Американцы завалили крупного иранского генерала в машине на выезде из аэропорта; точным ударом с беспилотника

Могут и пуйла так же если станет мешать "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

freeze написав: Не буди лихо пока тихо

Всё обещаю больше про товарища Регора ни одного слова !!!!!

зіга з яблуком

С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно. Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно.

Це головна проблема. Ментальність анархістів переважно, за відсутності еліти. Суспільство, що до кінця не пройшло всі етапи розвитку, притаманні европейцям. Не було рабовласницького устрою, не було сословної і централізованої монархії, капіталізму. Лише перманентно феодалізм в різних проявах. Проблема ускладнюється тим, що певні території сучасної держави розвивалися окремо одна від одної в складі інших держав, що теж влинуло на менталітет. Таку державу треба створювати наново "залізом і кров'ю, а не балаканиною в парламенті", як казав Бісмарк. Пройти етап централізаці за допомогою жорсткої диктатури. Але історичні умови вже не ті, люди не ті...все не те. питання складне і неоднозначне. "Проект Україна", якщо розглядати державу в менеджерському розумінні, в теперішньому форматі не відбувся. Потрібні нові менеджери і нові концепції. Це головна проблема. Ментальність анархістів переважно, за відсутності еліти. Суспільство, що до кінця не пройшло всі етапи розвитку, притаманні европейцям. Не було рабовласницького устрою, не було сословної і централізованої монархії, капіталізму. Лише перманентно феодалізм в різних проявах. Проблема ускладнюється тим, що певні території сучасної держави розвивалися окремо одна від одної в складі інших держав, що теж влинуло на менталітет. Таку державу треба створювати наново "залізом і кров'ю, а не балаканиною в парламенті", як казав Бісмарк. Пройти етап централізаці за допомогою жорсткої диктатури. Але історичні умови вже не ті, люди не ті...все не те. питання складне і неоднозначне. "Проект Україна", якщо розглядати державу в менеджерському розумінні, в теперішньому форматі не відбувся. Потрібні нові менеджери і нові концепції.

КХ, іде конкуренція різних форм укладу життя.

тут пишуть, що арійцям гаплик



https://hvylya.net/analytics/society/zhorstka-nezvorotnist-evoljucii.html









Ті народи, що були генетично нездатні до розуміння та культивування норм цивілізації в її германському визначенні, не мали жодного шансу на розвиток в межах цієї цивілізації, тому такий шанс міг бути створений лише через зниження рівня вимог цивілізації до рівня можливостей цих народів.

....



Європейська цивілізація піднесла людство до небачених висот, але сама й створила собі межі, сформулювавши антропоцентризм в якості фундаментальної домінанти.



Вона сама наплодила собі своїх катів і могильщиків



...



Вимирання динозаврів чи римлян – це все закономірні та незворотні процеси.



На зміну динозаврам – «страшенним ящерам» – прийшли лагідні ссавці.



На зміну розпусним та пихатим римлянам – чесні та сильні духом германці.



На зміну сучасним завойовникам природи з потягами троглодитів прийдуть люди з космічним мисленням.



В основі сучасного домінуючого системоутворюючого світогляду, що претендує на роль бути «єдино правильним», стоїть індивід з його найбільш «нормальними», отже – найбільш типовими й приземленими, потягами, які не виходять за межі розуміння найпримітивніших особистостей. КХ, іде конкуренція різних форм укладу життя.тут пишуть, що арійцям гапликТі народи, що були генетично нездатні до розуміння та культивування норм цивілізації в її германському визначенні, не мали жодного шансу на розвиток в межах цієї цивілізації, тому такий шанс міг бути створений лише через зниження рівня вимог цивілізації до рівня можливостей цих народів.....Європейська цивілізація піднесла людство до небачених висот, але сама й створила собі межі, сформулювавши антропоцентризм в якості фундаментальної домінанти.Вона сама наплодила собі своїх катів і могильщиків...Вимирання динозаврів чи римлян – це все закономірні та незворотні процеси.На зміну динозаврам – «страшенним ящерам» – прийшли лагідні ссавці.На зміну розпусним та пихатим римлянам – чесні та сильні духом германці.На зміну сучасним завойовникам природи з потягами троглодитів прийдуть люди з космічним мисленням.В основі сучасного домінуючого системоутворюючого світогляду, що претендує на роль бути «єдино правильним», стоїть індивід з його найбільш «нормальними», отже – найбільш типовими й приземленими, потягами, які не виходять за межі розуміння найпримітивніших особистостей. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine ... sledovanie

