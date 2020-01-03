Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:34

ЛАД написав: По Вашей ссылке речь идёт не об абстрактных понятиях и не о молитвах, а конкретно о президенте. По Вашей ссылке речь идёт не об абстрактных понятиях и не о молитвах, а конкретно о президенте.

И я о том.1.Не смотря на войну, практически неограниченным народным доверием, робкие шаги по искоренению криминала от институтов государственной власти Украины во внутренней политике.2. Если вокруг предыдущего сплотились по Конституции - ибо "Война" и многие это реально восприняли. То оказалось ничего личного - токмо "бизнес". Марбелье, Мальдивы,3. При таком уровне доверия - уровень разочарования будет неизбежно чреват.4. Это будет хорошо, если Зе сможет весь негатив оттянуть на себя.5. Ещё до выборов я горько был разочарован, что Зе пошёл в президенты при чём во втором туре выбора не было.6. Реально поток негатива отобразиться на ... - ЭТО ВЫ в Состоянии понять?..........................................................................По сюжету Хазарии и "демократии нам навязанной" Коган "в неурожайный год" пострадает первым. Но мы находимся в государстве, где этническое большинство составляют люди, что ментально более, чем готовы противостоять навязанному беспределу.Отсюда три "Дэ" навязанные Украине - светят проблемами не только с ордами с востока. Это системно навязанный процесс ликвидации Украины.