на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 50615062506350645065> Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:46 shapo написав: flyman написав: shapo написав: Безвиз есть у таких стран как Боливия, Аргентина,Албания,Гондурас и т.д.

Ассоциация - у Алжира,Египта,Марокко.

Реверс фантомный, а экспорт в ЕС поднялся, зато в других направлениях упал и упал в целом. Безвиз есть у таких стран как Боливия, Аргентина,Албания,Гондурас и т.д.Ассоциация - у Алжира,Египта,Марокко.Реверс фантомный, а экспорт в ЕС поднялся, зато в других направлениях упал и упал в целом.

в другіх це в рашу і сателіти? в другіх це в рашу і сателіти?

Да, экспорт туда упал в отличие от импорта Да, экспорт туда упал в отличие от импорта



Да, Петро знатно отработал неприкосновенность своего бизнеса в РФ (и липецкого производства, и продаж украинских конфет через белорусскую дочку Рошен).



В 2014-м отрицательное сальдо торговли с РФ - 2,9 млрд долларов.

В 2018-м - 4,4 млрд долларов.



И, обращаю внимание, к цифрам 2018-го в пользу РФ еще необходимо добавить 1.7 млрд долларов псевдо-реверсного газа, которые по данным статистики идут в Швейцарию, но со Швейцарии то все-равно в Газпром.



PS: еще в шоколаде, конечно же, американцы, увеличившие сальдо торговли в свою пользу с 1,3 до 1,9 млрд долларов за годы работы Порошенко...



http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1218_u.htm

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1218_u.htm

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1314_u.htm Да, Петро знатно отработал неприкосновенность своего бизнеса в РФ (и липецкого производства, и продаж украинских конфет через белорусскую дочку Рошен).В 2014-м отрицательное сальдо торговли с РФ - 2,9 млрд долларов.В 2018-м - 4,4 млрд долларов.И, обращаю внимание, к цифрам 2018-го в пользу РФ еще необходимо добавить 1.7 млрд долларов псевдо-реверсного газа, которые по данным статистики идут в Швейцарию, но со Швейцарии то все-равно в Газпром.PS: еще в шоколаде, конечно же, американцы, увеличившие сальдо торговли в свою пользу с 1,3 до 1,9 млрд долларов за годы работы Порошенко...

Повідомлень: 4556 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:01 ЛАД написав: Puente написав: ..........

Я ж не говорю про російську культуру , не говорю про росіян ( у яких колись в паспорті чи свідоцтві про народження так було написано ) . У мене самого зять АТО-шник добороволець російськомовний - і він сформулювати не зміг ( хоч і гуманітарій ) . Тобто це не так просто . Зараз просто це почали неадекватно розмусолювати - причому дуже однозначно ( чорне-біле ) .

Але от так , як Ви кажете - політику РФ запросто відкидаю , залишаючись в російському просторі - це Ви самі себе обдурюєте , або просто лукавите . Зараз практично навіть художню книжку чи кіно важко знайти без якихось політичних закидів ( це як мінімум) .

Класику будете перечитувати і переглядати ? Так там - якщо звертати увагу - теж не так все гладко . В Австрії чи Ірландії ( спеціально колись шукав аналоги ) - досить складні справи з рідною мовою та поглядами на мовотворчу країну. Ірландії простіше - ще є віра . А австрійці потрапили перед 2 світовою і після неї в дуже складну ситуацію - якраз з самоідентифікацією . Окремої мови то немає ... У нас - є . І це дуже спрощує . Вже колись розповідав про етнічного росіянина з луганщини - який намагався говорити українською для додаткової самоідентифікації ( колись їхали довго поїздом - говорили ) ... Це не достатня умова - але необхідна ( якщо брати аналогії з математикою ) ...