Или это - https://www.youtube.com/watch?v=3zM0frP1EEI

Особенно характерны комментарии к нему Это - статистика... sledovanieИли это -Особенно характерны комментарии к нему

Це не антисиметизм. Антисемитизм - це вбивста і побиття євреїв, а не розмальовані свастиками могили. От на Донбасі є вбивства українців за українську мову чи символіку, і в Харкові вони були, а євреї тут катаються, як сир в маслі. Набридли вже ці порожні скиглення. Це не антисиметизм. Антисемитизм - це вбивста і побиття євреїв, а не розмальовані свастиками могили. От на Донбасі є вбивства українців за українську мову чи символіку, і в Харкові вони були, а євреї тут катаються, як сир в маслі. Набридли вже ці порожні скиглення.

там павстанці проти бандерівської фашистськоїї хунти бариги, а тут ти поняв хто, зігуючі націки антисеміти там павстанці проти бандерівської фашистськоїї хунти бариги, а тут ти поняв хто, зігуючі націки антисеміти Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально. Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально.

не заважайте Іудам заробити 30 срібняків, кожному не заважайте Іудам заробити 30 срібняків, кожному Востаннє редагувалось flyman в П'ят 03 січ, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

а что с Австрией не так? по вашей логике тогда должны быть и проблемы с бельгийцами, швейцарцами и т.д. или вы всерьёз привязываете нации только к языку? а как же экономическая, культкрная, историческая и т.д. общность людей? .......................а что с Австрией не так? по вашей логике тогда должны быть и проблемы с бельгийцами, швейцарцами и т.д. или вы всерьёз привязываете нации только к языку? а как же экономическая, культкрная, историческая и т.д. общность людей?

Не привязываю, хотя признаю и роль языка.

Но Германия как государство существует относительно недавно и не уверен, что все общности, о кот. Вы написали, отсутствуют у Австрии с Германией. Но не специалист, судить не берусь, возможно не прав. Не привязываю, хотя признаю и роль языка.Но Германия как государство существует относительно недавно и не уверен, что все общности, о кот. Вы написали, отсутствуют у Австрии с Германией. Но не специалист, судить не берусь, возможно не прав.

не только Германия, но и большинство других европейских стран существует относительно недавно 100-150 лет...



роль языка в нормальных странах - это как правило не выше 5-й позиции среди факторов по которым те или иные страны образовывались, а в странах с проблемами в экономике, культуре и истории почему-то этому уделяется повышеное внимание...



если уж признавать общность между Австрией и Германией, то стоит признать что между Украиной и Россией такой общности ещё больше... не только Германия, но и большинство других европейских стран существует относительно недавно 100-150 лет...роль языка в нормальных странах - это как правило не выше 5-й позиции среди факторов по которым те или иные страны образовывались, а в странах с проблемами в экономике, культуре и истории почему-то этому уделяется повышеное внимание...если уж признавать общность между Австрией и Германией, то стоит признать что между Украиной и Россией такой общности ещё больше...



Всё же ведущие державы - Англия, Франция, Испания, Голландия, скандинавы (там, правда, были всякие унии, но всё же государства сохраняли в той или иной степени самостоятельность) образовались пораньше.

Роль языка сегодня, действительно сильно снизилась, но всё же при создании была довольно важна. Хотя экономика, вероятно, всегда была на первом месте.

Да ладно, погромов боялись.

