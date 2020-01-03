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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5062506350645065>
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:35

  Kudrjavuy написав:Понравилось:
https://external-preview.redd.it/oWAwLy ... f58c2cf5fc

Ну и кто ж, по-вашему, "справжнiй"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:44

flyman
Вас вообще-то спрашивали не о происхождении термина "ольгинец", а о том "кто придумал людей с другим мнением называть "ольгинцами"?"
Также интересно, на основе чего Вы называете людей "иудами" без всяких аргументов?
Есть и ещё вопросы, но нет смысла задавать их.

P.s. У меня достаточно много знакомых уехали. Но причину отъезда радиация не слышал ни от кого.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 січ, 2020 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:45

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:Понравилось:
https://external-preview.redd.it/oWAwLy ... f58c2cf5fc

Ну и кто ж, по-вашему, "справжнiй"?

:lol:
У каждого свой.
Большинство молятся "желтому телу".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:49

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:Понравилось:
https://external-preview.redd.it/oWAwLy ... f58c2cf5fc

Ну и кто ж, по-вашему, "справжнiй"?

https://en.wikipedia.org/wiki/Javier_P%C3%A9rez_de_Cu%C3%A9llar
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:50

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:Понравилось:
https://external-preview.redd.it/oWAwLy ... f58c2cf5fc

Ну и кто ж, по-вашему, "справжнiй"?

:lol:
У каждого свой.
Большинство молятся "желтому телу".

По Вашей ссылке речь идёт не об абстрактных понятиях и не о молитвах, а конкретно о президенте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:51

Re: Політичні дискусії


Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами.
Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ?
Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:Понравилось:
https://external-preview.redd.it/oWAwLy ... f58c2cf5fc

Ну и кто ж, по-вашему, "справжнiй"?

https://en.wikipedia.org/wiki/Javier_P%C3%A9rez_de_Cu%C3%A9llar

Вы ролик по ссылке смотрели?
При чём тут Перес де Куэльяр?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:00

  ЛАД написав:flyman
Вас вообще-то спрашивали не о происхождении термина "ольгинец", а о том "кто придумал людей с другим мнением называть "ольгинцами"?"
Также интересно, на основе чего Вы называете людей "иудами" без всяких аргументов?
Есть и ещё вопросы, но нет смысла задавать их.

P.s. У меня достаточно много знакомых уехали. Но причину отъезда радиация не слышал ни от кого.

зато про зашкалюючий укпропський антисемітизм добре чули і знаєте і всім росказуєте як тут щімлять нацики невірних
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:01

quote="4833520:ЛАД"
  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:Понравилось:
https://external-preview.redd.it/oWAwLy ... f58c2cf5fc

Ну и кто ж, по-вашему, "справжнiй"?

https://en.wikipedia.org/wiki/Javier_P%C3%A9rez_de_Cu%C3%A9llar

Вы ролик по ссылке смотрели?
При чём тут Перес де Куэльяр?[/quote]
===
дивився.
який вопрос - такий отвєт.
а чим не влаштовує гєнсєк ООН?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 03 січ, 2020 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:01

  freeze написав:
Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами.
Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ?
Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?

и на каком языке планируют вещать Донбасу?... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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