на європейську модель суспільства . Саме тому практично всі зауваження починаються зі слів - "от якби у нас не було війни" ...Тобто про економіку під час війни взагалі можна забути ? Якось неадекватно - ні ? В 2015 можна було так і зробити - але ж не зробили чомусь . Зараз повернутися до такого ?От я не знаю і досі - що від Зеленського чекати , але і якогось плану дій ( навіть в минулому ) ні від кого іншого не чую ... ( Ну крім медведчуковців ) ...