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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 50615062506350645065>
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:46

  shapo написав:
  flyman написав:
  shapo написав:Безвиз есть у таких стран как Боливия, Аргентина,Албания,Гондурас и т.д.
Ассоциация - у Алжира,Египта,Марокко.
Реверс фантомный, а экспорт в ЕС поднялся, зато в других направлениях упал и упал в целом.

в другіх це в рашу і сателіти?

Да, экспорт туда упал в отличие от импорта


Да, Петро знатно отработал неприкосновенность своего бизнеса в РФ (и липецкого производства, и продаж украинских конфет через белорусскую дочку Рошен).

В 2014-м отрицательное сальдо торговли с РФ - 2,9 млрд долларов.
В 2018-м - 4,4 млрд долларов.

И, обращаю внимание, к цифрам 2018-го в пользу РФ еще необходимо добавить 1.7 млрд долларов псевдо-реверсного газа, которые по данным статистики идут в Швейцарию, но со Швейцарии то все-равно в Газпром.

PS: еще в шоколаде, конечно же, американцы, увеличившие сальдо торговли в свою пользу с 1,3 до 1,9 млрд долларов за годы работы Порошенко...

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1218_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1314_u.htm
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:01

  ЛАД написав:
  Puente написав:..........
Я ж не говорю про російську культуру , не говорю про росіян ( у яких колись в паспорті чи свідоцтві про народження так було написано ) . У мене самого зять АТО-шник добороволець російськомовний - і він сформулювати не зміг ( хоч і гуманітарій ) . Тобто це не так просто . Зараз просто це почали неадекватно розмусолювати - причому дуже однозначно ( чорне-біле ) .
Але от так , як Ви кажете - політику РФ запросто відкидаю , залишаючись в російському просторі - це Ви самі себе обдурюєте , або просто лукавите . Зараз практично навіть художню книжку чи кіно важко знайти без якихось політичних закидів ( це як мінімум) .
Класику будете перечитувати і переглядати ? Так там - якщо звертати увагу - теж не так все гладко . В Австрії чи Ірландії ( спеціально колись шукав аналоги ) - досить складні справи з рідною мовою та поглядами на мовотворчу країну. Ірландії простіше - ще є віра . А австрійці потрапили перед 2 світовою і після неї в дуже складну ситуацію - якраз з самоідентифікацією . Окремої мови то немає ... У нас - є . І це дуже спрощує . Вже колись розповідав про етнічного росіянина з луганщини - який намагався говорити українською для додаткової самоідентифікації ( колись їхали довго поїздом - говорили ) ... Це не достатня умова - але необхідна ( якщо брати аналогії з математикою ) ...
Просто собі спілкуватися немає проблем ( я перейшов на тільки українську не так давно ) - але це вимагає певних зусиль .

Вiдкидаю не только политику, но и идеологию сегодняшней РФ.
Сегодняшнюю росс. худ. литературу не читаю (просто не вижу, кого там стоит читать). Разве что фэнтэзи - как сказочки. :) Но, действительно, попадается иногда и там явно политические вставки. Такое пропускаю, а если в книге такого счастья много отбрасываю книгу.
Фильмы... Жена смотрит росс. сериалы (при том, что настроена гораздо больше меня антироссийски) - всякие мелодрамы, детективы - там такого не видел.

С Австрией вопрос сложный. Не уверен, что они действительно являются отдельной нацией. Возможно, просто Бисмарк не успел довести до конца объединение Германии (в то время была Австро-Венгрия), а сейчас (после второй мировой) разделили, чтобы избежать излишне сильной Германии.
Но это проблемы Австрии, пусть сами решают.

ну Бісмарк об"єднав на основі Прусії і Брандебургу, хз кого він об"єднав...
хех, в самій німеччині куча різних германізованих народоностей: славяни, кельти, франки і т.д.. відповідно єдиної мови німецької нема, куча діалектів - швабський, баєрський і т.д. (це як суржик із закарпаття та житомирський), є хохдойче, тобто літературна мова яка бере початок від Готе.
до того ж ФРН має федеративний устрій..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:05

  shapo написав:
  flyman написав:імперія не вийде, а як держава вже більше 28 років, тому пишете маячню про "построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно."

И что это за государство здесь построили за 28 лет с деградирую щей медициной, образованием, отсутствием безопасности и защиты прав индивида, инфраструктурой балансирующей на грани коллапса(добавьте если что забыл).
Зато с мовой и верой все в порядке и армия ещё есть не говоря о незаконных организованных группировках

нє. ну надо же, був сьогодні в місті. повний пісєц, деградація і занепад, ах да
черга заробітчан біля кредобанка,
зато як було радісно за совка, демоснтрація на 1Травня і 7Листопада, помощь колхозам весною і да вообще заєпісь, таке государство просра... негідники і ці, ксенофоби антисеміти, щоб не сказати 3.14раси
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 03 січ, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:05

Ещё раз восстанавливаю:
К ночи подтянулись ещё два мерзавца.
Нечисть пробуждается ночью?