Просто собі спілкуватися немає проблем ( я перейшов на тільки українську не так давно ) - але це вимагає певних зусиль . ..........Я ж не говорю про російську культуру , не говорю про росіян ( у яких колись в паспорті чи свідоцтві про народження так було написано ) . У мене самого зять АТО-шник добороволець російськомовний - і він сформулювати не зміг ( хоч і гуманітарій ) . Тобто це не так просто . Зараз просто це почали неадекватно розмусолювати - причому дуже однозначно ( чорне-біле ) .Але от так , як Ви кажете - політику РФ запросто відкидаю , залишаючись в російському просторі - це Ви самі себе обдурюєте , або просто лукавите . Зараз практично навіть художню книжку чи кіно важко знайти без якихось політичних закидів ( це як мінімум) .Класику будете перечитувати і переглядати ? Так там - якщо звертати увагу - теж не так все гладко . В Австрії чи Ірландії ( спеціально колись шукав аналоги ) - досить складні справи з рідною мовою та поглядами на мовотворчу країну. Ірландії простіше - ще є віра . А австрійці потрапили перед 2 світовою і після неї в дуже складну ситуацію - якраз з самоідентифікацією . Окремої мови то немає ... У нас - є . І це дуже спрощує . Вже колись розповідав про етнічного росіянина з луганщини - який намагався говорити українською для додаткової самоідентифікації ( колись їхали довго поїздом - говорили ) ... Це не достатня умова - але необхідна ( якщо брати аналогії з математикою ) ...Просто собі спілкуватися немає проблем ( я перейшов на тільки українську не так давно ) - але це вимагає певних зусиль .

Вiдкидаю не только политику, но и идеологию сегодняшней РФ.

Сегодняшнюю росс. худ. литературу не читаю (просто не вижу, кого там стоит читать). Разве что фэнтэзи - как сказочки. Но, действительно, попадается иногда и там явно политические вставки. Такое пропускаю, а если в книге такого счастья много отбрасываю книгу.

Фильмы... Жена смотрит росс. сериалы (при том, что настроена гораздо больше меня антироссийски) - всякие мелодрамы, детективы - там такого не видел.



С Австрией вопрос сложный. Не уверен, что они действительно являются отдельной нацией. Возможно, просто Бисмарк не успел довести до конца объединение Германии (в то время была Австро-Венгрия), а сейчас (после второй мировой) разделили, чтобы избежать излишне сильной Германии.

Но это проблемы Австрии, пусть сами решают. Вiдкидаю не только политику, но и идеологию сегодняшней РФ.Сегодняшнюю росс. худ. литературу не читаю (просто не вижу, кого там стоит читать). Разве что фэнтэзи - как сказочки.Но, действительно, попадается иногда и там явно политические вставки. Такое пропускаю, а если в книге такого счастья много отбрасываю книгу.Фильмы... Жена смотрит росс. сериалы (при том, что настроена гораздо больше меня антироссийски) - всякие мелодрамы, детективы - там такого не видел.С Австрией вопрос сложный. Не уверен, что они действительно являются отдельной нацией. Возможно, просто Бисмарк не успел довести до конца объединение Германии (в то время была Австро-Венгрия), а сейчас (после второй мировой) разделили, чтобы избежать излишне сильной Германии.Но это проблемы Австрии, пусть сами решают.

ну Бісмарк об"єднав на основі Прусії і Брандебургу, хз кого він об"єднав...

хех, в самій німеччині куча різних германізованих народоностей: славяни, кельти, франки і т.д.. відповідно єдиної мови німецької нема, куча діалектів - швабський, баєрський і т.д. (це як суржик із закарпаття та житомирський), є хохдойче, тобто літературна мова яка бере початок від Готе.

до того ж ФРН має федеративний устрій.. ну Бісмарк об"єднав на основі Прусії і Брандебургу, хз кого він об"єднав...хех, в самій німеччині куча різних германізованих народоностей: славяни, кельти, франки і т.д.. відповідно єдиної мови німецької нема, куча діалектів - швабський, баєрський і т.д. (це як суржик із закарпаття та житомирський), є хохдойче, тобто літературна мова яка бере початок від Готе.до того ж ФРН має федеративний устрій.. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:05 shapo написав: flyman написав: імперія не вийде, а як держава вже більше 28 років, тому пишете маячню про "построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно."

И что это за государство здесь построили за 28 лет с деградирую щей медициной, образованием, отсутствием безопасности и защиты прав индивида, инфраструктурой балансирующей на грани коллапса(добавьте если что забыл).

