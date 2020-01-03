Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Безвиз есть у таких стран как Боливия, Аргентина,Албания,Гондурас и т.д. Ассоциация - у Алжира,Египта,Марокко. Реверс фантомный, а экспорт в ЕС поднялся, зато в других направлениях упал и упал в целом.
в другіх це в рашу і сателіти?
Да, экспорт туда упал в отличие от импорта
Да, Петро знатно отработал неприкосновенность своего бизнеса в РФ (и липецкого производства, и продаж украинских конфет через белорусскую дочку Рошен).
В 2014-м отрицательное сальдо торговли с РФ - 2,9 млрд долларов. В 2018-м - 4,4 млрд долларов.
И, обращаю внимание, к цифрам 2018-го в пользу РФ еще необходимо добавить 1.7 млрд долларов псевдо-реверсного газа, которые по данным статистики идут в Швейцарию, но со Швейцарии то все-равно в Газпром.
PS: еще в шоколаде, конечно же, американцы, увеличившие сальдо торговли в свою пользу с 1,3 до 1,9 млрд долларов за годы работы Порошенко...
flyman написав:тепер ольгінці втирають про укропів-антисемітів
Ты, когда выбираешь аргументы защиты, думай головой хоть немного! Ну ладно ты записал в ольгинцы меня, shapo, ЛАДа, freeze (если кого-то, кто тоже обращает внимание на ксенофобию, забыл, то прошу прощения) - глупый риторический прием, но на дураков, быть может, и подействует.
Но послы Польши и Израиля, а также Антидиффамационная лига - абсолютно точно ольгинцами не являются даже в голове самого большого упоротыша! Но и они, итить-колотить, говорят об антисемитизме и ксенофобии в Украине!
Так как быть? Может легче признать проблему и бороться с ней (образовательных программ будет достаточно - уверен), чем продолжать лгать и отмораживаться??
Puente написав:.......... Я ж не говорю про російську культуру , не говорю про росіян ( у яких колись в паспорті чи свідоцтві про народження так було написано ) . У мене самого зять АТО-шник добороволець російськомовний - і він сформулювати не зміг ( хоч і гуманітарій ) . Тобто це не так просто . Зараз просто це почали неадекватно розмусолювати - причому дуже однозначно ( чорне-біле ) . Але от так , як Ви кажете - політику РФ запросто відкидаю , залишаючись в російському просторі - це Ви самі себе обдурюєте , або просто лукавите . Зараз практично навіть художню книжку чи кіно важко знайти без якихось політичних закидів ( це як мінімум) . Класику будете перечитувати і переглядати ? Так там - якщо звертати увагу - теж не так все гладко . В Австрії чи Ірландії ( спеціально колись шукав аналоги ) - досить складні справи з рідною мовою та поглядами на мовотворчу країну. Ірландії простіше - ще є віра . А австрійці потрапили перед 2 світовою і після неї в дуже складну ситуацію - якраз з самоідентифікацією . Окремої мови то немає ... У нас - є . І це дуже спрощує . Вже колись розповідав про етнічного росіянина з луганщини - який намагався говорити українською для додаткової самоідентифікації ( колись їхали довго поїздом - говорили ) ... Це не достатня умова - але необхідна ( якщо брати аналогії з математикою ) ... Просто собі спілкуватися немає проблем ( я перейшов на тільки українську не так давно ) - але це вимагає певних зусиль .
Вiдкидаю не только политику, но и идеологию сегодняшней РФ. Сегодняшнюю росс. худ. литературу не читаю (просто не вижу, кого там стоит читать). Разве что фэнтэзи - как сказочки. Но, действительно, попадается иногда и там явно политические вставки. Такое пропускаю, а если в книге такого счастья много отбрасываю книгу. Фильмы... Жена смотрит росс. сериалы (при том, что настроена гораздо больше меня антироссийски) - всякие мелодрамы, детективы - там такого не видел.