И после сегодняшней "дискуссии" кто-то будет доказывать, что у нас нет ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности?

Два откровенных антисемита Перес и Либо, один завуалированный - Кудрявый. Lapay как вариант "интеллигентного" антисемитизма.
И весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я написал буквально 2 фразы с осуждением поста Переса. Вместо того, чтобы поддержать или хотя бы промолчать, целый день мусора и грязи.
При этом с ветки ДС посты Переса и Либо удалены, но без всякого наказания, без бана хоть на полдня. В результате посты Либо перенёс сюда "канадо-украинец", а сегодня
они и лично отметились здесь со своим антисемитизмом.
О махровом хамстве Переса я уж просто молчу.
А мне будут советовать "выйти из интернета".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:07

  flyman написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов

Да ладно, погромов боялись.
Ты часом Украину с РФ не спутал ? :)

Выезжали, потому что можно было выехать и погромы здесь не при чём. Не ври

особливо після аварії на ЧАЕС.
разжігатєлі перепутали антисемізм з радіацією


И далеко уехали от Киева в 1986г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:09

  flyman написав:
  shapo написав:
  flyman написав:імперія не вийде, а як держава вже більше 28 років, тому пишете маячню про "построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно."

И что это за государство здесь построили за 28 лет с деградирую щей медициной, образованием, отсутствием безопасности и защиты прав индивида, инфраструктурой балансирующей на грани коллапса(добавьте если что забыл).
Зато с мовой и верой все в порядке и армия ещё есть не говоря о незаконных организованных группировках

нє. ну надо же, був сьогодні в місті. повний пісєц, деградація і занепад, ах да
черга заробітчан біля кредобанка

Давай ещё про пробки на дорогах как признак расцвета Украины.
Молись богу чтобы морозов этой зимой не было т. к. Алчевски в очереди стоят
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:17

  M-A-X написав:
  flyman написав:тепер ольгінці втирають про укропів-антисемітів

А кто придумал людей с другим мнением называть "ольгинцами"? :)

https://pora-valit.livejournal.com/2738391.html
пишуть що засвічена тема ще в 2011

так що не порохоботи придумали, не переживай

https://thequestion.ru/questions/117246/kto_takie_olginskie_trolli_f011e0d6

Если раньше ольгинские тролли были наиболее активны в ЖЖ, то в последние годы они все чаще стали использовать и другие соцсети (прежде всего, ВКонтакте, фейсбук). У конторы этих троллей есть специальные списки ресурсов и страниц пользователей (в основном это паблики независимых СМИ, аккаунты оппозиционных блогеров и гражданских активистов, имеющих большое число подписчиков), которые, как они считают, не лояльны к власти, и в обсуждении постов которых нужно "скорректировать" обратную связь.

В последнее время я заметил устойчивую тенденцию - ольгинские боты пишут про себя, что они живут в Прибалтике, на Украине или в какой-то другой европейской стране, но при этом защищают путинские порядки и клеймят критиков авторитарного режима или, наоборот, выставляют идиотами оппозиционеров, украинцев, европейцев.

Рассчитаны манипуляции ольгинских троллей в основном на неопытных пользователей соцсетей, которые могут понимать как технически устроена соцсеть, но не представляют себе (в силу занятости оффлайн) то, каким образом тролли имитируют реальные обсуждения в интернете.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:22

  shapo написав:Давай ещё про пробки на дорогах как признак расцвета Украины.
Молись богу чтобы морозов этой зимой не было т. к. Алчевски в очереди стоят

да зубожілих на тачілах овердовіга, хунта бариги довела до крайніх злиднів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:32

  ЛАД написав:Всё же ведущие державы - Англия, Франция, Испания, Голландия...

Англия - это всего лишь часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, впрочем как и Голландия - это всего лишь провинция Нидерландов, которые в нынешнем виде имеют не такую уж длительную историю - в 1830 от них откололась Бельгия, а в 1890 Люксембург...

что касается Франции, то наряду с французким языком там прекрасно функционируют региональные языки - бритонский, корсиканский, баскский, немецкий и др., а самое интересное никто не ограничивает их использование в каких-либо сферах жизни...

что касается Испании, то по большому счёту нужно говорить не о испанском, а о кастильском языке, но при этом никто не препятствует использованию и развитию региональных языков каталонского/валенсийского, арагонского, галисийского, бакского и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:33

  flyman написав:.....
так за совка і було придумано "жидо-бандерівці",
тепер ольгінці втирають про укропів-антисемітів

Це ж за якого "совка"?
У Вас богатая фантазия?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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