Ты часом Украину с РФ не спутал ?



Выезжали, потому что можно было выехать и погромы здесь не при чём. Не ври Да ладно, погромов боялись.Ты часом Украину с РФ не спутал ?Выезжали, потому что можно было выехать и погромы здесь не при чём. Не ври

особливо після аварії на ЧАЕС.

разжігатєлі перепутали антисемізм з радіацією особливо після аварії на ЧАЕС.разжігатєлі перепутали антисемізм з радіацією Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

боиться с... узнать что о нём думает народ... ;) боиться с... узнать что о нём думает народ... ;)

Ну у кумира той части украинцев которые все ещё смотрят и верят новостям страны которая убивает их сограждан

Тоже все отключённое (кроме нтв где все ещё видны дислайки). Ну у кумира той части украинцев которые все ещё смотрят и верят новостям страны которая убивает их согражданТоже все отключённое (кроме нтв где все ещё видны дислайки).

Так о Путине информация уже была.

Зачем Вы повторяетесь? Так о Путине информация уже была.Зачем Вы повторяетесь? M-A-X Повідомлень: 1701 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:37 lapay написав: Kudrjavuy написав: Дык там они не "жиды" - они там равноправные граждане. Дык там они не "жиды" - они там равноправные граждане.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4

Слід відзначити, що слово «жид» має виразно образливий відтінок у російськомовних громадян України. Тому вживання слова «жид» часто тягне за собою звинувачення оратора в антисемітизмі. Без негативного забарвлення слова, що мають аналогічне походження, зараз уживаються в польській мові — «Żydzi», словацькій — «Židia», чеській — «Židé», німецькій — «Jude», болгарській — «Жид», хорватській — «Židovi», словенській — «Žídi», «Žídje», «Júdje», боснійській — «Židovi» поряд з «Jevreji», литовській — «Žydas», угорській — «Zsidók», італійській — «giudeo», латині — «judaeus», з негативним у румунській — («Jidani»).



Зі здобуттям Україною незалежності неодноразово відбувалися спроби (особливо в західній частині країни) відновити офіційне вживання слова «жид» як рівнозначного синоніму «єврей».



Доктор філологічних наук Олександр Пономарів уважає, що в українській мові слово «жид» завжди було нейтральним і не мало антисемітського характеру. Негативного забарвлення слово «жид» набуло через те, що воно має негативне значення у російській мові. Через заперечення євреїв, він радить не вживати це слово, хоча формальних підстав для цього немає[11]. Слід відзначити, що слово «жид» має виразно образливий відтінок у російськомовних громадян України. Тому вживання слова «жид» часто тягне за собою звинувачення оратора в антисемітизмі. Без негативного забарвлення слова, що мають аналогічне походження, зараз уживаються в польській мові — «Żydzi», словацькій — «Židia», чеській — «Židé», німецькій — «Jude», болгарській — «Жид», хорватській — «Židovi», словенській — «Žídi», «Žídje», «Júdje», боснійській — «Židovi» поряд з «Jevreji», литовській — «Žydas», угорській — «Zsidók», італійській — «giudeo», латині — «judaeus», з негативним у румунській — («Jidani»).Зі здобуттям Україною незалежності неодноразово відбувалися спроби (особливо в західній частині країни) відновити офіційне вживання слова «жид» як рівнозначного синоніму «єврей».Доктор філологічних наук Олександр Пономарів уважає, що в українській мові слово «жид» завжди було нейтральним і не мало антисемітського характеру. Негативного забарвлення слово «жид» набуло через те, що воно має негативне значення у російській мові. Через заперечення євреїв, він радить не вживати це слово, хоча формальних підстав для цього немає[11].

так за совка і було придумано "жидо-бандерівці",

тепер ольгінці втирають про укропів-антисемітів так за совка і було придумано "жидо-бандерівці",тепер ольгінці втирають про укропів-антисемітів Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

https://external-preview.redd.it/oWAwLy ... f58c2cf5fc Понравилось: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.

