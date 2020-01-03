Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину). С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно.
Це головна проблема. Ментальність анархістів переважно, за відсутності еліти. Суспільство, що до кінця не пройшло всі етапи розвитку, притаманні европейцям. Не було рабовласницького устрою, не було сословної і централізованої монархії, капіталізму. Лише перманентно феодалізм в різних проявах. Проблема ускладнюється тим, що певні території сучасної держави розвивалися окремо одна від одної в складі інших держав, що теж влинуло на менталітет. Таку державу треба створювати наново "залізом і кров'ю, а не балаканиною в парламенті", як казав Бісмарк. Пройти етап централізаці за допомогою жорсткої диктатури. Але історичні умови вже не ті, люди не ті...все не те. питання складне і неоднозначне. "Проект Україна", якщо розглядати державу в менеджерському розумінні, в теперішньому форматі не відбувся. Потрібні нові менеджери і нові концепції.
КХ, іде конкуренція різних форм укладу життя. тут пишуть, що арійцям гаплик
Ті народи, що були генетично нездатні до розуміння та культивування норм цивілізації в її германському визначенні, не мали жодного шансу на розвиток в межах цієї цивілізації, тому такий шанс міг бути створений лише через зниження рівня вимог цивілізації до рівня можливостей цих народів. .... Європейська цивілізація піднесла людство до небачених висот, але сама й створила собі межі, сформулювавши антропоцентризм в якості фундаментальної домінанти.
Вона сама наплодила собі своїх катів і могильщиків
...
Вимирання динозаврів чи римлян – це все закономірні та незворотні процеси.
На зміну динозаврам – «страшенним ящерам» – прийшли лагідні ссавці.
На зміну розпусним та пихатим римлянам – чесні та сильні духом германці.
На зміну сучасним завойовникам природи з потягами троглодитів прийдуть люди з космічним мисленням.
В основі сучасного домінуючого системоутворюючого світогляду, що претендує на роль бути «єдино правильним», стоїть індивід з його найбільш «нормальними», отже – найбільш типовими й приземленими, потягами, які не виходять за межі розуміння найпримітивніших особистостей.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Це не антисиметизм. Антисемитизм - це вбивста і побиття євреїв, а не розмальовані свастиками могили. От на Донбасі є вбивства українців за українську мову чи символіку, і в Харкові вони були, а євреї тут катаються, як сир в маслі. Набридли вже ці порожні скиглення.
там павстанці проти бандерівської фашистськоїї хунти бариги, а тут ти поняв хто, зігуючі націки антисеміти
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
shapo написав:О том как евреи катаются тут как сыр в масле расскажите тем евреям кто уехал отсюда бросив все в начале 90-х и продолжает уезжать сейчас не понимая какое счастье они здесь теряют.
Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально.
не заважайте Іудам заробити 30 срібняків, кожному
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 03 січ, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Тракторист написав:....................... а что с Австрией не так? по вашей логике тогда должны быть и проблемы с бельгийцами, швейцарцами и т.д. или вы всерьёз привязываете нации только к языку? а как же экономическая, культкрная, историческая и т.д. общность людей?
Не привязываю, хотя признаю и роль языка. Но Германия как государство существует относительно недавно и не уверен, что все общности, о кот. Вы написали, отсутствуют у Австрии с Германией. Но не специалист, судить не берусь, возможно не прав.
не только Германия, но и большинство других европейских стран существует относительно недавно 100-150 лет...
роль языка в нормальных странах - это как правило не выше 5-й позиции среди факторов по которым те или иные страны образовывались, а в странах с проблемами в экономике, культуре и истории почему-то этому уделяется повышеное внимание...
если уж признавать общность между Австрией и Германией, то стоит признать что между Украиной и Россией такой общности ещё больше...
Всё же ведущие державы - Англия, Франция, Испания, Голландия, скандинавы (там, правда, были всякие унии, но всё же государства сохраняли в той или иной степени самостоятельность) образовались пораньше. Роль языка сегодня, действительно сильно снизилась, но всё же при создании была довольно важна. Хотя экономика, вероятно, всегда была на первом месте. Общность Украины и России я и не отрицаю. Но это не мешает независимому существованию отдельных государств. Раскол Союза был вызван главным образом экономическими причинами. Так же как сегодня пытается отделиться Каталония - и там никто не пытается объяснить эти попытки языком.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Kudrjavuy написав:Дык там они не "жиды" - они там равноправные граждане.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4 Слід відзначити, що слово «жид» має виразно образливий відтінок у російськомовних громадян України. Тому вживання слова «жид» часто тягне за собою звинувачення оратора в антисемітизмі. Без негативного забарвлення слова, що мають аналогічне походження, зараз уживаються в польській мові — «Żydzi», словацькій — «Židia», чеській — «Židé», німецькій — «Jude», болгарській — «Жид», хорватській — «Židovi», словенській — «Žídi», «Žídje», «Júdje», боснійській — «Židovi» поряд з «Jevreji», литовській — «Žydas», угорській — «Zsidók», італійській — «giudeo», латині — «judaeus», з негативним у румунській — («Jidani»).
Зі здобуттям Україною незалежності неодноразово відбувалися спроби (особливо в західній частині країни) відновити офіційне вживання слова «жид» як рівнозначного синоніму «єврей».
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів уважає, що в українській мові слово «жид» завжди було нейтральним і не мало антисемітського характеру. Негативного забарвлення слово «жид» набуло через те, що воно має негативне значення у російській мові. Через заперечення євреїв, він радить не вживати це слово, хоча формальних підстав для цього немає[11].
так за совка і було придумано "жидо-бандерівці", тепер ольгінці втирають про укропів-антисемітів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.