С Австрией вопрос сложный. Не уверен, что они действительно являются отдельной нацией. Возможно, просто Бисмарк не успел довести до конца объединение Германии (в то время была Австро-Венгрия), а сейчас (после второй мировой) разделили, чтобы избежать излишне сильной Германии. Но это проблемы Австрии, пусть сами решают.
ну Бісмарк об"єднав на основі Прусії і Брандебургу, хз кого він об"єднав... хех, в самій німеччині куча різних германізованих народоностей: славяни, кельти, франки і т.д.. відповідно єдиної мови німецької нема, куча діалектів - швабський, баєрський і т.д. (це як суржик із закарпаття та житомирський), є хохдойче, тобто літературна мова яка бере початок від Готе. до того ж ФРН має федеративний устрій..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:імперія не вийде, а як держава вже більше 28 років, тому пишете маячню про "построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно."
И что это за государство здесь построили за 28 лет с деградирую щей медициной, образованием, отсутствием безопасности и защиты прав индивида, инфраструктурой балансирующей на грани коллапса(добавьте если что забыл). Зато с мовой и верой все в порядке и армия ещё есть не говоря о незаконных организованных группировках
нє. ну надо же, був сьогодні в місті. повний пісєц, деградація і занепад, ах да черга заробітчан біля кредобанка, зато як було радісно за совка, демоснтрація на 1Травня і 7Листопада, помощь колхозам весною і да вообще заєпісь, таке государство просра... негідники і ці, ксенофоби антисеміти, щоб не сказати 3.14раси
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 03 січ, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
К ночи подтянулись ещё два мерзавца. Нечисть пробуждается ночью?
И после сегодняшней "дискуссии" кто-то будет доказывать, что у нас нет ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности?
Два откровенных антисемита Перес и Либо, один завуалированный - Кудрявый. Lapay как вариант "интеллигентного" антисемитизма. И весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я написал буквально 2 фразы с осуждением поста Переса. Вместо того, чтобы поддержать или хотя бы промолчать, целый день мусора и грязи. При этом с ветки ДС посты Переса и Либо удалены, но без всякого наказания, без бана хоть на полдня. В результате посты Либо перенёс сюда "канадо-украинец", а сегодня они и лично отметились здесь со своим антисемитизмом. О махровом хамстве Переса я уж просто молчу. А мне будут советовать "выйти из интернета".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
flyman написав:імперія не вийде, а як держава вже більше 28 років, тому пишете маячню про "построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно."
И что это за государство здесь построили за 28 лет с деградирую щей медициной, образованием, отсутствием безопасности и защиты прав индивида, инфраструктурой балансирующей на грани коллапса(добавьте если что забыл). Зато с мовой и верой все в порядке и армия ещё есть не говоря о незаконных организованных группировках
нє. ну надо же, був сьогодні в місті. повний пісєц, деградація і занепад, ах да черга заробітчан біля кредобанка
Давай ещё про пробки на дорогах как признак расцвета Украины. Молись богу чтобы морозов этой зимой не было т. к. Алчевски в очереди стоят
К ночи подтянулись ещё два мерзавца. Нечисть пробуждается ночью?
И после сегодняшней "дискуссии" кто-то будет доказывать, что у нас нет ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности?
Два откровенных антисемита Перес и Либо, один завуалированный - Кудрявый. Lapay как вариант "интеллигентного" антисемитизма. И весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я написал буквально 2 фразы с осуждением поста Переса. Вместо того, чтобы поддержать или хотя бы промолчать, целый день мусора и грязи. При этом с ветки ДС посты Переса и Либо удалены, но без всякого наказания, без бана хоть на полдня. В результате посты Либо перенёс сюда "канадо-украинец", а сегодня они и лично отметились здесь со своим антисемитизмом. О махровом хамстве Переса я уж просто молчу. А мне будут советовать "выйти из интернета".
Бесполезное занятие - здесь не любят когда "патриоты" садятся в лужу и потому за ними подтирают как с лапаем сегодня