Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:, http://ukrrudprom.com/news/Konstantin_G ... _grab.html На подобный войнах пришлось побывать ещё в совковые времена. Могу заверить только в одном: Когда наёмные кликуши поднимают вой, про национальное самоопределение - обязательно за спиной начинают грабить по чёрному.(при чём грабят по взрослому отбирая всё, всё, за что можно получить реальные деньги и вывести их)
Ну - слухати Григоришина ... Але по суті він правий - таку систему збудували найперші президенти . І ми це маємо в наявності . Але я от , наприклад , не уявляю реального механізму деолігархізації у нас . Вона може відбутися природнім шляхом - але цього дуже довго чекати - років 40-50 мінімум ...
shapo написав:Очередной "патриот" из очередной неизвестно откуда появившейся партии рассказывает как он и миллионы других украинцев готовы отдать жизнь за украинскую идентичность и украинские символы. Непонятно только как за более чем 5 лет войны он и его товарищи по партии не воспользовались такой возможностью и вещают явно не из окопов Донбасса.
Незрозуміло, чому українофоб і досі сидить в Києві? Ааа, мабуть через улюблену маму? Ну так це голіма відмазка - треба давно сидіти в ізраїльских окопах, бо палестинці не сплять.
Ну - в їздові і старого б взяли ... Людина - просто такий собі екстерриторіальний - є тільки мала батьківщина - і все . Ну і історію Україну в глибину він пролистати навіть не хоче . СРСР - його Батьківщина . Просто для загального розвитку ( для shapo ) - таке собі поняття/слово є - пропінація ... Слово побачив не так давно , але суть його відома всім любителям власної історії ...
Kudrjavuy написав:, http://ukrrudprom.com/news/Konstantin_G ... _grab.html На подобный войнах пришлось побывать ещё в совковые времена. Могу заверить только в одном: Когда наёмные кликуши поднимают вой, про национальное самоопределение - обязательно за спиной начинают грабить по чёрному.(при чём грабят по взрослому отбирая всё, всё, за что можно получить реальные деньги и вывести их)
Ну - слухати Григоришина ... Але по суті він правий - таку систему збудували найперші президенти . І ми це маємо в наявності . Але я от , наприклад , не уявляю реального механізму деолігархізації у нас . Вона може відбутися природнім шляхом - але цього дуже довго чекати - років 40-50 мінімум ...
Об этом я говорю Вам всё время. Это не "Григоришин" - это есть ФАКТ, или называйте её аксиомой. Возвращайтесь к двум предыдущим страницам и выясняйте, кто за этим стоит? Чей гешефт?
При чём под деолигирхизацию в Украине существуют Законы и Институты государственной власти. В чьи обязанности входи блюсти Законы и интересы Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 03 січ, 2020 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:Schmit От пару нюансів про промову Зеленського і реакцію на неї ... Ви схоже явно патріот України - але : Конкретно до Вас - чому Ви спілкуєтеся російською ? Наступне - як хоч якось можна відокремити себе від "русского мира" - спілкуючись російською ? Зеленський реально зробив акценти на європейську модель суспільства . Саме тому практично всі зауваження починаються зі слів - "от якби у нас не було війни" ... Тобто про економіку під час війни взагалі можна забути ? Якось неадекватно - ні ? В 2015 можна було так і зробити - але ж не зробили чомусь . Зараз повернутися до такого ? От я не знаю і досі - що від Зеленського чекати , але і якогось плану дій ( навіть в минулому ) ні від кого іншого не чую ... ( Ну крім медведчуковців ) ...
1. "відокремити себе від "русского мира" - спілкуючись російською" вполне возможно. Смотря что понимать под "русским миром". Если русскую культуру, то нельзя (напомню только, что Гоголь писал на русском). Если великодержавную политику России, то никаких проблем. 2. Вы считаете, что нельзя разговаривать на русском и любить Украину и быть её патриотом? А как же русскоязычные солдаты ВСУ, воюющие в ОРДЛО? 3. Об экономике надо помнить всегда. Но Зеленский выступал с 5-минутным новогодним поздравлением, а не с докладом на сессии ВР или ещё где. И он выбрал один вопрос, кот. считает важным (и действительно важен).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:Schmit От пару нюансів про промову Зеленського і реакцію на неї ... Ви схоже явно патріот України - але : Конкретно до Вас - чому Ви спілкуєтеся російською ? Наступне - як хоч якось можна відокремити себе від "русского мира" - спілкуючись російською ? Зеленський реально зробив акценти на європейську модель суспільства . Саме тому практично всі зауваження починаються зі слів - "от якби у нас не було війни" ... Тобто про економіку під час війни взагалі можна забути ? Якось неадекватно - ні ? В 2015 можна було так і зробити - але ж не зробили чомусь . Зараз повернутися до такого ? От я не знаю і досі - що від Зеленського чекати , але і якогось плану дій ( навіть в минулому ) ні від кого іншого не чую ... ( Ну крім медведчуковців ) ...
1. "відокремити себе від "русского мира" - спілкуючись російською" вполне возможно. Смотря что понимать под "русским миром". Если русскую культуру, то нельзя (напомню только, что Гоголь писал на русском). Если великодержавную политику России, то никаких проблем. 2. Вы считаете, что нельзя разговаривать на русском и любить Украину и быть её патриотом? А как же русскоязычные солдаты ВСУ, воюющие в ОРДЛО? 3. Об экономике надо помнить всегда. Но Зеленский выступал с 5-минутным новогодним поздравлением, а не с докладом на сессии ВР или ещё где. И он выбрал один вопрос, кот. считает важным (и действительно важен).
Державна мова у нас єдина. А спілкуватися можна на якій хочете, аби порозумілися.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:19yuriy91 Кудрявый, научитесь всё же яснее излагать свои мысли. Сложно понимать Ваши посты, а разгадыванием ребусов заниматься не хочется.
Спасибо! За прямой текст доступный всем сословиям - не просто удаляют посты, выставляя меня в неприглядном виде, а стали вновь банить. Здесь мы придерживаемся политике собственника сайта.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:Очередной "патриот" из очередной неизвестно откуда появившейся партии рассказывает как он и миллионы других украинцев готовы отдать жизнь за украинскую идентичность и украинские символы. Непонятно только как за более чем 5 лет войны он и его товарищи по партии не воспользовались такой возможностью и вещают явно не из окопов Донбасса.
Незрозуміло, чому українофоб і досі сидить в Києві? Ааа, мабуть через улюблену маму? Ну так це голіма відмазка - треба давно сидіти в ізраїльских окопах, бо палестинці не сплять.
Ну - в їздові і старого б взяли ... Людина - просто такий собі екстерриторіальний - є тільки мала батьківщина - і все . Ну і історію Україну в глибину він пролистати навіть не хоче . СРСР - його Батьківщина . Просто для загального розвитку ( для shapo ) - таке собі поняття/слово є - пропінація ... Слово побачив не так давно , але суть його відома всім любителям власної історії ...
В отличие от тебя я 40 лет назад служил в СА. Но и тогда кучеров при воинской повозке называемых ездовыми не встречал. Для того чтобы меня развивать попробуй для начала получить такое же образование