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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5059506050615062> Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:58 Тракторист написав: M-A-X написав: У поздравления Порошенка также отключены лайки и комментарии У поздравления Порошенка также отключены лайки и комментарии

боиться с... узнать что о нём думает народ... боиться с... узнать что о нём думает народ...

Ну у кумира той части украинцев которые все ещё смотрят и верят новостям страны которая убивает их сограждан

Тоже все отключённое (кроме нтв где все ещё видны дислайки).





Ну у кумира той части украинцев которые все ещё смотрят и верят новостям страны которая убивает их согражданТоже все отключённое (кроме нтв где все ещё видны дислайки). "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8500 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:59 ЛАД написав: Schmit написав: .......

Puente написав: Конкретно до Вас - чому Ви спілкуєтеся російською ?

Конкретно до Вас - чому Ви спілкуєтеся російською ?

Тому що пів України нею спілкується, на жаль. І саме ця частина населення найбільш схильна до ураження московською пропагандою. .......Тому що пів України нею спілкується, на жаль. І саме ця частина населення найбільш схильна до ураження московською пропагандою.

Можливо тому, що цю частину хочуть лишити рiдноi мови i взагалi виставляють "другосортними украiнцями"?

Не замислювались над цим? Можливо тому, що цю частину хочуть лишити рiдноi мови i взагалi виставляють "другосортними украiнцями"?Не замислювались над цим?



Далі продовжимо раз так ... Рідної мови - це якої ? Якщо у Вас написано було в паспорті - росіянин - то чому це ? - неформальне спілкування йде як кому зручно . Тоді ми говоримо про громадян України - а це вже трошки інше . Якщо написано було - українець - то яка тоді мова рідна ? В українця - російська - і він не хоче перейти на власну рідну ? Оксюморон ? Питання про русифікацію ж не просто так піднімається і було весь час . У нас чомусь намагаються все робити дуже однозначним - але ж так не буває . Якщо в Україні живе мільйони громадян інших національностей - то такого і не буде . Але питання трошки про інше - чомусь це питання ходить по колу ... В Європі зараз нетолерантно вказувати комусь на його національну чи расову належність. Тому вони говорять просто "француз" ( ха-ха багато разів - але ... ) . Але ж як мінімум - всі спілкуються французькою . У нас так зараз сказати не можна - українець і громадянин України - все-таки поняття різні . Коли будуть однакові - тоді все буде не так як зараз ... Далі продовжимо раз так ... Рідної мови - це якої ? Якщо у Вас написано було в паспорті - росіянин - то чому це ? - неформальне спілкування йде як кому зручно . Тоді ми говоримо про громадян України - а це вже трошки інше . Якщо написано було - українець - то яка тоді мова рідна ? В українця - російська - і він не хоче перейти на власну рідну ? Оксюморон ? Питання про русифікацію ж не просто так піднімається і було весь час . У нас чомусь намагаються все робити дуже однозначним - але ж так не буває . Якщо в Україні живе мільйони громадян інших національностей - то такого і не буде . Але питання трошки про інше - чомусь це питання ходить по колу ... В Європі зараз нетолерантно вказувати комусь на його національну чи расову належність. Тому вони говорять просто "француз" ( ха-ха багато разів - але ... ) . Але ж як мінімум - всі спілкуються французькою . У нас так зараз сказати не можна - українець і громадянин України - все-таки поняття різні . Коли будуть однакові - тоді все буде не так як зараз ... Puente Повідомлень: 2333 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:01 Раз зашел разговор о языках.



А я раньше в печатном общении использовал украинский язык.

Когда устроился на работу, перешел в печатном общении на русский язык, так как он был в употреблении.



В своих сайтах также использовал украинский язык.

Но они не находились по украиноязычным запросам, таких запросов просто не было. На некоторых сайтах украиноязычные версии пришлось удалить.

Но сейчас на одном сайте примерно 50/50 укр/рус. Это может быть связано с тем, что реклама на украинском языке.



В бытовом общении использую диалект, что ли.



Терпеть не могу, когда дублируют русскоязычный контент. Он выходит какой-то бездушный.

В то же время, нравится украинская озвучка. Например, Симпсонов. M-A-X Повідомлень: 1699 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:17 lapay написав: shapo написав: 1) В отличие от тебя и тебе подобных я тут никого не призывал повоевать за Донбасс и его украинскую идентичность (про Крым тут помалкивают) 1) В отличие от тебя и тебе подобных я тут никого не призывал повоевать за Донбасс и его украинскую идентичность (про Крым тут помалкивают)

Ага. У всіх ватанів стандартний "не заклик" - а чого досі не в окопі, раз патріот?

shapo написав: 2) Я за Израиль не воевал, а мой сын воевал. Хотя в отличие от таких "хероев" как ты и других патриотов с пламенными речами мог это не делать как единственный сын в семье 2) Я за Израиль не воевал, а мой сын воевал. Хотя в отличие от таких "хероев" как ты и других патриотов с пламенными речами мог это не делать как единственный сын в семье

Молодець, хай купить медаль на барахолці. І папаші, заодно, як інтернет-борцуну з антисемітами.

shapo написав: 3) У меня предложение ко всем "патриотам" этой ветки рассказать о своём боевом пути за последние 5 лет.

С тобой все ясно - ты ростом и весом не вышел.

А у остальных какие причины были не осуществить мечту патриота погибнуть за родину? 3) У меня предложение ко всем "патриотам" этой ветки рассказать о своём боевом пути за последние 5 лет.С тобой все ясно - ты ростом и весом не вышел.А у остальных какие причины были не осуществить мечту патриота погибнуть за родину?

Так все стандартно - мені 63 роки, мати-старушка, і тому подібне. Ага. У всіх ватанів стандартний "не заклик" - а чого досі не в окопі, раз патріот?Молодець, хай купить медаль на барахолці. І папаші, заодно, як інтернет-борцуну з антисемітами.Так все стандартно - мені 63 роки, мати-старушка, і тому подібне.

Ты про себя пиши, патриот-недомерок, почему до сих пор не в окопах как ватаны тебя спрашивают?

Сыну покупать медаль не нужно - в отличие от таких диванных вояк как ты он её получил. Ты про себя пиши, патриот-недомерок, почему до сих пор не в окопах как ватаны тебя спрашивают?Сыну покупать медаль не нужно - в отличие от таких диванных вояк как ты он её получил. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2576 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:22 lapay написав: Так все стандартно - мені 63 роки, мати-старушка, і тому подібне. Так все стандартно - мені 63 роки, мати-старушка, і тому подібне.



После фиаско Регора "мама, вызывай ментов" ура-патриотам лучше навсегда забыть шутки про мам, за которых кто-то там прячется Это так - дружеский совет. А то совсем нелепо выглядит... После фиаско Регора "мама, вызывай ментов" ура-патриотам лучше навсегда забыть шутки про мам, за которых кто-то там прячетсяЭто так - дружеский совет. А то совсем нелепо выглядит... zРадио

Повідомлень: 4555 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:23 ЛАД написав: С Австрией вопрос сложный. Не уверен, что они действительно являются отдельной нацией. С Австрией вопрос сложный. Не уверен, что они действительно являются отдельной нацией.

а что с Австрией не так? по вашей логике тогда должны быть и проблемы с бельгийцами, швейцарцами и т.д. или вы всерьёз привязываете нации только к языку? а как же экономическая, культкрная, историческая и т.д. общность людей? а что с Австрией не так? по вашей логике тогда должны быть и проблемы с бельгийцами, швейцарцами и т.д. или вы всерьёз привязываете нации только к языку? а как же экономическая, культкрная, историческая и т.д. общность людей? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4435 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:29 Про ОРДЛО и Зе - размышления донецкого еврея, перебравшегося в Израиль.

Краткие выводы:

- Порошенко был «конкретным пацаном», но не их пацаном — его считали врагом.

- Донбасс не увидел в Зеленском авторитета, поэтому его рейтинг среди жителей ОРДЛО невысок.

- Возвращать сейчас ОРДЛО бессмысленно - себе дороже.



https://lb.ua/society/2020/01/03/446043_anatoliy_dermayner_donbass.html Краткие выводы:- Порошенко был «конкретным пацаном», но не их пацаном — его считали врагом.- Донбасс не увидел в Зеленском авторитета, поэтому его рейтинг среди жителей ОРДЛО невысок.- Возвращать сейчас ОРДЛО бессмысленно - себе дороже. avax Повідомлень: 1398 З нами з: 16.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:32 Puente написав: Але ж як мінімум - всі спілкуються французькою . Але ж як мінімум - всі спілкуються французькою .

стоит хоть раз самому побывать во Франции и вы кроме французкого услышите ещё массу других языков и не только языков имигрантов... например на побережье Ла-Манша местное население прекрасно общается по бритонски, на Корсике по корсикански, а на границе с Испанией есть регионы где говорят на языке басков... стоит хоть раз самому побывать во Франции и вы кроме французкого услышите ещё массу других языков и не только языков имигрантов... например на побережье Ла-Манша местное население прекрасно общается по бритонски, на Корсике по корсикански, а на границе с Испанией есть регионы где говорят на языке басков... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4435 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:37 Тракторист написав: ЛАД написав: С Австрией вопрос сложный. Не уверен, что они действительно являются отдельной нацией. С Австрией вопрос сложный. Не уверен, что они действительно являются отдельной нацией.

а что с Австрией не так? по вашей логике тогда должны быть и проблемы с бельгийцами, швейцарцами и т.д. или вы всерьёз привязываете нации только к языку? а как же экономическая, культкрная, историческая и т.д. общность людей? а что с Австрией не так? по вашей логике тогда должны быть и проблемы с бельгийцами, швейцарцами и т.д. или вы всерьёз привязываете нации только к языку? а как же экономическая, культкрная, историческая и т.д. общность людей?

Не привязываю, хотя признаю и роль языка.

Но Германия как государство существует относительно недавно и не уверен, что все общности, о кот. Вы написали, отсутствуют у Австрии с Германией. Но не специалист, судить не берусь, возможно не прав. Не привязываю, хотя признаю и роль языка.Но Германия как государство существует относительно недавно и не уверен, что все общности, о кот. Вы написали, отсутствуют у Австрии с Германией. Но не специалист, судить не берусь, возможно не прав. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15013 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:38 Тракторист

Почему под новогодним поздравлением путина более 60 тыс неодобрений и только 17 тыс одобрений ?

И это после всех Авангардов и другого гиперзвука; кратного роста ЗВР и других не менее блестящих успехов в Сирии и Украине

Не благодарный народ однако "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8500 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5059506050615062> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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