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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5059506050615062>
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:58

  Тракторист написав:
  M-A-X написав:У поздравления Порошенка также отключены лайки и комментарии :)

боиться с... узнать что о нём думает народ... ;)

Ну у кумира той части украинцев которые все ещё смотрят и верят новостям страны которая убивает их сограждан
Тоже все отключённое (кроме нтв где все ещё видны дислайки).

Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:59

  ЛАД написав:
  Schmit написав:.......
  Puente написав:Конкретно до Вас - чому Ви спілкуєтеся російською ?

Тому що пів України нею спілкується, на жаль. І саме ця частина населення найбільш схильна до ураження московською пропагандою.

Можливо тому, що цю частину хочуть лишити рiдноi мови i взагалi виставляють "другосортними украiнцями"?
Не замислювались над цим?


Далі продовжимо раз так ... Рідної мови - це якої ? Якщо у Вас написано було в паспорті - росіянин - то чому це ? - неформальне спілкування йде як кому зручно . Тоді ми говоримо про громадян України - а це вже трошки інше . Якщо написано було - українець - то яка тоді мова рідна ? В українця - російська - і він не хоче перейти на власну рідну ? Оксюморон ? Питання про русифікацію ж не просто так піднімається і було весь час . У нас чомусь намагаються все робити дуже однозначним - але ж так не буває . Якщо в Україні живе мільйони громадян інших національностей - то такого і не буде . Але питання трошки про інше - чомусь це питання ходить по колу ... В Європі зараз нетолерантно вказувати комусь на його національну чи расову належність. Тому вони говорять просто "француз" ( ха-ха багато разів - але ... ) . Але ж як мінімум - всі спілкуються французькою . У нас так зараз сказати не можна - українець і громадянин України - все-таки поняття різні . Коли будуть однакові - тоді все буде не так як зараз ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:01

Раз зашел разговор о языках.

А я раньше в печатном общении использовал украинский язык.
Когда устроился на работу, перешел в печатном общении на русский язык, так как он был в употреблении.

В своих сайтах также использовал украинский язык.
Но они не находились по украиноязычным запросам, таких запросов просто не было. На некоторых сайтах украиноязычные версии пришлось удалить.
Но сейчас на одном сайте примерно 50/50 укр/рус. Это может быть связано с тем, что реклама на украинском языке.

В бытовом общении использую диалект, что ли.

Терпеть не могу, когда дублируют русскоязычный контент. Он выходит какой-то бездушный.
В то же время, нравится украинская озвучка. Например, Симпсонов.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:17

  lapay написав:
  shapo написав:1) В отличие от тебя и тебе подобных я тут никого не призывал повоевать за Донбасс и его украинскую идентичность (про Крым тут помалкивают)

Ага. У всіх ватанів стандартний "не заклик" - а чого досі не в окопі, раз патріот?
  shapo написав:2) Я за Израиль не воевал, а мой сын воевал. Хотя в отличие от таких "хероев" как ты и других патриотов с пламенными речами мог это не делать как единственный сын в семье

Молодець, хай купить медаль на барахолці. І папаші, заодно, як інтернет-борцуну з антисемітами.
  shapo написав:3) У меня предложение ко всем "патриотам" этой ветки рассказать о своём боевом пути за последние 5 лет.
С тобой все ясно - ты ростом и весом не вышел.
А у остальных какие причины были не осуществить мечту патриота погибнуть за родину?

Так все стандартно - мені 63 роки, мати-старушка, і тому подібне.

Ты про себя пиши, патриот-недомерок, почему до сих пор не в окопах как ватаны тебя спрашивают?
Сыну покупать медаль не нужно - в отличие от таких диванных вояк как ты он её получил.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:22

  lapay написав:Так все стандартно - мені 63 роки, мати-старушка, і тому подібне.


После фиаско Регора "мама, вызывай ментов" ура-патриотам лучше навсегда забыть шутки про мам, за которых кто-то там прячется :D Это так - дружеский совет. А то совсем нелепо выглядит...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:23

  ЛАД написав:С Австрией вопрос сложный. Не уверен, что они действительно являются отдельной нацией.

а что с Австрией не так? по вашей логике тогда должны быть и проблемы с бельгийцами, швейцарцами и т.д. или вы всерьёз привязываете нации только к языку? а как же экономическая, культкрная, историческая и т.д. общность людей?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:29

Про ОРДЛО и Зе - размышления донецкого еврея, перебравшегося в Израиль.
Краткие выводы:
- Порошенко был «конкретным пацаном», но не их пацаном — его считали врагом.
- Донбасс не увидел в Зеленском авторитета, поэтому его рейтинг среди жителей ОРДЛО невысок.
- Возвращать сейчас ОРДЛО бессмысленно - себе дороже.

https://lb.ua/society/2020/01/03/446043_anatoliy_dermayner_donbass.html
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:32

  Puente написав:Але ж як мінімум - всі спілкуються французькою .

стоит хоть раз самому побывать во Франции и вы кроме французкого услышите ещё массу других языков и не только языков имигрантов... например на побережье Ла-Манша местное население прекрасно общается по бритонски, на Корсике по корсикански, а на границе с Испанией есть регионы где говорят на языке басков...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:37

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:С Австрией вопрос сложный. Не уверен, что они действительно являются отдельной нацией.

а что с Австрией не так? по вашей логике тогда должны быть и проблемы с бельгийцами, швейцарцами и т.д. или вы всерьёз привязываете нации только к языку? а как же экономическая, культкрная, историческая и т.д. общность людей?

Не привязываю, хотя признаю и роль языка.
Но Германия как государство существует относительно недавно и не уверен, что все общности, о кот. Вы написали, отсутствуют у Австрии с Германией. Но не специалист, судить не берусь, возможно не прав.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:38

Тракторист
Почему под новогодним поздравлением путина более 60 тыс неодобрений и только 17 тыс одобрений ?
И это после всех Авангардов и другого гиперзвука; кратного роста ЗВР и других не менее блестящих успехов в Сирии и Украине
Не благодарный народ однако
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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