Ну у кумира той части украинцев которые все ещё смотрят и верят новостям страны которая убивает их сограждан
Тоже все отключённое (кроме нтв где все ещё видны дислайки).
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:58
Ну у кумира той части украинцев которые все ещё смотрят и верят новостям страны которая убивает их сограждан
Тоже все отключённое (кроме нтв где все ещё видны дислайки).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:59
Далі продовжимо раз так ... Рідної мови - це якої ? Якщо у Вас написано було в паспорті - росіянин - то чому це ? - неформальне спілкування йде як кому зручно . Тоді ми говоримо про громадян України - а це вже трошки інше . Якщо написано було - українець - то яка тоді мова рідна ? В українця - російська - і він не хоче перейти на власну рідну ? Оксюморон ? Питання про русифікацію ж не просто так піднімається і було весь час . У нас чомусь намагаються все робити дуже однозначним - але ж так не буває . Якщо в Україні живе мільйони громадян інших національностей - то такого і не буде . Але питання трошки про інше - чомусь це питання ходить по колу ... В Європі зараз нетолерантно вказувати комусь на його національну чи расову належність. Тому вони говорять просто "француз" ( ха-ха багато разів - але ... ) . Але ж як мінімум - всі спілкуються французькою . У нас так зараз сказати не можна - українець і громадянин України - все-таки поняття різні . Коли будуть однакові - тоді все буде не так як зараз ...
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:01
Раз зашел разговор о языках.
А я раньше в печатном общении использовал украинский язык.
Когда устроился на работу, перешел в печатном общении на русский язык, так как он был в употреблении.
В своих сайтах также использовал украинский язык.
Но они не находились по украиноязычным запросам, таких запросов просто не было. На некоторых сайтах украиноязычные версии пришлось удалить.
Но сейчас на одном сайте примерно 50/50 укр/рус. Это может быть связано с тем, что реклама на украинском языке.
В бытовом общении использую диалект, что ли.
Терпеть не могу, когда дублируют русскоязычный контент. Он выходит какой-то бездушный.
В то же время, нравится украинская озвучка. Например, Симпсонов.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:17
Ты про себя пиши, патриот-недомерок, почему до сих пор не в окопах как ватаны тебя спрашивают?
Сыну покупать медаль не нужно - в отличие от таких диванных вояк как ты он её получил.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:22
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:23
а что с Австрией не так? по вашей логике тогда должны быть и проблемы с бельгийцами, швейцарцами и т.д. или вы всерьёз привязываете нации только к языку? а как же экономическая, культкрная, историческая и т.д. общность людей?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:29
Про ОРДЛО и Зе - размышления донецкого еврея, перебравшегося в Израиль.
Краткие выводы:
- Порошенко был «конкретным пацаном», но не их пацаном — его считали врагом.
- Донбасс не увидел в Зеленском авторитета, поэтому его рейтинг среди жителей ОРДЛО невысок.
- Возвращать сейчас ОРДЛО бессмысленно - себе дороже.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:32
стоит хоть раз самому побывать во Франции и вы кроме французкого услышите ещё массу других языков и не только языков имигрантов... например на побережье Ла-Манша местное население прекрасно общается по бритонски, на Корсике по корсикански, а на границе с Испанией есть регионы где говорят на языке басков...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:37
Не привязываю, хотя признаю и роль языка.
Но Германия как государство существует относительно недавно и не уверен, что все общности, о кот. Вы написали, отсутствуют у Австрии с Германией. Но не специалист, судить не берусь, возможно не прав.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:38
Тракторист
Почему под новогодним поздравлением путина более 60 тыс неодобрений и только 17 тыс одобрений ?
И это после всех Авангардов и другого гиперзвука; кратного роста ЗВР и других не менее блестящих успехов в Сирии и Украине
Не благодарный народ однако
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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