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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 50585059506050615062> Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:25 Kudrjavuy написав: ......

Державна мова у нас єдина.

А спілкуватися можна на якій хочете, аби порозумілися. ......Державна мова у нас єдина.А спілкуватися можна на якій хочете, аби порозумілися.

Так с этим никто не спорит. Но Puente писал саме про спiлкування. Так с этим никто не спорит. Но Puente писал саме про спiлкування. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15013 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:27 ЛАД написав: ,

1. "відокремити себе від "русского мира" - спілкуючись російською" вполне возможно. Смотря что понимать под "русским миром".

Если русскую культуру, то нельзя (напомню только, что Гоголь писал на русском).

Если великодержавную политику России, то никаких проблем.

2. Вы считаете, что нельзя разговаривать на русском и любить Украину и быть её патриотом?

А как же русскоязычные солдаты ВСУ, воюющие в ОРДЛО?

3. Об экономике надо помнить всегда. Но Зеленский выступал с 5-минутным новогодним поздравлением, а не с докладом на сессии ВР или ещё где. И он выбрал один вопрос, кот. считает важным (и действительно важен). 1. "відокремити себе від "русского мира" - спілкуючись російською" вполне возможно. Смотря что понимать под "русским миром".Если русскую культуру, то нельзя (напомню только, что Гоголь писал на русском).Если великодержавную политику России, то никаких проблем.2. Вы считаете, что нельзя разговаривать на русском и любить Украину и быть её патриотом?А как же русскоязычные солдаты ВСУ, воюющие в ОРДЛО?3. Об экономике надо помнить всегда. Но Зеленский выступал с 5-минутным новогодним поздравлением, а не с докладом на сессии ВР или ещё где. И он выбрал один вопрос, кот. считает важным (и действительно важен).



А от якраз жодного разу ні від кого з російськомовних я не отримав повної відповіді на такі питання . Я ж не говорю про російську культуру , не говорю про росіян ( у яких колись в паспорті чи свідоцтві про народження так було написано ) . У мене самого зять АТО-шник добороволець російськомовний - і він сформулювати не зміг ( хоч і гуманітарій ) . Тобто це не так просто . Зараз просто це почали неадекватно розмусолювати - причому дуже однозначно ( чорне-біле ) .

Але от так , як Ви кажете - політику РФ запросто відкидаю , залишаючись в російському просторі - це Ви самі себе обдурюєте , або просто лукавите . Зараз практично навіть художню книжку чи кіно важко знайти без якихось політичних закидів ( це як мінімум) .

Класику будете перечитувати і переглядати ? Так там - якщо звертати увагу - теж не так все гладко . В Австрії чи Ірландії ( спеціально колись шукав аналоги ) - досить складні справи з рідною мовою та поглядами на мовотворчу країну. Ірландії простіше - ще є віра . А австрійці потрапили перед 2 світовою і після неї в дуже складну ситуацію - якраз з самоідентифікацією . Окремої мови то немає ... У нас - є . І це дуже спрощує . Вже колись розповідав про етнічного росіянина з луганщини - який намагався говорити українською для додаткової самоідентифікації ( колись їхали довго поїздом - говорили ) ... Це не достатня умова - але необхідна ( якщо брати аналогії з математикою ) ...

Просто собі спілкуватися немає проблем ( я перейшов на тільки українську не так давно ) - але це вимагає певних зусиль . А от якраз жодного разу ні від кого з російськомовних я не отримав повної відповіді на такі питання . Я ж не говорю про російську культуру , не говорю про росіян ( у яких колись в паспорті чи свідоцтві про народження так було написано ) . У мене самого зять АТО-шник добороволець російськомовний - і він сформулювати не зміг ( хоч і гуманітарій ) . Тобто це не так просто . Зараз просто це почали неадекватно розмусолювати - причому дуже однозначно ( чорне-біле ) .Але от так , як Ви кажете - політику РФ запросто відкидаю , залишаючись в російському просторі - це Ви самі себе обдурюєте , або просто лукавите . Зараз практично навіть художню книжку чи кіно важко знайти без якихось політичних закидів ( це як мінімум) .Класику будете перечитувати і переглядати ? Так там - якщо звертати увагу - теж не так все гладко . В Австрії чи Ірландії ( спеціально колись шукав аналоги ) - досить складні справи з рідною мовою та поглядами на мовотворчу країну. Ірландії простіше - ще є віра . А австрійці потрапили перед 2 світовою і після неї в дуже складну ситуацію - якраз з самоідентифікацією . Окремої мови то немає ... У нас - є . І це дуже спрощує . Вже колись розповідав про етнічного росіянина з луганщини - який намагався говорити українською для додаткової самоідентифікації ( колись їхали довго поїздом - говорили ) ... Це не достатня умова - але необхідна ( якщо брати аналогії з математикою ) ...Просто собі спілкуватися немає проблем ( я перейшов на тільки українську не так давно ) - але це вимагає певних зусиль . Востаннє редагувалось Puente в П'ят 03 січ, 2020 15:31, всього редагувалось 1 раз. Puente Повідомлень: 2333 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:29 ЛАД написав: Kudrjavuy написав: ......

Державна мова у нас єдина.

А спілкуватися можна на якій хочете, аби порозумілися. ......Державна мова у нас єдина.А спілкуватися можна на якій хочете, аби порозумілися.

Так с этим никто не спорит. Но Puente писал саме про спiлкування. Так с этим никто не спорит. Но Puente писал саме про спiлкування.

В том и проблема.

Це дуже шкідливо, коли жодною мовою не розуміють.

Вірніше не хочуть розуміти.

Бо їм це не вигідно. В том и проблема.Це дуже шкідливо, коли жодною мовою не розуміють.Вірніше не хочуть розуміти.Бо їм це не вигідно. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7486 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:29 lapay написав: shapo написав: Мне 63 и в таком возрасте не воюют.

А вот ты почему не в окопах,малец? Мне 63 и в таком возрасте не воюют.А вот ты почему не в окопах,малец?

Занадто малий.

Посил в окопи повертається посилом в Ізраїль. От такий антисемитизм, реальний чи віртуальний, але цілком заслужений. Занадто малий.Посил в окопи повертається посилом в Ізраїль. От такий антисемитизм, реальний чи віртуальний, але цілком заслужений.

1) В отличие от тебя и тебе подобных я тут никого не призывал повоевать за Донбасс и его украинскую идентичность (про Крым тут помалкивают)

2) Я за Израиль не воевал, а мой сын воевал. Хотя в отличие от таких "хероев" как ты и других патриотов с пламенными речами мог это не делать как единственный сын в семье

3) У меня предложение ко всем "патриотам" этой ветки рассказать о своём боевом пути за последние 5 лет.

С тобой все ясно - ты ростом и весом не вышел.

А у остальных какие причины были не осуществить мечту патриота погибнуть за родину? 1) В отличие от тебя и тебе подобных я тут никого не призывал повоевать за Донбасс и его украинскую идентичность (про Крым тут помалкивают)2) Я за Израиль не воевал, а мой сын воевал. Хотя в отличие от таких "хероев" как ты и других патриотов с пламенными речами мог это не делать как единственный сын в семье3) У меня предложение ко всем "патриотам" этой ветки рассказать о своём боевом пути за последние 5 лет.С тобой все ясно - ты ростом и весом не вышел.А у остальных какие причины были не осуществить мечту патриота погибнуть за родину? Востаннє редагувалось shapo в П'ят 03 січ, 2020 15:30, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2575 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:29 Schmit написав: .......

Puente написав: Конкретно до Вас - чому Ви спілкуєтеся російською ?

Конкретно до Вас - чому Ви спілкуєтеся російською ?

Тому що пів України нею спілкується, на жаль. І саме ця частина населення найбільш схильна до ураження московською пропагандою. .......Тому що пів України нею спілкується, на жаль. І саме ця частина населення найбільш схильна до ураження московською пропагандою.

Можливо тому, що цю частину хочуть лишити рiдноi мови i взагалi виставляють "другосортними украiнцями"?

Не замислювались над цим? Можливо тому, що цю частину хочуть лишити рiдноi мови i взагалi виставляють "другосортними украiнцями"?Не замислювались над цим? ЛАД 2 Повідомлень: 15013 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:34 Puente написав: ЛАД написав: ,

1. "відокремити себе від "русского мира" - спілкуючись російською" вполне возможно. Смотря что понимать под "русским миром".

Если русскую культуру, то нельзя (напомню только, что Гоголь писал на русском).

Если великодержавную политику России, то никаких проблем.

2. Вы считаете, что нельзя разговаривать на русском и любить Украину и быть её патриотом?

