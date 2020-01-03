Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman Вас вообще-то спрашивали не о происхождении термина "ольгинец", а о том "кто придумал людей с другим мнением называть "ольгинцами"?" Также интересно, на основе чего Вы называете людей "иудами" без всяких аргументов? Есть и ещё вопросы, но нет смысла задавать их.
P.s. У меня достаточно много знакомых уехали. Но причину отъезда радиация не слышал ни от кого.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 січ, 2020 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
У каждого свой. Большинство молятся "желтому телу".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами. Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ? Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:flyman Вас вообще-то спрашивали не о происхождении термина "ольгинец", а о том "кто придумал людей с другим мнением называть "ольгинцами"?" Также интересно, на основе чего Вы называете людей "иудами" без всяких аргументов? Есть и ещё вопросы, но нет смысла задавать их.
P.s. У меня достаточно много знакомых уехали. Но причину отъезда радиация не слышал ни от кого.
зато про зашкалюючий укпропський антисемітизм добре чули і знаєте і всім росказуєте як тут щімлять нацики невірних
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав: Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами. Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ? Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?
и на каком языке планируют вещать Донбасу?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен