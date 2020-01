Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5059506050615062 Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:41 shapo написав: freeze написав: Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой.

Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.

Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.

Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас.

Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.

1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность

2) Горбачев был просто дилетант и болтун и все сказки о исчерпании и невозможности реформирования советской системы опровергает Китай который в 1977г после смерти Мао и разгрома банды 4-х был в намного худшем положении, да и нынешняя Украина уже 28 лет пользуется инфраструктурой и многим что осталось от той клятой систенмы.

3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.

А диссиденты с бывшими сотрудниками академических НИИ ставших основой РУХа и перекрасившимися коммунистами типа Кравчука оказались скверными менеджерами.

Поэтому и вытаскивают на свет божий исторический хлам, мову, веру, вместо того чтобы заниматься делом.

Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).

Розширив і поглибив - асоціація, безвіз, реверс, рекордний експорт в ЄС. Розширив і поглибив - асоціація, безвіз, реверс, рекордний експорт в ЄС.



Безвиз есть у таких стран как Боливия, Аргентина,Албания,Гондурас и т.д.

Ассоциация - у Алжира,Египта,Марокко.

Реверс фантомный, а экспорт в ЕС поднялся, зато в других направлениях упал и упал в целом. Безвиз есть у таких стран как Боливия, Аргентина,Албания,Гондурас и т.д.Ассоциация - у Алжира,Египта,Марокко.Реверс фантомный, а экспорт в ЕС поднялся, зато в других направлениях упал и упал в целом.

В Європі зараз нетолерантно вказувати комусь на його національну чи расову належність. Тому вони говорять просто "француз" ( ха-ха багато разів - але ... ) . Але ж як мінімум - всі спілкуються французькою . У нас так зараз сказати не можна - українець і громадянин України - все-таки поняття різні . Коли будуть однакові - тоді все буде не так як зараз ... ...............( ха-ха багато разів - але ... ) . Але ж як мінімум - всі спілкуються французькою . У нас так зараз сказати не можна - українець і громадянин України - все-таки поняття різні . Коли будуть однакові - тоді все буде не так як зараз ...

Возможно, разница именно в этом.

Сами понимаете, что назвать французом негра, или алжирца, или ещё какого-нибудь араба ... можно с некоторой натяжкой. Имея ввиду именно гражданина Франции, но никак не национальность. И когда они так говорят, это именно для того, чтобы не разделять понятия.

Стоило бы и нам перестать это делать.

Иначе получается, что русские по национальности (% не маленький, ещё больше смешанных - один из родителей русский, другой - украинец) какие-то не такие граждане Украины, как украинцы?

Во всяком случае, некоторые пытаются ставить вопрос именно так.

а что с Австрией не так? по вашей логике тогда должны быть и проблемы с бельгийцами, швейцарцами и т.д. или вы всерьёз привязываете нации только к языку? а как же экономическая, культкрная, историческая и т.д. общность людей? а что с Австрией не так? по вашей логике тогда должны быть и проблемы с бельгийцами, швейцарцами и т.д. или вы всерьёз привязываете нации только к языку? а как же экономическая, культкрная, историческая и т.д. общность людей?

Не привязываю, хотя признаю и роль языка.

Но Германия как государство существует относительно недавно и не уверен, что все общности, о кот. Вы написали, отсутствуют у Австрии с Германией. Но не специалист, судить не берусь, возможно не прав. Не привязываю, хотя признаю и роль языка.Но Германия как государство существует относительно недавно и не уверен, что все общности, о кот. Вы написали, отсутствуют у Австрии с Германией. Но не специалист, судить не берусь, возможно не прав.

не только Германия, но и большинство других европейских стран существует относительно недавно 100-150 лет...



роль языка в нормальных странах - это как правило не выше 5-й позиции среди факторов по которым те или иные страны образовывались, а в странах с проблемами в экономике, культуре и истории почему-то этому уделяется повышеное внимание...



И что это за государство здесь построили за 28 лет с деградирую щей медициной, образованием, отсутствием безопасности и защиты прав индивида, инфраструктурой балансирующей на грани коллапса(добавьте если что забыл).