А как же русскоязычные солдаты ВСУ, воюющие в ОРДЛО?

3. Об экономике надо помнить всегда. Но Зеленский выступал с 5-минутным новогодним поздравлением, а не с докладом на сессии ВР или ещё где. И он выбрал один вопрос, кот. считает важным (и действительно важен). 1. "відокремити себе від "русского мира" - спілкуючись російською" вполне возможно. Смотря что понимать под "русским миром".Если русскую культуру, то нельзя (напомню только, что Гоголь писал на русском).Если великодержавную политику России, то никаких проблем.2. Вы считаете, что нельзя разговаривать на русском и любить Украину и быть её патриотом?А как же русскоязычные солдаты ВСУ, воюющие в ОРДЛО?3. Об экономике надо помнить всегда. Но Зеленский выступал с 5-минутным новогодним поздравлением, а не с докладом на сессии ВР или ещё где. И он выбрал один вопрос, кот. считает важным (и действительно важен).



А от якраз жодного разу ні від кого з російськомовних я не отримав повної відповіді на такі питання . Я ж не говорю про російську культуру , не говорю про росіян ( у яких колись в паспорті чи свідоцтві про народження так було написано ) . У мене самого зять АТО-шник добороволець російськомовний - і він сформулювати не зміг ( хоч і гуманітарій ) . Тобто це не так просто . Зараз просто це почали неадекватно розмусолювати - причому дуже однозначно ( чорне-біле ) .

Але от так , як Ви кажете - політику РФ запросто відкидаю , залишаючись в російському просторі - це Ви самі себе обдурюєте , або просто лукавите . Зараз практично навіть художню книжку чи кіно важко знайти без якихось політичних закидів ( це як мінімум) .

Класику будете перечитувати і переглядати ? Так там - якщо звертати увагу - теж не так все гладко . В Австрії чи Ірландії ( спеціально колись шукав аналоги ) - досить складні справи з рідною мовою та поглядами на мовотворчу країну. Ірландії простіше - ще є віра . А австрійці потрапили перед 2 світовою і після неї в дуже складну ситуацію - якраз з самоідентифікацією . Окремої мови то немає ... У нас - є . І це дуже спрощує . Вже колись розповідав про етнічного росіянина з луганщини - який намагався говорити українською для додаткової самоідентифікації ( колись їхали довго поїздом - говорили ) ... А от якраз жодного разу ні від кого з російськомовних я не отримав повної відповіді на такі питання . Я ж не говорю про російську культуру , не говорю про росіян ( у яких колись в паспорті чи свідоцтві про народження так було написано ) . У мене самого зять АТО-шник добороволець російськомовний - і він сформулювати не зміг ( хоч і гуманітарій ) . Тобто це не так просто . Зараз просто це почали неадекватно розмусолювати - причому дуже однозначно ( чорне-біле ) .Але от так , як Ви кажете - політику РФ запросто відкидаю , залишаючись в російському просторі - це Ви самі себе обдурюєте , або просто лукавите . Зараз практично навіть художню книжку чи кіно важко знайти без якихось політичних закидів ( це як мінімум) .Класику будете перечитувати і переглядати ? Так там - якщо звертати увагу - теж не так все гладко . В Австрії чи Ірландії ( спеціально колись шукав аналоги ) - досить складні справи з рідною мовою та поглядами на мовотворчу країну. Ірландії простіше - ще є віра . А австрійці потрапили перед 2 світовою і після неї в дуже складну ситуацію - якраз з самоідентифікацією . Окремої мови то немає ... У нас - є . І це дуже спрощує . Вже колись розповідав про етнічного росіянина з луганщини - який намагався говорити українською для додаткової самоідентифікації ( колись їхали довго поїздом - говорили ) ...

Одним словом Вы свои личные проблемы восприятия хотите увязать с процессами в Государстве? Или переложить их на кого-то?

- Тогда печалька Вы удовлетворяющего Вас ответа не получите.