Зато с мовой и верой все в порядке и армия ещё есть не говоря о незаконных организованных группировках И что это за государство здесь построили за 28 лет с деградирую щей медициной, образованием, отсутствием безопасности и защиты прав индивида, инфраструктурой балансирующей на грани коллапса(добавьте если что забыл).Зато с мовой и верой все в порядке и армия ещё есть не говоря о незаконных организованных группировках

нє. ну надо же, був сьогодні в місті. повний пісєц, деградація і занепад, ах да

черга заробітчан біля кредобанка,

зато як було радісно за совка, демоснтрація на 1Травня і 7Листопада, помощь колхозам весною і да вообще заєпісь, таке государство просра... негідники і ці, ксенофоби антисеміти, щоб не сказати 3.14раси нє. ну надо же, був сьогодні в місті. повний пісєц, деградація і занепад, ах дачерга заробітчан біля кредобанка,зато як було радісно за совка, демоснтрація на 1Травня і 7Листопада, помощь колхозам весною і да вообще заєпісь, таке государство просра... негідники і ці, ксенофоби антисеміти, щоб не сказати 3.14раси Востаннє редагувалось flyman в П'ят 03 січ, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:05

К ночи подтянулись ещё два мерзавца.

К ночи подтянулись ещё два мерзавца.

Нечисть пробуждается ночью?



И после сегодняшней "дискуссии" кто-то будет доказывать, что у нас нет ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности?



Два откровенных антисемита Перес и Либо, один завуалированный - Кудрявый. Lapay как вариант "интеллигентного" антисемитизма.

И весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я написал буквально 2 фразы с осуждением поста Переса. Вместо того, чтобы поддержать или хотя бы промолчать, целый день мусора и грязи.

При этом с ветки ДС посты Переса и Либо удалены, но без всякого наказания, без бана хоть на полдня. В результате посты Либо перенёс сюда "канадо-украинец", а сегодня

они и лично отметились здесь со своим антисемитизмом.

О махровом хамстве Переса я уж просто молчу.

А мне будут советовать "выйти из интернета". Ещё раз восстанавливаю: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан.

Да ладно, погромов боялись.

Ты часом Украину с РФ не спутал ?



Выезжали, потому что можно было выехать и погромы здесь не при чём. Не ври Да ладно, погромов боялись.Ты часом Украину с РФ не спутал ?Выезжали, потому что можно было выехать и погромы здесь не при чём. Не ври

особливо після аварії на ЧАЕС.

разжігатєлі перепутали антисемізм з радіацією особливо після аварії на ЧАЕС.разжігатєлі перепутали антисемізм з радіацією



Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:09 flyman написав: shapo написав: flyman написав: імперія не війде, а як держава вже більше 28 років, тому пишете маячню про "построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно."

И что это за государство здесь построили за 28 лет с деградирую щей медициной, образованием, отсутствием безопасности и защиты прав индивида, инфраструктурой балансирующей на грани коллапса(добавьте если что забыл).

Зато с мовой и верой все в порядке и армия ещё есть не говоря о незаконных организованных группировках И что это за государство здесь построили за 28 лет с деградирую щей медициной, образованием, отсутствием безопасности и защиты прав индивида, инфраструктурой балансирующей на грани коллапса(добавьте если что забыл).Зато с мовой и верой все в порядке и армия ещё есть не говоря о незаконных организованных группировках

нє. ну надо же, був сьогодні в місті. повний пісєц, деградація і занепад, ах да

черга заробітчан біля кредобанка нє. ну надо же, був сьогодні в місті. повний пісєц, деградація і занепад, ах дачерга заробітчан біля кредобанка

Давай ещё про пробки на дорогах как признак расцвета Украины.

Молись богу чтобы морозов этой зимой не было т. к. Алчевски в очереди стоят Давай ещё про пробки на дорогах как признак расцвета Украины.Молись богу чтобы морозов этой зимой не было т. к. Алчевски в очереди стоят Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2577 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:17 M-A-X написав: flyman написав: тепер ольгінці втирають про укропів-антисемітів тепер ольгінці втирають про укропів-антисемітів

А кто придумал людей с другим мнением называть "ольгинцами"? А кто придумал людей с другим мнением называть "ольгинцами"?

https://pora-valit.livejournal.com/2738391.html

пишуть що засвічена тема ще в 2011



так що не порохоботи придумали, не переживай



https://thequestion.ru/questions/117246/kto_takie_olginskie_trolli_f011e0d6



Если раньше ольгинские тролли были наиболее активны в ЖЖ, то в последние годы они все чаще стали использовать и другие соцсети (прежде всего, ВКонтакте, фейсбук). У конторы этих троллей есть специальные списки ресурсов и страниц пользователей (в основном это паблики независимых СМИ, аккаунты оппозиционных блогеров и гражданских активистов, имеющих большое число подписчиков), которые, как они считают, не лояльны к власти, и в обсуждении постов которых нужно "скорректировать" обратную связь.



