Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами. Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ? Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?
не поняв, що це уже так, це він за півроку "отупів"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав: Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами. Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ? Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?
и на каком языке планируют вещать Донбасу?...
А что язык имеет значение при руководстве телеканалом Вятровича в юбке ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами. Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ? Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?
Соросята подсунули. Это, конечно, не извиняет простодушия и слабости Зеленского, но говорит о том, что в действительности заправляет в стране.
А что касается методов работы этой клуши и ей подобных - классическое сталинское "я научу вас родину любить". Вот куда настоящие совки затусовались... Ни от кого другого предложений из советского арсенала "эффективных решений" - выселить, лишить гражданства, поменять веру - уже лет 50-60 не услышишь...
ЛАД написав:По Вашей ссылке речь идёт не об абстрактных понятиях и не о молитвах, а конкретно о президенте.
И я о том. 1.Не смотря на войну, практически неограниченным народным доверием, робкие шаги по искоренению криминала от институтов государственной власти Украины во внутренней политике. 2. Если вокруг предыдущего сплотились по Конституции - ибо "Война" и многие это реально восприняли. То оказалось ничего личного - токмо "бизнес". Марбелье, Мальдивы, https://strana.ua/news/242758-foto-jakh ... ovakh.html 3. При таком уровне доверия - уровень разочарования будет неизбежно чреват. 4. Это будет хорошо, если Зе сможет весь негатив оттянуть на себя. 5. Ещё до выборов я горько был разочарован, что Зе пошёл в президенты при чём во втором туре выбора не было. 6. Реально поток негатива отобразиться на ... - ЭТО ВЫ в Состоянии понять? .......................................................................... По сюжету Хазарии и "демократии нам навязанной" Коган "в неурожайный год" пострадает первым. Но мы находимся в государстве, где этническое большинство составляют люди, что ментально более, чем готовы противостоять навязанному беспределу. Отсюда три "Дэ" навязанные Украине - светят проблемами не только с ордами с востока. Это системно навязанный процесс ликвидации Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.