Просто, по своей глупости или нежеланию понимать - НЕ ПОЛУЧИТЕ. Одним словом Вы свои личные проблемы восприятия хотите увязать с процессами в Государстве? Или переложить их на кого-то?- Тогда печалька Вы удовлетворяющего Вас ответа не получите.Просто, по своей глупости или нежеланию понимать - НЕ ПОЛУЧИТЕ. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7486 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:41 Re: Політичні дискусії shapo написав: 1) В отличие от тебя и тебе подобных я тут никого не призывал повоевать за Донбасс и его украинскую идентичность (про Крым тут помалкивают) 1) В отличие от тебя и тебе подобных я тут никого не призывал повоевать за Донбасс и его украинскую идентичность (про Крым тут помалкивают)

Ага. У всіх ватанів стандартний "не заклик" - а чого досі не в окопі, раз патріот?

shapo написав: 2) Я за Израиль не воевал, а мой сын воевал. Хотя в отличие от таких "хероев" как ты и других патриотов с пламенными речами мог это не делать как единственный сын в семье 2) Я за Израиль не воевал, а мой сын воевал. Хотя в отличие от таких "хероев" как ты и других патриотов с пламенными речами мог это не делать как единственный сын в семье

Молодець, хай купить медаль на барахолці. І папаші, заодно, як інтернет-борцуну з антисемітами.

shapo написав: 3) У меня предложение ко всем "патриотам" этой ветки рассказать о своём боевом пути за последние 5 лет.

С тобой все ясно - ты ростом и весом не вышел.

А у остальных какие причины были не осуществить мечту патриота погибнуть за родину? 3) У меня предложение ко всем "патриотам" этой ветки рассказать о своём боевом пути за последние 5 лет.С тобой все ясно - ты ростом и весом не вышел.А у остальных какие причины были не осуществить мечту патриота погибнуть за родину?

Так все стандартно - мені 63 роки, мати-старушка, і тому подібне. Ага. У всіх ватанів стандартний "не заклик" - а чого досі не в окопі, раз патріот?Молодець, хай купить медаль на барахолці. І папаші, заодно, як інтернет-борцуну з антисемітами.Так все стандартно - мені 63 роки, мати-старушка, і тому подібне. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9458 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:44 shapo написав: lapay написав: shapo написав: Мне 63 и в таком возрасте не воюют.

А вот ты почему не в окопах,малец? Мне 63 и в таком возрасте не воюют.А вот ты почему не в окопах,малец?

Занадто малий.

Посил в окопи повертається посилом в Ізраїль. От такий антисемитизм, реальний чи віртуальний, але цілком заслужений. Занадто малий.Посил в окопи повертається посилом в Ізраїль. От такий антисемитизм, реальний чи віртуальний, але цілком заслужений.

1) В отличие от тебя и тебе подобных я тут никого не призывал повоевать за Донбасс и его украинскую идентичность (про Крым тут помалкивают)

2) Я за Израиль не воевал, а мой сын воевал. Хотя в отличие от таких "хероев" как ты и других патриотов с пламенными речами мог это не делать как единственный сын в семье

3) У меня предложение ко всем "патриотам" этой ветки рассказать о своём боевом пути за последние 5 лет.

С тобой все ясно - ты ростом и весом не вышел.

А у остальных какие причины были не осуществить мечту патриота погибнуть за родину? 1) В отличие от тебя и тебе подобных я тут никого не призывал повоевать за Донбасс и его украинскую идентичность (про Крым тут помалкивают)2) Я за Израиль не воевал, а мой сын воевал. Хотя в отличие от таких "хероев" как ты и других патриотов с пламенными речами мог это не делать как единственный сын в семье3) У меня предложение ко всем "патриотам" этой ветки рассказать о своём боевом пути за последние 5 лет.С тобой все ясно - ты ростом и весом не вышел.А у остальных какие причины были не осуществить мечту патриота погибнуть за родину?

Как раз это здесь никому не нужно.

В лучшем случае на другой ветке.

Для Вашего понимания факел от "Химика" я и сейчас вижу. Как раз это здесь никому не нужно.В лучшем случае на другой ветке.Для Вашего понимания факел от "Химика" я и сейчас вижу. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7486 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:46 lapay

погнали "письками мерятся" - совсем застой в выходной?



Как раз этот пост можно удалять, только пускай почитают. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7486 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:49 Puente написав: ..........

Я ж не говорю про російську культуру , не говорю про росіян ( у яких колись в паспорті чи свідоцтві про народження так було написано ) . У мене самого зять АТО-шник добороволець російськомовний - і він сформулювати не зміг ( хоч і гуманітарій ) . Тобто це не так просто . Зараз просто це почали неадекватно розмусолювати - причому дуже однозначно ( чорне-біле ) .

Але от так , як Ви кажете - політику РФ запросто відкидаю , залишаючись в російському просторі - це Ви самі себе обдурюєте , або просто лукавите . Зараз практично навіть художню книжку чи кіно важко знайти без якихось політичних закидів ( це як мінімум) .

Класику будете перечитувати і переглядати ? Так там - якщо звертати увагу - теж не так все гладко . В Австрії чи Ірландії ( спеціально колись шукав аналоги ) - досить складні справи з рідною мовою та поглядами на мовотворчу країну. Ірландії простіше - ще є віра . А австрійці потрапили перед 2 світовою і після неї в дуже складну ситуацію - якраз з самоідентифікацією . Окремої мови то немає ... У нас - є . І це дуже спрощує . Вже колись розповідав про етнічного росіянина з луганщини - який намагався говорити українською для додаткової самоідентифікації ( колись їхали довго поїздом - говорили ) ... Це не достатня умова - але необхідна ( якщо брати аналогії з математикою ) ...

Просто собі спілкуватися немає проблем ( я перейшов на тільки українську не так давно ) - але це вимагає певних зусиль . ..........Я ж не говорю про російську культуру , не говорю про росіян ( у яких колись в паспорті чи свідоцтві про народження так було написано ) . У мене самого зять АТО-шник добороволець російськомовний - і він сформулювати не зміг ( хоч і гуманітарій ) . Тобто це не так просто . Зараз просто це почали неадекватно розмусолювати - причому дуже однозначно ( чорне-біле ) .Але от так , як Ви кажете - політику РФ запросто відкидаю , залишаючись в російському просторі - це Ви самі себе обдурюєте , або просто лукавите . Зараз практично навіть художню книжку чи кіно важко знайти без якихось політичних закидів ( це як мінімум) .Класику будете перечитувати і переглядати ? Так там - якщо звертати увагу - теж не так все гладко . В Австрії чи Ірландії ( спеціально колись шукав аналоги ) - досить складні справи з рідною мовою та поглядами на мовотворчу країну. Ірландії простіше - ще є віра . А австрійці потрапили перед 2 світовою і після неї в дуже складну ситуацію - якраз з самоідентифікацією . Окремої мови то немає ... У нас - є . І це дуже спрощує . Вже колись розповідав про етнічного росіянина з луганщини - який намагався говорити українською для додаткової самоідентифікації ( колись їхали довго поїздом - говорили ) ... Це не достатня умова - але необхідна ( якщо брати аналогії з математикою ) ...Просто собі спілкуватися немає проблем ( я перейшов на тільки українську не так давно ) - але це вимагає певних зусиль .

Вiдкидаю не только политику, но и идеологию сегодняшней РФ.

Сегодняшнюю росс. худ. литературу не читаю (просто не вижу, кого там стоит читать). Разве что фэнтэзи - как сказочки. Но, действительно, попадается иногда и там явно политические вставки. Такое пропускаю, а если в книге такого счастья много отбрасываю книгу.

Фильмы... Жена смотрит росс. сериалы (при том, что настроена гораздо больше меня антироссийски) - всякие мелодрамы, детективы - там такого не видел.



С Австрией вопрос сложный. Не уверен, что они действительно являются отдельной нацией. Возможно, просто Бисмарк не успел довести до конца объединение Германии (в то время была Австро-Венгрия), а сейчас (после второй мировой) разделили, чтобы избежать излишне сильной Германии.

Но это проблемы Австрии, пусть сами решают. Вiдкидаю не только политику, но и идеологию сегодняшней РФ.Сегодняшнюю росс. худ. литературу не читаю (просто не вижу, кого там стоит читать). Разве что фэнтэзи - как сказочки.Но, действительно, попадается иногда и там явно политические вставки. Такое пропускаю, а если в книге такого счастья много отбрасываю книгу.Фильмы... Жена смотрит росс. сериалы (при том, что настроена гораздо больше меня антироссийски) - всякие мелодрамы, детективы - там такого не видел.С Австрией вопрос сложный. Не уверен, что они действительно являются отдельной нацией. Возможно, просто Бисмарк не успел довести до конца объединение Германии (в то время была Австро-Венгрия), а сейчас (после второй мировой) разделили, чтобы избежать излишне сильной Германии.Но это проблемы Австрии, пусть сами решают. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15013 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 50585059506050615062> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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