В последнее время я заметил устойчивую тенденцию - ольгинские боты пишут про себя, что они живут в Прибалтике, на Украине или в какой-то другой европейской стране, но при этом защищают путинские порядки и клеймят критиков авторитарного режима или, наоборот, выставляют идиотами оппозиционеров, украинцев, европейцев.



Рассчитаны манипуляции ольгинских троллей в основном на неопытных пользователей соцсетей, которые могут понимать как технически устроена соцсеть, но не представляют себе (в силу занятости оффлайн) то, каким образом тролли имитируют реальные обсуждения в интернете. пишуть що засвічена тема ще в 2011так що не порохоботи придумали, не переживайЕсли раньше ольгинские тролли были наиболее активны в ЖЖ, то в последние годы они все чаще стали использовать и другие соцсети (прежде всего, ВКонтакте, фейсбук). У конторы этих троллей есть специальные списки ресурсов и страниц пользователей (в основном это паблики независимых СМИ, аккаунты оппозиционных блогеров и гражданских активистов, имеющих большое число подписчиков), которые, как они считают, не лояльны к власти, и в обсуждении постов которых нужно "скорректировать" обратную связь.В последнее время я заметил устойчивую тенденцию - ольгинские боты пишут про себя, что они живут в Прибалтике, на Украине или в какой-то другой европейской стране, но при этом защищают путинские порядки и клеймят критиков авторитарного режима или, наоборот, выставляют идиотами оппозиционеров, украинцев, европейцев.Рассчитаны манипуляции ольгинских троллей в основном на неопытных пользователей соцсетей, которые могут понимать как технически устроена соцсеть, но не представляют себе (в силу занятости оффлайн) то, каким образом тролли имитируют реальные обсуждения в интернете. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:22 shapo написав: Давай ещё про пробки на дорогах как признак расцвета Украины.

Молись богу чтобы морозов этой зимой не было т. к. Алчевски в очереди стоят Давай ещё про пробки на дорогах как признак расцвета Украины.Молись богу чтобы морозов этой зимой не было т. к. Алчевски в очереди стоят

да зубожілих на тачілах овердовіга, хунта бариги довела до крайніх злиднів да зубожілих на тачілах овердовіга, хунта бариги довела до крайніх злиднів Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:32 ЛАД написав: Всё же ведущие державы - Англия, Франция, Испания, Голландия...

Англия - это всего лишь часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, впрочем как и Голландия - это всего лишь провинция Нидерландов, которые в нынешнем виде имеют не такую уж длительную историю - в 1830 от них откололась Бельгия, а в 1890 Люксембург...



что касается Франции, то наряду с французким языком там прекрасно функционируют региональные языки - бритонский, корсиканский, баскский, немецкий и др., а самое интересное никто не ограничивает их использование в каких-либо сферах жизни...



что касается Испании, то по большому счёту нужно говорить не о испанском, а о кастильском языке, но при этом никто не препятствует использованию и развитию региональных языков каталонского/валенсийского, арагонского, галисийского, бакского и т.д. Англия - это всего лишь часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, впрочем как и Голландия - это всего лишь провинция Нидерландов, которые в нынешнем виде имеют не такую уж длительную историю - в 1830 от них откололась Бельгия, а в 1890 Люксембург...что касается Франции, то наряду с французким языком там прекрасно функционируют региональные языки - бритонский, корсиканский, баскский, немецкий и др., а самое интересное никто не ограничивает их использование в каких-либо сферах жизни...что касается Испании, то по большому счёту нужно говорить не о испанском, а о кастильском языке, но при этом никто не препятствует использованию и развитию региональных языков каталонского/валенсийского, арагонского, галисийского, бакского и т.д. "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:33 flyman написав: .....

так за совка і було придумано "жидо-бандерівці",

тепер ольгінці втирають про укропів-антисемітів .....так за совка і було придумано "жидо-бандерівці",тепер ольгінці втирають про укропів-антисемітів

Це ж за якого "совка"?

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан.

